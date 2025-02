Žena koja stoji iza brenda Lokomotiva: 'Ovakvi događaji približavaju visoku modu prosječnim građanima'

U četvrtak su svoja vrata otvorili najpoznatiji modni ateljei i showroomi u Zagrebu. Ovaj jedinstveni modni događaj pod nazivom "Noć hrvatske mode" omogućio je da svi ljubitelji mode upoznaju dizajnere, saznaju koje priče stoje iza njihovih kreacija i doživite modu na potpuno novi način.

Svijet visoke mode često se doživljava kao nedostižan, rezerviran za crvene tepihe i ekskluzivne događaje. No, može li biti bliži prosječnom građaninu? Odgovor na to pitanje potražili smo u razgovoru s talentiranom dizajnericom Lanom Puljić, koja godinama stoji iza brenda Lokomotiva by Lana Puljić. U njenom showroomu otkrila nam je kako dizajneri mogu približiti visoku modu širem krugu ljudi, razbiti predrasude o ekskluzivnosti i učiniti dizajnirane komade dostupnijim svima.

"Ovakvi događaji u velikoj mjeri približavaju visoku modu prosječnim građanima. Smatram da im pomažu izgubiti onaj inicijalni strah od odlaska dizajneru, a mislim da je to dodatno potencirano ako ne postoji trgovina, već samo showroom. Ljudima je neugodno doći i isprobati, a ja mogu reći da je taj strah potpuno neutemeljen. Iznenadilo me što su neki od prvih koji su večeras došli zapravo ljudi koji nikada nisu kod mene kupovali. Ovo je hvalevrijedno i trebalo bi biti više ovakvih inicijativa'', rekla nam je Lana.

Naravno, prosječni građani neće kupiti cijelu kolekciju, ali ako steknu povjerenje i uvjere se u kvalitetu, priča nam dizajnerica, sigurno će se odlučiti izdvojiti određenu svotu za kvalitetan komad odjeće. "Svi smo napravili neku akciju i odlično je što dolazimo u kontakt s ljudima kojima je to sada pristupačnije. I jedno i drugo jako dobro funkcionira'', rekla nam je Lana za kraj.