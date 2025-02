Aleksandar Šekuljica iz Elfsa: 'Lijepo je kada ljudi dođu i vide kako ovaj svijet funkcionira'

U četvrtak se održala Noć hrvatske mode, manifestacija koja slavi domaći dizajn, stil i kreativnost. Četrnaest renomiranih dizajnera otvorilo je vrata svojih trgovina i ekskluzivnih showroomova, omogućivši ljubiteljima mode da zavire u svijet vrhunske mode iz prve ruke. Među njima je i ELFS, brend koji godinama dominira hrvatskom modnom scenom i odijeva neka od najpoznatijih imena s javne scene.

Razgovarali smo s Aleksandrom Šekuljicem, jednim od vlasnika brenda, koji nam je otkrio tajnu dugovječnosti ELFS-a, trendove koji će vladati ove sezone, ali i kako luksuzna moda može postati dostupna široj publici.

Moda je namijenjena da bude na ulici, da ljudi znaju da su dobrodošli. Nama i danas ljudi šalju upite trebaju li zakazati termin – ne trebate, samo uđite! Uživajmo u modi, ne morate ništa ni kupiti, ali lijepo je kada ljudi dođu, da se upoznamo i da vide kako ovaj svijet funkcionira iznutra“, istaknuo je Šekuljic.

Često se visoka moda percipira kao nedostižna, rezervirana samo za one s dubljim džepom. No, kako nam je objasnio dizajner, to nije nužno slučaj. ''Ljudi često misle da je ovo rezervirano samo za one koji imaju novca. No, na popustima se mogu pronaći izuzetni komadi. Sezonski popusti su već ustaljena praksa, samo ih treba pratiti“, dodaje.

Kako je Noć hrvatske mode ujedno i savršena prilika za uvid u nadolazeće trendove, pitali smo Šekuljica što će obilježiti proljetno-ljetnu sezonu. Dolazi nam sezona proslava – vjenčanja, krstitki, svečanih evenata – i klijenti najčešće traže elegantne komade. U ovom periodu kupuju i komade za svaki dan - trenirke, majice, tenisice'', rekao nam je dizajner za kraj.