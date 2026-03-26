Ana Karamarko na špici u fantastičnom izdanju: Vatrena kosa i hit komad sezone

Supruga bivšeg ministra i nekadašnjeg predsjednika HDZ-a Tomislava Karamarka, Ana Karamarko, ponovno je pokazala kako se nosi upečatljiv, ali sofisticiran stil - i to usred zagrebačke špice. Naravno, nije mogla izbjeći ni objektiv Dosadnog fotografa koji je fotografiju snimio ekskluzivno za Žena.hr.

Njezin modni odabir odmah je privukao poglede: crni kožni baloner s remenom u struku, koji savršeno naglašava siluetu i nameće se kao idealan komad za prijelazno razdoblje. Riječ je o bezvremenskom modelu koji spaja eleganciju i dozu odvažnosti, a slični komadi mogu se pronaći i u kolekcijama brendova poput Guessa, Answear.LAB-a ili Arketa.

Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

No, ono što ovaj look čini nezaboravnim jest njezin prepoznatljivi zaštitni znak - gusta, kovrčava crvena kosa koja cijeloj kombinaciji daje dramatičnost i karakter. Upravo taj kontrast crne kože i vatrene nijanse kose stvara snažan vizualni efekt koji ne prolazi nezapaženo.

Styling je dodatno zaokružen velikim tamnim sunčanim naočalama koje mu daju chic, gradski štih, dok torbica, vjerojatno model Furla Domus, diskretno prati cijelu priču. Make-up je ostao jednostavan, s naglaskom na crveni ruž koji savršeno balansira outfit i unosi dozu sofisticiranosti.

Ana Karamarko ovim je izdanjem još jednom potvrdila da pravi stil ne ovisi o trendovima, već o stavu - a ona ga, očito, ima na pretek.