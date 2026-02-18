Atraktivna brineta ukrala sve poglede: Vitke noge u savršenoj modnoj kombinaciji

Subotnja zagrebačka špica još je jednom pokazala da je jednostavnost najmoćniji modni adut. U spoju klasičnih komada i ženstvene siluete, ova kombinacija osvojila je na prvi pogled i dokazala da minimalizam može biti itekako efektan

Na gradskim ulicama u srcu Zagreba ova je trendseterica prošetala u outfitu koji vješto balansira između poslovne elegancije i večernje zavodljivosti.

Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

Oversized tamnosmeđi kaput u toploj boji čokolade od mješavine vune s dvostrukim kopčanjem i širokim ovratnikom ležerno pada preko male crne haljine, stvarajući sofisticirani kontrast toplih i tamnih tonova. Ispod kaputa nazire se jednostavan crni komad koji prati liniju tijela, naglašavajući siluetu bez suvišnih detalja.

Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

Crne prozirne najlonke i klasične salonke na visoku potpeticu dodatno izdužuju figuru te cijeloj kombinaciji daju dozu pariškog chica. Slične modele možete pronaći kod Alda, Manga ili Zare, dok luksuznija opcija uključuje Le Silla 'Décolleté Eva'.

U ruci mlada dama nosi malu strukturiranu torbicu s ručkom koja daje završni minimalistički touch cijelom looku. Riječ je o luksuznom modelu Givenchy Antigona Cube koji kombinira glatku kožu i zlatne detalje, a može se nositi i preko tijela.

Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

Ovo je kombinacija koja bez puno truda prelazi iz dnevne kave na Cvjetnom u večernji izlazak. Elegantna, samouvjerena i ženstvena - baš onako kako volimo vidjeti na zagrebačkoj špici pa ne čudi da je zapela za oko Dosadnom Fotografu koji nije propustio za Žena.hr snimiti ove ekskluzivne fotografije.