KIKO Milano donosi Snow Kissed Holiday kolekciju i blagdanske popuste

Talijanski beauty brend KIKO Milano, poznat po inovativnim formulama, vrhunskoj kvaliteti i razigranom pristupu ljepoti, ove sezone predstavlja jednu od svojih najraskošnijih kolekcija — Snow Kissed Holiday. Kolekcija je dostupna u Hrvatskoj čime se KIKO Milano dodatno približava ljubiteljicama kvalitetne kozmetike diljem zemlje.

Promo

Inspirirana čarolijom talijanskih zimskih krajolika, Snow Kissed Holiday kolekcija donosi makeup proizvode, njegu kože i tijela, adventski kalendar te limitirane poklon-setove idealne za darivanje. Raskošne nijanse, sjajne teksture i dugotrajne formule savršeno upotpunjuju blagdansku sezonu.

Promo

Promo

Posebni blagdanski popusti

Tijekom prosinca kupci mogu iskoristiti posebne popuste na odabrani asortiman KIKO Milano proizvoda, uključujući i dio Snow Kissed Holiday kolekcije. Ponuda vrijedi u svim KIKO Milano prodajnim mjestima u Hrvatskoj te online na: www.fashionandfriends.com

PRODAJNA MJESTA

Zagreb – Arena Centar, Vice Vukova 6

Rijeka – Tower Center, Janka Polića Kamova 81

Zadar – Supernova, Ul. Akcije Maslenica 1

Split – Joker Centar, Put Brodarice 6

KIKO Milano ostaje vjeran svojoj misiji: učiniti kvalitetnu, trendovsku i dostupnu kozmetiku dijelom svakodnevne beauty rutine. Blagdanska kolekcija Snow Kissed Holiday, uz sezonske popuste, idealna je prilika za savršen poklon ili mali osobni ritual.

Promo

Promo

Promo

Promo

Promo

Promo

Promo

Promo