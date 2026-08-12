Majčinstvo nakon četrdesete: Ove slavne žene dokazuju da za bebu nikad nije kasno

Odluka da se majčinstvo odgodi za zreliju dob danas više nikoga ne iznenađuje u svijetu showbusinessa. Mnoge svjetske zvijezde pojavljuju se na naslovnicama časopisa s trudničkim trbuščićem tek nakon proslave četrdesetog rođendana. Time inspiriraju milijune žena diljem svijeta i pokazuju da viša životna dob nije prepreka za osnivanje obitelji. Upravo je američka glumica Anne Hathaway trudnoći nakon četrdesete dala sasvim novu dimenziju, pretvorivši svoj trudnički trbuh u prepoznatljiv modni detalj na društvenim događanjima.

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