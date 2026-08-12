U 10 minuta do blistave kože? Evo što trebate znati o korejskoj 4-2-4 metodi čišćenja lica

Ako pratite beauty trendove, velika je vjerojatnost da ste već čuli za 4-2-4 metodu čišćenja lica. Ovaj korejski ritual traje deset minuta i obećava temeljito očišćenu, svježiju i blistaviju kožu, no iskustva pokazuju da nije idealan za svaki tip kože. Donosimo kako funkcionira i isplati li ga se uvrstiti u svoju rutinu

Korejska beauty scena već godinama postavlja trendove u njezi kože. Nakon dvostrukog čišćenja, esencija i popularnog efekta "staklene kože", sve više pažnje privlači i takozvana 4-2-4 metoda čišćenja lica. Riječ je o rutini koja traje deset minuta i obećava temeljito očišćenu, svježiju i blistaviju kožu.

Na prvi pogled možda zvuči kao još jedan viralni trend s društvenih mreža, no iza ove metode krije se jednostavna ideja – odvojiti dovoljno vremena za pravilno čišćenje kože, bez grubog trljanja i isušivanja. No, odgovara li baš svakome?

Što je zapravo 4-2-4 metoda?

Naziv metode zapravo otkriva cijeli postupak. Brojevi označavaju koliko vremena trebate posvetiti svakom koraku čišćenja, a riječ je o nadogradnji već dobro poznatog dvostrukog čišćenja lica.

Prve četiri minute rezervirane su za masažu lica uljnim čistačem. Proizvod se nanosi na suhu kožu kako bi otopio šminku, SPF, višak sebuma i sve ostale nečistoće koje se nakupljaju tijekom dana. Ulje vrlo učinkovito razgrađuje masne naslage, a pritom nema potrebe za agresivnim trljanjem. Osim što uklanja nečistoće, nježna masaža može potaknuti cirkulaciju pa koža nakon toga često izgleda svježije i odmornije.

Nakon toga slijede dvije minute čišćenja gelom ili pjenom na bazi vode. Taj korak uklanja ostatke ulja, znoj i nečistoće koje su topive u vodi. Kombinacija ova dva proizvoda ostavlja kožu temeljito očišćenom i smanjuje mogućnost začepljenih pora.

Posljednji dio rutine odnosi se na ispiranje, koje također traje četiri minute. Prema originalnoj metodi, prve dvije minute lice se ispire toplom vodom kako bi se lakše uklonili svi ostaci proizvoda, dok se posljednje dvije minute koristi hladnija voda koja osvježava kožu i pomaže smiriti lice nakon čišćenja. Iako se često govori da hladna voda "zatvara pore", pore se zapravo ne otvaraju i ne zatvaraju, no hladnija voda može pružiti osjećaj svježine i pomoći ublažiti crvenilo.

Je li ova metoda za svakoga?

Na papiru 4-2-4 metoda zvuči poput malog spa tretmana koji možete napraviti kod kuće. Temeljito čišćenje može pomoći da koža bolje upije serume i kreme, a mnogi primjećuju i čišći ten te manje začepljenih pora.

Najviše bi mogla odgovarati osobama s masnom ili mješovitom kožom, kao i svima koji svakodnevno nose šminku ili koriste vodootporne proizvode sa zaštitnim faktorom.

S druge strane, iskustva pokazuju da nije idealna za svakoga. Nekima je deset minuta čišćenja svake večeri jednostavno previše, a pojedini korisnici primijetili su da im je koža nakon nekoliko dana postala osjetljivija ili su se pojavile nove nepravilnosti.

Jedna novinarka koja je tjedan dana testirala ovu rutinu opisala je kako joj je već nakon prve večeri četverominutna masaža postala naporna, a nakon nekoliko dana koža joj je bila suha na obrazima i pojavili su se prištići na mjestima gdje ih inače nije imala. Zaključila je da joj metoda jednostavno nije odgovarala te da je pritom potrošila znatno više proizvoda i vode nego inače.

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Na što trebate pripaziti?

Ako imate vrlo suhu, osjetljivu ili reaktivnu kožu, ovu metodu vrijedi isprobati s dozom opreza. Dugotrajna masaža i dvostruko čišćenje kod nekih osoba mogu narušiti zaštitnu barijeru kože i izazvati iritacije.

Umjesto da se strogo držite pravila 4-2-4, rutinu možete prilagoditi svojim potrebama. Primjerice, masažu možete skratiti na dvije minute, metodu koristiti samo nekoliko puta tjedno ili preskočiti dugo ispiranje hladnom vodom ako vam ne odgovara.

Jednako je važan i odabir proizvoda. Birajte nježna ulja koja neće začepiti pore te blage gelove ili pjene bez agresivnih sastojaka koji mogu dodatno isušiti kožu.

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Ritual koji vas podsjeća da usporite

Možda najveća vrijednost 4-2-4 metode nije samo u samom čišćenju, već u tome što vas potiče da usporite i posvetite nekoliko minuta sebi. U užurbanim danima mnogi čišćenje lica odrade za manje od minute, a to često nije dovoljno da se uklone svi tragovi šminke, SPF-a i nečistoća. Ne morate nužno pratiti svih deset minuta da biste imali koristi od ove rutine. Već ako čišćenju posvetite malo više pažnje, nježno umasirate uljni čistač i dobro isperete lice, mogli biste primijetiti razliku.

Na kraju, 4-2-4 metoda nije čarobno rješenje koje će preko noći promijeniti vašu kožu. No može biti dobar podsjetnik da upravo dosljedna, nježna i pravilna njega često daje najbolje rezultate.

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