Balerinke, pastelni tonovi i kultna torbica: Zagrepčanka pokazala savršen proljetni look
Prava proljetna subota na ulice je izmamila brojne Zagrepčanke i Zagrepčane koji su ovaj prelijepi dan odlučili iskoristiti za šetnju i kavu na špici. Zimske jakne zamijenili su laganiji komadi, a zagasite boje s trona su napokon skinule nježne i pastelne nijanse. Izvrstan primjer uspješnog stylinga bio je i modni odabir ove lijepe plavuše - u središtu njenog outfita nalazi se pastelno ružičasta bomber jakna koja cijeloj kombinaciji daje svježinu i mekoću. Oversized kroj i tekstura dusty pink nijanse savršeno balansiraju između casual opuštenosti i profinjenog urbanog chicha.
Veliki povratak bijele
Bijele hlače širokih nogavica visokog struka doprinose eleganciji i lakoći siluete, idealno produžujući figuru i omogućujući savršenu kombinaciju udobnosti i stila. Minimalistički gornji dio outfita ističe se kroz jednostavnu bijelu majicu, koja funkcionira kao nenametljiva baza cijelog izgleda.
Detalji koji podižu outfit na višu razinu
Dior 'Lady D-Joy' torbica u nijansi puder bež, s prepoznatljivim prošivenim uzorkom i privjescima donosi luksuz i sofisticiranost, dok Miu Miu ovalne sunčane naočale u zlatnom metalnom okviru s narančastim ili gradijentno žutim staklima dodatno naglašavaju glamur. Diskretni nakit daje osobni pečat, ali ostaje nenametljiv, baš kao što to rade modne insajderice.
Za završni touch pobrinule su se balerinke ukrašene sitnim cirkonima koje spajaju udobnost i eleganciju. Ove smeđe balerinke od mrežast tkanine s mašnicom savršeno balansiraju dnevnu praktičnost i sofisticirani dojam, a najbolje od svega je što takve možete pronaći u Zari.
Fotografije outfita snimio je ekskluzivno za Žena.hr naš Dosadni Fotograf koji je zabilježio svaki detalj ove pastelne kombinacije. Jedno je sigurno - ponekad upravo najjednostavnije kombinacije ostavljaju najveći dojam.