Dramatični chic na špici: Stilske lekcije koje možemo naučiti od Tihane Harapin Zalepugin

Tihana Harapin Zalepugin prošetala je centrom Zagreba i zabljesnula svojim bezvremenskim stilom. Njezina kombinacija elegancije i modnog autoriteta ponovno je dokazala zašto je nezaobilazno ime hrvatske modne scene - a evo što možemo od nje naučiti

Hladna prosinačka subota nije spriječila modnu elitu da se pojavi na zagrebačkoj špici, a Tihana Harapin Zalepugin svojim prepoznatljivim stilom ponovno je privukla sve poglede. Svaki detalj njenog outfita pričao je priču o sofisticiranosti, profinjenosti i unutarnjoj snazi žene koja modu doživljava kao umjetnost i oblik izražavanja osobnosti.

Dramatična kombinacija kože i krzna

Dominantna crna silueta, od mekane krznene jakne do dramatične kožne suknje dužine gotovo do gležnja, djelovala je gotovo filmski. Koža i krzno u istoj kolorističkoj ravni stvaraju luksuznu teksturalnu igru, dok duga linija suknje produljuje figuru i dodaje dozu misterioznosti. Visoke kožne čizme savršeno su zaokružile kombinaciju, dajući joj urbanu nonšalanciju i modnu oštrinu.

Detalji su ono što je Tihanin look pretvorilo u pravi modni statement: kožne rukavice dodale su aristokratski glamur, velika torba skulpturalnog volumena spojila je funkcionalnost i stav, a klasična kapa s modernim twistom upotpunila je priču dajući outfitu uvijek rado viđeni pariški šarm.

Pavao Bobinac/Dosadni Fotograf

Tihanin omiljeni komad sezone

Kao žena koja živi modu, Tihana je u nedavnom razgovoru za Žena.hr otkrila i svoj najdraži komad ove sezone:

“Uh, previše odjeće imam. Ali ako me pitate što mi je trenutačno najdraže, prvo mi na pamet pada jedna bundica od, naravno, umjetnog krzna koju sam nedavno kupila. Bio je to ustupak bordo i smeđoj boji, ona je negdje između. Svatko tko me dotakne kaže kako je fino mekana. Našla sam je slučajno, ušla sam u jedan dućan koji prodaje odjeću iz Italije i Turske - i ona me čekala. Bila je jedna jedina. Uzela sam je i obožavam je.”

Trendi suknja u kakvoj je nikada nećemo vidjeti

Tihana je također, u svom stilu, iskrena u vezi trendova koji joj nisu bliski:

“Ne želim da se u modu vrate one karirane suknje A-kroja. Nisam ih voljela ni kad sam bila u srednjoj školi, nosila sam ih jer bi mi majka takve sašila. Onda se, naime, šivalo, nismo baš mogli kupiti gotove stvari, osim u inozemstvu. Ne bih htjela da to opet postane trend, ali vidim da se lagano ti A-krojevi suknji vraćaju. Očito ima žena koje ih vole i koje u njima uživaju - neka uživaju, ja neću.”

Vrijedne stilske lekcije koje možemo naučiti od Tihane

Tihanin look sa zagrebačke špice podsjeća nas da koja su tri ključa besprijekornog stila:

Kombinacija tekstura i materijala: koža i krzno, rukavice i torba, zajedno stvaraju sofisticiranu igru detalja.

Bezvremenska baza: crna kao dominantna boja daje snagu i eleganciju.

Autentičnost iznad svega: trendovi dolaze i prolaze, ali stil je osobnost.