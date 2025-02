Ivan Alduk otkriva što je hit ove sezone: 'Skriva nedostatke i izgleda najskuplje'

U četvrtak su svoja vrata otvorili najpoznatiji modni ateljei i showroomi u Zagrebu, pretvarajući grad u središte modne čarolije. Noć hrvatske mode održala se prvi put u Zagrebu i bila je prava prilika za razgovor s hrvatskim dizajnerima. Može li dizajn visoke mode biti dostupan i onima koji ga, istinski vole, ali s prosječnim primanjima? O tim pitanjima, kao i o vlastitoj filozofiji mode, razgovarali smo s Ivanom Aldukom, jednim od najprepoznatljivijih domaćih dizajnera. Njegove kreacije već 15 godina osvajaju žene savršenim krojevima, naglašenom ženstvenošću i modernom elegancijom koja ne robuje prolaznim trendovima. Njegov rad potvrđuje da visoka moda ne mora ostati zatvorena u imaginarnom svijetu nedostižnosti, već može pronaći svoje mjesto u stvarnim životnim trenucima – onima koji se pamte.

"Nakon 15 godina u ovom poslu i dalje čujem kako me šira javnost doživljava kao Sveti gral, uz komentare: 'Jao, pa to je jako skupo.' No, sa svojim timom pokušavam dokazati da smo ovdje upravo zbog klijenata. Mi živimo i radimo za njih. Tko su naši klijenti? Obični ljudi koji imaju lijepe životne trenutke i žele haljinu, kombinezon ili vjenčanicu za neku posebnu prigodu. Kako bismo se približili svim građanima, mi dizajneri otvorili smo službene profile, a komunikacija tamo postala je iznimno jednostavna'', rekao nam je Alduk pa dodao:

"Jedini trenutak kada Hrvati mogu reći: 'E, to je visoka moda!' je kada se spomene cijena. Cijena je uvijek diskutabilna tema. No, s obzirom na proizvodnju, činjenicu da se većina komada šiva po mjeri te da koristimo najbolje moguće tkanine dostupne na tržištu, smatram da je cijena i više nego opravdana', rekao je etablirani hrvatski dizajner.

Osim što nas je zanimalo njegovo viđenje mode i dostupnosti dizajnerskih komada, nismo propustili priliku saznati i što je apsolutni hit sezone u njegovu ateljeu. Koji krojevi, boje i materijali osvajaju Aldukove klijentice? Otkrio nam je sve detalje.

"Jako puno klijenata traži crne haljine. To je pomalo neobično jer se za posebne prigode najčešće biraju svjetlije boje. No, prema mom mišljenju, crna boja je najelegantnija – sakriva određene nedostatke i izgleda najskuplje'', rekao nam je Alduk za kraj.