Bogat blagdanski program na RTL-u

Ne propustite uživati u bogatom blagdanskom programu na RTL-u, kanalu RTL 2 te RTL Kockici

Moderni obiteljski božićni filmski klasici, romantične komedije, prigodna povijesna i epska ostvarenja te drame na programu RTL-a najavljuju božićne blagdane, vrijeme druženja i odmaranja kad na TV ekranu tražimo najdraži film ili seriju.

Blagdansku televizijsku fantazijuu potpunjuju RTL2 i Kockica, koji daruju najbolje božićne epizode voljenih humorističnih serija i animacija. Nakon četvrtog i petog nastavka velike božićne franšize 'Sam u kući' i 'Najluđeg Božića', genijalne komedije o obitelji Griswold, krećemo ususret Božiću. Na glavnom kanalu RTL-a u subotu, 20. prosinca, u večernjem terminu u režiji jednog od najvećih filmaša svih vremena, Ridleya Scotta ('Alien', 'BladeRunner', 'Pad crnog jastreba', 'Gladijator', 'Prometej', 'Marsovac') RTL prikazuje snažan i moćan film'Egzodus: Bogovi kraljevi', fascinantno djelo u svakom mogućem pogledu, u kojem je gotovo sva povijest ljudske drame: požrtvovnost, prijateljstvo, rivalstvo, izdaja, ali i zajedništvo i vjera. To je biblijska priča o Mojsiju, velikom vođi koji se usudio pobuniti protiv egipatskog faraona Ramzesa i povesti 400 000 Židova iz ropstva na put prema obećanoj zemlji i slobodi.

U nedjelju, 21. prosinca, u večernjem terminu slijedi 'Sam u kući 3', u kojem je umjesto Macaulaya Culkina u ulozi ostavljenog klinca koji mora braniti svoj dom od opasnih kriminalaca, predstavljen osmogodišnji Alex D. Linz. Naslijediti jednog od najvećih dječjih talenata u ulozi koja ga je učinila zvijezdom bio je nezahvalan posao, no Alex je uspio pokazati zašto je postao nasljednik i kako je pridonio da 'Sam u kući 3' postane još jedan filmski hit u nizu.

U danu romantičnih komedija, u utorak, 23. prosinca u poslijepodnevnom terminu na glavnom kanalu RTL-a gleda se luckasta božićna romantična komedija 'Vjerujem u Djeda Božićnjaka', u kojoj su glavne uloge ponijeli John Ducey ('Stažist', 'Sabrina, mala vještica', 'Frasier', 'Will & Grace') i Christina Moore, koja teško prihvaća da njezin muškarac vjeruje u Djedicu. Istoga dana navečer na rasporedu je još jedna romantična komedija 'Prošlog Božića', koja se savršeno uklapa u predbožićno vrijeme, u kojem je Emilia Clarke, koju prepoznajemo kao Daenerys Targaryen iz serije 'Igra prijestolja', razočarana pjevačica, zaposlenica božićne trgovine koja upoznaje tajanstvenog Toma Webstera u kojeg se zaljubljuje.

Uz opuštenu poslijepodnevnu atmosferu na Badnjak možemo pratiti 'Beethovenovu božićnu avanturu',sedmi nastavak filmskog serijala o bernardincu Beethovenu, ponajbolji nastavak filmskog serijala, koji će neke gledatelje atmosferom možda podsjetiti na 'Sam u kući', a bolju preporuku od te ne možemo dati. Na blagdansku večer gledamo neizostavni božićni klasik, prvi dio 'Sam u kući', jedan od najpopularnijih božićnih filmova svih vremena.

Božić otvaramo u podnevnom terminu biblijskom dramom Rogera Christiana 'Josip i Marija', u kojoj je glavnu ulogu ponio Kevin Sorbo. Inspirativni film prikazuje Isusovo rođenje i šalje poruku nade i ljubavi.Navečer uživamo u komičnom nastavku avantura mladog Kevina McCallistera, 'Sam u kući 2', autora Chrisa Columbusa i redatelja Johna Hughesa, dok ćemo Božić privesti kraju romantičnom božićnom komedijom Nancy Meyers 'Ljubav i praznici', sentimentalnim, šarmantnim i smiješnim filmskim uratkom u kojem su Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law, Jack Black, Eli Wallach i Rufus Sewell gledatelji madarovali izvanredan film.

Na blagdan Sv. Stjepana u večernjem terminu stiže obiteljska animacija 'Grinch' iz 2018., posljednja filmska ekranizacija klasika Dr. Seussa 'Kako je Grinch ukrao Božić'. Pohvaljena da je svojom toplinom i sentimentom zaslužila nositi ime Dr. Seussa, a bezvremensku priču približiti uzrastima koji je nisu čuli, uz smijeh i vizualni događaj za cijelu obitelj, to je priča koja nikada ne zastarijeva i koja je osigurala da nasljeđe Dr. Seussa ponovno dotakne srca novih gledatelja te da bude očuvano, netaknuto i podareno cijelom svijetu.

I RTL2 se pobrinuo da gledatelji, koji su za svoju TV zabavu odabrali humoristične serije, pronađu božićne epizode svojih omiljenijih humorističnih serija; 'Teorija velikog praska’, ‘Dva i pol muškarca’, ‘Prijatelji’,'Moderna obitelji i 'Mamica'. Pa će tako božićne epizode tih sitcoma od 22. do 28. prosinca krasiti večernji program RTL2.

Poseban program svojim gledateljima priprema i RTL Kockica. U blagdanskom duhu i uz dašak nostalgije na male ekrane 20. prosinca stiže kultni obiteljski klasik 'Gremlini', a zatim, odmah 21. prosinca gledatelji mogu uživati i u nastavku 'Gremlini 2'. Uzbudljiva avantura započinje kad mladi Billy na poklon dobije neobičnog ljubimca, slatkog Mogwaija po imenu Gizmo, uz tri jednostavna pravila koja, naravno, nesmiju biti prekršena. No kad kap vode i malo hrane nakon ponoći učine svoje, iz Gizma se rode zločesti i nestašni gremlini koji pretvaraju mirni gradić u božićni kaos, pun smijeha, lomljave i nezaboravnih scena. U nastavku radnja seli u futuristički neboder u srcu New Yorka, gdje se gremlini vraćaju - još luđi, šarenijii nepredvidljiviji nego prije!

Od Badnjaka do Svetog Stjepana tijekom dana će se emitirati prigodne zimske i božićne epizode omiljenih emisija najmlađih gledatelja, poput 'Janka Strižića', 'Bibinog čarobnog svijeta', 'Ziga i Sharka','Kockićevih priča' i mnogih drugih!

U večernjim satima od Badnjaka pa sve do Nove godine gledatelji svih uzrasta mogu uživati u prigodnim božićnim epizodama najpopularnije britanske humoristične serije svih vremena - 'Mućke'!

