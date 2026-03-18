Beauty hack koji ne obožava samo Gen Z: Flasteri za oči koji brišu tragove neprospavanih noći

Martina Kallos lansirala je svoju verziju proizvoda koji postaje novi beauty ritual moderne generacije

U eri brzog života, kasnih večeri i stalne online prisutnosti, svjež i odmoran izgled postao je mali luksuz koji svi želimo zadržati – čak i kada nam raspored to ne dopušta. Upravo zato mali beauty rituali koji donose brze i vidljive rezultate postaju sve važniji dio svakodnevne rutine moderne generacije.

Jedan od takvih rituala dolazi iz beauty svijeta Martine Kallos, koja je predstavila Re Lift Eye Patches – hidrogel jastučiće za područje oko očiju iz linije Kallos Beauty Collection, osmišljene kao brz i učinkovit način vraćanja svježine pogledu u svega nekoliko minuta.

Karmen Poznić Božić

Umoran pogled često je prvi znak ubrzanog načina života. Tamni podočnjaci, natečenost i sitne linije danas su gotovo univerzalni beauty izazov generacije koja balansira između posla, društvenog života i stalne digitalne povezanosti. Upravo iz tog razloga nastali su Re Lift Eye Patches – mali, ali moćan skincare trenutak koji pomaže koži da ponovno izgleda odmorno i zaglađeno.

Iza proizvoda stoji Martina Kallos, osnivačica i CEO brenda Kallos Beauty Collection, koja je kroz godine rada izgradila snažan osobni i poslovni brend u beauty industriji te okupila zajednicu profesionalaca i klijenata koji prate njezine edukacije, proizvode i beauty filozofiju.

„U beauty industriji uvijek tražim ravnotežu između rezultata i jednostavnosti. Proizvodi moraju raditi, ali moraju se i uklopiti u stvarni život modernih žena“, ističe Martina Kallos.

Re Lift Eye Patches upravo su takav proizvod – mali beauty reset koji se lako uklapa u svakodnevnu rutinu. Bilo da se koriste ujutro prije make-upa, prije važnog događaja ili kao kratki self-care trenutak nakon dugog dana, pružaju brz osjećaj osvježenja i revitalizacije.

Njihova formula kombinira hijaluronsku kiselinu, kolagen i peptide, koji djeluju u sinergiji s biljnim ekstraktima centelle, zelenog čaja i sladića. Ova kombinacija pruža intenzivnu hidrataciju, pomaže u smanjenju natečenosti i ublažavanju tamnih podočnjaka, dok hidrogel tehnologija omogućuje brzo upijanje aktivnih sastojaka u kožu.

Rezultat je pogled koji izgleda svježije, odmornije i zaglađenije – čak i nakon neprospavane noći.

Osim što revitaliziraju područje oko očiju, Re Lift Eye Patches pokazali su se i kao idealan korak u pripremi kože prije nanošenja make-upa. Hidratizirana koža stvara glatku podlogu za korektor, sprječava nakupljanje proizvoda u sitnim linijama i omogućuje prirodniji, svježiji izgled tena.

U vremenu kada skincare sve više postaje dio lifestylea, mali rituali njege dobivaju novu dimenziju. Re Lift Eye Patches upravo su takav trenutak – brz, učinkovit i dovoljno jednostavan da postane dio svakodnevnog ritma moderne generacije, a dostupni su isključivo putem službenog Kallos webshopa.

Jer generacija koja živi brzo zna da ponekad upravo mali beauty hack može napraviti najveću razliku.