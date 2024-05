Sreća na četiri noge: Ovo su najveselije pasmine pasa

Ne kaže se uzalud da je pas najbolji čovjekov prijatelj. Ovi inteligentni i prijateljski lajavci najpopularniji su među kućnim ljubimcima jer s njima možemo stvoriti poseban odnos. Pas se savršeno uklapa u naš obiteljski život, može nas pratiti gotovo svuda i dijeliti s nama lijepe i zabavne trenutke za pamćenje. Mnogo je psećih pasmina i međusobno se po karakteristikama i potrebama prilično razlikuju pa tako, na primjer, postoje psi idealni za suživot s malom djecom ili pak oni koji će uživati u višesatnim šetnjama uz svog aktivnog vlasnika. Neki psi, poput pudlica i maltezera vrlo se malo linjaju, drugi su pak iznimno pristojni i ne laju puno – poput ruskog hrta ili francuskog buldoga.

Ako se odlučiš nabaviti psa, svakako trebaš dobro promisliti o tome kakav je tvoj životni stil i koje uvjete možeš pružiti svom novom četveronožnom prijatelju. Zato je dobro malo proučiti glavne karakteristike pasmina koje nam se sviđaju. Također, postoje neke koje slove kao najveselije – riječ je o psima vedrog karaktera koji nisu agresivni i neće ti zamjeriti ako napraviš „neku grešku“. Ovi psi pravi su antidepresiv i u tvoj će život unijeti puno radosti – evo našeg izbora pet najsimpatičnijih pasmina:

Zlatni retriver

Ovi prekrasni psi ne samo da su veselog karaktera, nego su i izuzetno aktivni i zaigrani. Zlatni retriveri vole djecu, obiteljske izlete i najradije bi satima lovili frizbi ili lopticu. Zlatni retriver dobar je izbor za početnike koji nemaju iskustva sa psima jer ih je lako dresirati i nemaju tendenciju biri agresivni. Odani su svojim ljudima i svuda će ih pratiti, a po potrebi i zaštiti od opasnosti. S druge strane, ako si više pasivna osoba koja slobodno vrijeme voli provoditi kod kuće uz dobru knjigu ili pred ekranom, ova pasmina možda nije dobar izbor za tebe jer zlatnom retriveru treba puno kretanja.

Foto: Pexels

Bigl

Ovi psi srednje veličine poznati su po svojoj simpatičnosti i ugodnom karakteru. Prijateljski su nastrojeni i vrlo inteligentni, ali možda nisu najbolji odabir za one kojima je ovo prvi pas – naime, kad je dresura biglova u pitanju, treba biti prilično strpljiv i dosljedan. Iako je njihovo krzno kratko i lako se njeguje, prilično se puno linjaju pa i to treba imati na umu ako nisi ljubiteljica svakodnevnog čišćenja dlaka. Baš kao i zlatni retriver, bigl obožava biti aktivan, a kako je nekoć bio lovački pas i dalje uživa u njuškanju i istraživanju okoline. Biglovi spadaju u najprijateljskije vrste pasa jer se dobro slažu i s drugim ljubimcima i nisu sumnjičavi spram nepoznatih ljudi. S druge strane, to znači da baš i nisu najbolji čuvari pa kao želiš psa zaštitnika, radije odaberi neku drugu pasminu.

Jazavčar

Jazavčar spada u najpopularnije pasmine prije svega zbog svog simpatičnog izgleda, ali svakako i radi veselog i druželjubivog karaktera. Ovi šarmantni psi odani su svojoj ljudskoj obitelji, a postat će prijatelji i s drugim ljubimcima. Vrijeme rado provode mazeći se na kauču, ali u igri s djecom. Ipak, treba napomenuti kako jazavčar može biti poprilično tvrdoglav i nepovjerljiv prema svakome tko ne spada u njegovu obitelj – odraslima, ali i djeci. To ga čini dobrim psom čuvarom, ali također znači da treba čvrstu dresuru. Srećom, jazavčar brzo i rado uči pa ovo neće biti zahtjevan posao za tebe.

Bokser

Bokser je kao kalun među psima – jedino mu nedostaje crveni klaunski nos. Zabavni su i može se reći da doista imaju smisla za humor, a obožavaju usrećivati druge što ih čini idealnim za obitelji s djecom. Ovu pasminu još krasi visoka inteligencija, znatiželja, strpljivost i zaigranost, a kao i prethodne dvije pasmine preferiraju puno kretanja umjesto ljenčarenja. Bokseri su odani i mogu biti nepovjerljivi prema strancima i drugim psima pa je važno da prođu trening socijalizacije. U svakom slučaju, ovi će zvrkasti psi osvojiti srce baš svakog dvonošca.

Foto: Pexels

Labrador

Smatra se kako su labradori jedna od najveselijih pasmina, a osim toga obožavaju igru i aktivan život. Svoje ljude pratit će svuda u stopu, a najradije u nove avanture. Dobri su obiteljski psi jer su pouzdani i nježni u ophođenju s najmlađim članovima. Ovu pasminu krasi visoka inteligencija, a ponekad ih nazivaju križancem vidre i psa jer naprosto obožavaju vodu i plivanje. Labradori će se dobro uklopiti u obitelj u kojoj već žive drugi ljubimci, a također će se sprijateljiti s ostalim psima iz susjedstva. Na ove se pse možemo osloniti jer ostaju smireni u neočekivanim situacijama pa se nerijetko koriste kao psi vodiči. Jedina im je „mana“ što su prilično proždrljivi i stalno će tražiti još hrane, a ako im ne omogućiš dovoljno kretanja, mogli bi pasti u depresiju.