Massimo Dutti ima predivne modele jakni od lana

Prozračne, elegantne i dovoljno ležerne za svaki dan, lanene jakne postale su jedan od najvećih trendova prijelazne sezone. Posebno su popularni bomber krojevi i modeli s povišenim ovratnicima, a Massimo Dutti ove sezone ima zaista odličan izbor takvih modela

Kasno proljeće i rano ljeto ono su razdoblje godine kada bez lagane jakne jednostavno ne možemo. Jutra su još uvijek svježa, večeri često vjetrovite pa je slojevito odijevanje i dalje najbolji izbor za takve promjenjive temperature. Upravo zato lagane jakne ponovno dolaze u prvi plan, no ove sezone klasični modeli dobili su chic makeover zahvaljujući jednom materijalu koji se svakog ljeta vraća u fokus - lanu.

Lan je ponovno zavladao kolekcijama modnih brendova, a osim košulja, hlača i haljina, ovog proljeća posebno se ističu lanene jakne. Prozračne su, lagane i savršene za toplije dane, a svakom outfitu daju opušten, pomalo rustikalan, ali i vrlo elegantan izgled. Posebno su popularni bomber modeli, pufaste jakne i jakne s povišenim ovratnicima koje djeluju minimalistički, ali istovremeno vrlo sofisticirano.

Upravo takve modele ove sezone donosi Massimo Dutti. Njihove lanene jakne izgledaju luksuzno i bezvremenski, a dolaze u neutralnim i zemljanim nijansama koje se lako uklapaju u gotovo svaki stil. Krojevi su ležerni, ali dovoljno elegantni da ih bez problema možete nositi i u poslovnim kombinacijama. Odlično izgledaju uz klasične traperice i običan bijeli T-shirt za svakodnevne outfite, ali jednako dobro funkcioniraju i uz lanene ili poslovne hlače kada želite malo elegantniji look. Možete ih prebaciti i preko haljine, što ih čini savršenim komadom za dane kada ne znate što odjenuti.

Massimo Dutti i ovog je puta savršeno spojio minimalizam, mediteransku estetiku i bezvremenski dizajn, a njihove lanene jakne definitivno su jedan od onih komada koje ćete nositi godinama. Naše favorite donosimo u nastavku.

Massimo Dutti - 125 €

Massimo Dutti - 125 €

Massimo Dutti - 125 €

Massimo Dutti - 249 €

Massimo Dutti - 169 €

Massimo Dutti - 219 €

Massimo Dutti - 89,95 €

Massimo Dutti - 125 €

Massimo Dutti - 99,95 €