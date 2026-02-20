Amanda Seyfried pokorila Berlinale: Čipka, metalik korzet i totalni wow efekt

Njezina uloga u filmu 'Testament Ann Lee' već je proglašena jednim od vrhunaca karijere Amande Seyfried. Dok na ekranu uvjerljivo oživljava povijesni lik, na crvenom tepihu njezin stil priča sasvim drugu priču - onu o modernoj, samouvjerenoj ženi koja suvereno vlada scenom

Američka glumica Amanda Seyfried bila je jedna od glavnih zvijezda 76. Međunarodnog filmskog festivala u Berlinu, gdje je stigla predstaviti svoj novi film, povijesnu glazbenu dramu 'Testament Ann Lee'. I dok njezin glumački talent nikada nije bio upitan, Seyfried je na crvenom tepihu Berlinalea dokazala i svoj status modne ikone, plijeneći pažnju s dva potpuno različita, ali podjednako upečatljiva izdanja.

Futuristička elegancija za svečanu premijeru

Za svečanu premijeru filma, Amanda Seyfried odabrala je raskošnu haljinu koja je djelovala kao da je stigla iz budućnosti, a ne iz ormara inspiriranog 18. stoljećem, u koje je radnja filma smještena. Glumica je zabljesnula u unikatnoj Givenchy haljini A-kroja čiji je gornji dio bio izrađen od sjajnog materijala u boji bakra.

Metalik korzet s futurističkim uzorkom protezao se od dekoltea do struka, vizualno izdužujući njezinu figuru i stvarajući dojam modernog oklopa. Donji dio haljine sastojao se od slojeva mekog tila, ukrašenog svjetlucavim cvjetnim motivima koji su kreaciji dali dozu romantike.

Kako bi kompleksna haljina ostala u prvom planu, njezin tim odlučio se za minimalistički pristup detaljima. Odabrali su decentan srebrni nakit brenda Tiffany & Co - jednostavnu ogrlicu i prstenje. Frizura je pratila opuštenu, ali glamuroznu estetiku, sa stiliziranim "beachy waves" valovima koji su joj ležerno padali preko ramena. Prirodna šminka s naglaskom na očima zaokružila je ovaj besprijekoran izgled.

Odvažna Miu Miu kreacija i poigravanje s prozirnim materijalima

Samo nekoliko sati ranije za službeno fotografiranje Seyfried je pokazala svoju drugu, znatno odvažniju modnu stranu. U suradnji sa svojom dugogodišnjom stilisticom Elizabeth Stewart, odabrala je crnu Miu Miu haljinu koja se poigravala s trendom prozirnih materijala.

Riječ je o kreaciji od kukičane čipke s volanima na rukavima, koja je jasno otkrivala svijetloplavo donje rublje. Ovaj spoj gotičke elegancije i modernog ruba pokazao je da se glumica ne boji modnih rizika.

Izdanje je upotpunila crnim "slingback" cipelama s niskom potpeticom, također s potpisom brenda Miu Miu, potvrđujući kako su "kitten heels" ponovno u samom vrhu modnih trendova. Ovim odabirom jasno je dala do znanja da se odmiče od takozvanog "method dressinga", odnosno odijevanja u stilu lika koji tumači, te umjesto toga bira komade koji odražavaju njezin osobni, suvremeni stil.