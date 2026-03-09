Balerinke, pastelni tonovi i kultna torbica: Zagrepčanka pokazala savršen proljetni look

Na Zagrebačkoj špici ponovno su se mogli vidjeti modni hitovi, a jedna je kombinacija posebno plijenila poglede prolaznika svojim ženstveno-urbanim štihom. Bomber jakna u nježno rozoj, bijele hlače širokih nogavica i luksuzni detalji stvorili su look koji je savršen za prve sunčane proljetne dane

Prava proljetna subota na ulice je izmamila brojne Zagrepčanke i Zagrepčane koji su ovaj prelijepi dan odlučili iskoristiti za šetnju i kavu na špici. Zimske jakne zamijenili su laganiji komadi, a zagasite boje s trona su napokon skinule nježne i pastelne nijanse. Izvrstan primjer uspješnog stylinga bio je i modni odabir ove lijepe plavuše - u središtu njenog outfita nalazi se pastelno ružičasta bomber jakna koja cijeloj kombinaciji daje svježinu i mekoću. Oversized kroj i tekstura dusty pink nijanse savršeno balansiraju između casual opuštenosti i profinjenog urbanog chicha.

Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

Veliki povratak bijele

Bijele hlače širokih nogavica visokog struka doprinose eleganciji i lakoći siluete, idealno produžujući figuru i omogućujući savršenu kombinaciju udobnosti i stila. Minimalistički gornji dio outfita ističe se kroz jednostavnu bijelu majicu, koja funkcionira kao nenametljiva baza cijelog izgleda.

Detalji koji podižu outfit na višu razinu

Dior 'Lady D-Joy' torbica u nijansi puder bež, s prepoznatljivim prošivenim uzorkom i privjescima donosi luksuz i sofisticiranost, dok Miu Miu ovalne sunčane naočale u zlatnom metalnom okviru s narančastim ili gradijentno žutim staklima dodatno naglašavaju glamur. Diskretni nakit daje osobni pečat, ali ostaje nenametljiv, baš kao što to rade modne insajderice.

Dior Lady D-Joy Bag

Za završni touch pobrinule su se balerinke ukrašene sitnim cirkonima koje spajaju udobnost i eleganciju. Ove smeđe balerinke od mrežast tkanine s mašnicom savršeno balansiraju dnevnu praktičnost i sofisticirani dojam, a najbolje od svega je što takve možete pronaći u Zari.

Zara Mesh Ballet Flats

Fotografije outfita snimio je ekskluzivno za Žena.hr naš Dosadni Fotograf koji je zabilježio svaki detalj ove pastelne kombinacije. Jedno je sigurno - ponekad upravo najjednostavnije kombinacije ostavljaju najveći dojam.