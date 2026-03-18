Vrag se vraća u Pradi: Sve što znamo o najočekivanijem filmskom nastavku godine

Publika će uskoro imati priliku zakoračiti u svijet intriga, visoke mode i nemilosrdne borbe za uspjeh. Za mnoge ovo nije samo filmski nastavak, već povratak u svijet koji je definirao percepciju modne industrije i postavio standarde koje rijetki mogu dosegnuti. Pripremite se, vrag se vratio!

Ulaznice za jedan od najočekivanijih filmova godine već su dostupne u prodaji. Gotovo dvadeset godina nakon što je svijet mode i filma zauvijek promijenjen, Vrag nosi Pradu 2 stiže u hrvatska kina 29. travnja, u distribuciji Blitz filma. Povratak legendarne Mirande Priestly i njezine svite obećava novi vrtlog glamura, ambicije i britkog humora, donoseći priču koja će ponovno osvojiti generaciju koja je odrasla uz original, ali i privući potpuno novu publiku.

Profimedia

Povratak ikona koje su obilježile generaciju

Rijetko koji film uspije nadići granice filmskog platna i postati kulturni fenomen, no Vrag nosi Pradu iz 2006. godine učinio je upravo to. Njegovi citati, modne kombinacije i, naravno, likovi, postali su neizostavan dio pop-kulture. Sada, dva desetljeća kasnije, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci vraćaju se ulogama koje su ih proslavile. Ponovno ćemo gledati nemilosrdnu urednicu Mirandu Priestly, sada već iskusnu novinarku Andy Sachs, uvijek oštru Emily Charlton i elegantnog Nigela Kiplinga.

Činjenica da se originalna kreativna ekipa, predvođena redateljem Davidom Frankelom i scenaristicom Aline Brosh McKennom, također vraća projektu, jamči da će nastavak zadržati prepoznatljivu kombinaciju oštre satire i sofisticiranog humora koja je originalu osigurala kultni status. Očekivanja su ogromna, a prve najave sugeriraju da će biti i ispunjena.

Što čeka Mirandu i Andy u digitalnom svijetu

Radnja nastavka smještena je u suvremeni medijski krajolik, drastično drugačiji od onog prije dvadeset godina. Tiskani mediji bore se za opstanak, a legendarni časopis Runway više nije nedodirljiva institucija. Miranda Priestly suočena je s najvećim izazovom svoje karijere: kako zadržati moć i utjecaj u eri digitalnih platformi, influencera i novih poslovnih modela.

Profimedia

U toj borbi za spas carstva, putevi joj se ponovno križaju s bivšim asistenticama, no odnosi moći sada su potpuno izmijenjeni. Emily Charlton, nekoć prva pomoćnica na rubu živčanog sloma, sada je moćna figura na čelu vlastitog luksuznog brenda. Upravo je njezin novac, odnosno budžeti za oglašavanje, potreban Mirandi kako bi spasila Runway. Ovaj preokret otvara prostor za napete i duhovite sukobe, ali i neočekivane saveze. Andy Sachs vraća se u redakciju kao urednica rubrike, no traileri otkrivaju da je Miranda u početku jedva prepoznaje, što najavljuje povratak dobro poznate ledene dinamike.

Profimedia

Zvjezdana pojačanja i glamur iza kulisa

Impresivnoj originalnoj postavi pridružuje se niz novih, zvučnih imena koja unose svježu energiju. U filmu se pojavljuju Lady Gaga, Kenneth Branagh, koji tumači Mirandinog novog supruga, zatim Simone Ashley, Lucy Liu, Justin Theroux i Pauline Chalamet. Interes za film potvrđuje i činjenica da je prvi službeni trailer, objavljen u veljači, srušio sve rekorde gledanosti studija 20th Century Studios, prikupivši više od 220 milijuna pregleda u samo prva 24 sata.