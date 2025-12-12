KIKO Milano donosi Snow Kissed Holiday kolekciju i blagdanske popuste
Talijanski beauty brend KIKO Milano, poznat po inovativnim formulama, vrhunskoj kvaliteti i razigranom pristupu ljepoti, ove sezone predstavlja jednu od svojih najraskošnijih kolekcija — Snow Kissed Holiday. Kolekcija je dostupna u Hrvatskoj čime se KIKO Milano dodatno približava ljubiteljicama kvalitetne kozmetike diljem zemlje.
Inspirirana čarolijom talijanskih zimskih krajolika, Snow Kissed Holiday kolekcija donosi makeup proizvode, njegu kože i tijela, adventski kalendar te limitirane poklon-setove idealne za darivanje. Raskošne nijanse, sjajne teksture i dugotrajne formule savršeno upotpunjuju blagdansku sezonu.
Posebni blagdanski popusti
Tijekom prosinca kupci mogu iskoristiti posebne popuste na odabrani asortiman KIKO Milano proizvoda, uključujući i dio Snow Kissed Holiday kolekcije. Ponuda vrijedi u svim KIKO Milano prodajnim mjestima u Hrvatskoj te online na: www.fashionandfriends.com
PRODAJNA MJESTA
Zagreb – Arena Centar, Vice Vukova 6
Rijeka – Tower Center, Janka Polića Kamova 81
Zadar – Supernova, Ul. Akcije Maslenica 1
Split – Joker Centar, Put Brodarice 6
KIKO Milano ostaje vjeran svojoj misiji: učiniti kvalitetnu, trendovsku i dostupnu kozmetiku dijelom svakodnevne beauty rutine. Blagdanska kolekcija Snow Kissed Holiday, uz sezonske popuste, idealna je prilika za savršen poklon ili mali osobni ritual.