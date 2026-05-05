Beyoncé nakon deset godina na Met Gali, ali Blue Ivy preuzima modni tron

Povratak Beyoncé na Met Galu ispunio je sva očekivanja. Bio je to trijumfalan modni trenutak koji će se dugo pamtiti. Ipak, večer je obilježila i predaja baklje, jer je uz bok glazbenoj divi stasala nova zvijezda. Blue Ivy Carter dokazala je da je spremna za veliku scenu, a njezin debi na Met Gali tek je početak

Svijet mode sinoć je zadržao dah. Nakon točno deset godina izbivanja, na stepenice njujorškog Metropolitan Museum of Art ponovno je kročila glazbena ikona Beyoncé, potvrdivši svoj status neprikosnovene kraljice. Njezin povratak na najglamurozniji događaj godine, Met Galu, bio je jedan od najiščekivanijih trenutaka večeri, no pjevačica se pobrinula da u centru pažnje ne bude sama. U pratnji supruga Jay-Z-ja, na crveni tepih dovela je i njihovu četrnaestogodišnju kći Blue Ivy Carter, koja je svojim debitantskim nastupom ukrala show.

Beyoncé, koja je ove godine bila i jedna od voditeljica događaja uz Nicole Kidman i Venus Williams, posljednji je put na Met Gali viđena 2016. godine. Njezin povratak stoga nije bio samo modni, već i simboličan trenutak koji je označio kraj jedne i, kako mnogi nagađaju, početak druge glazbene ere.

Obiteljski trenutak za pamćenje

Dolazak obitelji Carter bio je pomno orkestriran. Dok je Jay-Z bio elegantna podrška u pozadini, sva su svjetla bila uperena u majku i kćer. Beyoncé nije skrivala koliko joj ovaj trenutak znači, posebno zbog prisutnosti svoje kćeri.

"Osjećaj je nadrealan jer je moja kći ovdje", povjerila se pjevačica u jednom od rijetkih intervjua na crvenom tepihu. "Izgleda tako predivno. Nevjerojatno je moći podijeliti ovo s njom. Spremna je", dodala je ponosna majka, istaknuvši kako se najviše veseli "doživjeti sve ovo kroz oči Blue".

Za Blue Ivy, ovo je bio prvi dolazak na Met Galu. Iako od 2018. godine postoji pravilo da gosti moraju biti stariji od osamnaest godina, za nju je napravljena iznimka s obzirom na to da je stigla u pratnji roditelja. Svojom smirenošću i samopouzdanjem pred stotinama fotografa, pokazala je da je itekako naslijedila zvjezdani gen.

Spektakularna haljina s jasnom porukom

Tema ovogodišnje Met Gale bila je "Costume Art", s pravilom odijevanja "Moda je umjetnost", a Beyoncé ju je shvatila doslovno. Nakon country estetike albuma "Cowboy Carter", pjevačica se vratila glamuru u spektakularnoj kreaciji svog dugogodišnjeg suradnika Oliviera Rousteinga. Nosila je prozirnu haljinu boje kože preko koje je bio ručno izvezen kostur od tisuća svjetlucavih kristala, stvarajući iluziju golog tijela. Izgled je upotpunila velikom krunom u obliku sunca i dramatičnim pernatim ogrtačem koji je iza nje nosilo petero ljudi.

Njezina je odjeća bila posveta temi večeri koja je slavila ljudsko tijelo kao umjetničko platno. "Ovdje smo da slavimo sve oblike tijela - sočne, zaobljene, mršave, visoke. Da slavimo ono što vam je Bog dao", objasnila je Beyoncé. Njezin je cjelokupni izgled zaokružen nakitom Chopard, uključujući ogrlicu od 18-karatnog bijelog zlata s dijamantom od 6,41 karata.

Blue Ivy bira vlastiti put

Dok je njezina majka blistala u Rousteingovoj kreaciji, Blue Ivy je pokazala vlastiti modni izričaj. Za svoj debi odabrala je upečatljivu bijelu haljinu s potpisom Balenciage. Kreacija se sastojala od korzetiranog gornjeg dijela i donjeg dijela "bubble" kroja, a preko svega je nosila bomber jaknu širokih revera. Izgled je upotpunila modernim sunčanim naočalama i svjetlucavim cipelama, dok joj je kosa, baš kao i majčina, bila stilizirana u duge, valovite uvojke medeno plave boje. Njezin odabir drukčijeg dizajnera jasan je znak da ova mlada dama već sada kroči vlastitim modnim putem.