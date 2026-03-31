Balerinke su must-have obuća za proljeće: Ovo su najpoželjniji modeli za ovu sezonu

Udobne, svestrane i uvijek chic, balerinke ovog proljeća dolaze u raznim varijantama, od romantičnih i minimalističkih do modernih modela s trendi detaljima, a mi izdvajamo one najpoželjnije koje će obilježiti sezonu

Balerinke su se ove sezone vratile na velika vrata i potvrdile ono što modne zaljubljenice već dugo znaju – riječ je o bezvremenskom klasiku koji svakom outfitu daje dozu elegancije bez previše truda. Iako su minimalističke mokasinke i tenisice i dalje nezaobilazne, proljeće donosi i potrebu za malo profinjenijim, ženstvenijim izborima, a upravo su balerinke savršen izbor.

Njihova popularnost nije novost. Još ih je Coco Chanel učinila popularnima 1957. godine, a od tada su postale sinonim za nenametljivu eleganciju. Danas, uz povratak tzv. balletcore estetike, ponovno su u fokusu modnih kolekcija i street style kombinacija. Ono što ih čini posebno poželjnima jest njihova svestranost – jednako dobro funkcioniraju u poslovnim kombinacijama, kao i u ležernim dnevnim izdanjima.

Ove sezone posebno se ističu modeli koji donose moderni zaokret na klasičan dizajn. Mrežaste balerinke modne kuće Alaïa osvojile su modne entuzijastice već prošlih sezona svojom prozračnošću i sofisticiranošću, dok su klasični modeli brenda Miu Miu postali viralni zahvaljujući stiliziranju s čarapama na tjednima mode. Ne treba zanemariti ni Le Monde Beryl, koji je poznat po raznovrsnim interpretacijama ovog modela, od minimalističkih do statement varijanti.

Inspiracija za nošenje balerinki dolazi i iz modnih arhiva. Ikone poput Audrey Hepburn nosile su ih uz jednostavne, elegantne kombinacije, dok su Amy Winehouse i Alexa Chung pokazale kako se lako uklapaju u moderniji, pomalo edgy stil. Upravo ta prilagodljivost razlog je zašto balerinke bez problema prelaze iz dnevnih u večernje kombinacije, a njihova se popularnost nastavlja iz sezone u sezonu.

Kada je riječ o trendovima za ovo proljeće, izbor je raznolik. Nose se nježni, romantični modeli koji podsjećaju na baletne papučice, ali i strukturiranije verzije od brušene kože koje donose dozu luksuza svakodnevnim kombinacijama. Posebno su popularne i varijante s mrežastim detaljima, kao i klasične crne balerinke koje pristaju uz apsolutno sve – od trapera i košulja do suknji i haljina.

Balerinke su, bez sumnje, jedan od onih komada koji nadilaze prolazne trendove. Udobne, chic i nevjerojatno zahvalne za kombiniranje, ove sezone ponovno dokazuju zašto zaslužuju svoje mjesto u svakoj proljetnoj garderobi.

Mango - 59,99 €

Mango - 45,99 €

Mango - 49,99 €

Mango - 49,99 €

Mango - 49,99 €

Alohas - 160 €

Le Monde Beryl - 540 €

& Other Stories - 119 €

& Other Stories - 99 €

Puma Speedcat (& Other Stories) - 100 €

Sezane - 165 €

Zara - 25,95 €

Zara - 39,95 €

Zara - 39,95 €

Zara - 39,95 €

Zara - 35,95 €