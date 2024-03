Upečatljivi mikro trendovi koje ćemo nositi ovog proljeća

U svijetu mode trendovi se mijenjaju jako brzo i dinamično pa uistinu nema smisla obraćati pažnju na svaki trend koji se pojavi na modnoj sceni. Osim velikih modnih kuća i brendova, u posljednjih nekoliko godina trendove sve više diktiraju i društvene mreže poput TikToka. Takvi trendovi u kratkom roku postaju viralni, ali su najčešće i vrlo kratkog vijeka.

S druge strane, postoje i oni neki veći trendovi koji su nosivi u stvarnom životu, svatko ih može uklopiti u svoj stil i uvijek djeluju aktualno. To su oni trendovi koji nas zanimaju i na koje vrijedi obratiti pozornost. I ovog proljeća na modnoj sceni istaknuli su se brojni neodoljivi mikro-trendovi, poput upečatljivih uzoraka pa do efektnih traper komada. U nastavku smo izdvojile one koji se odnose na bezvremenske komade te su prilagodljivi svakom stilu. Idealan su izbor ako želiš unijeti dozu osvježenja u svoju garderobu, a ujedno je riječ o komadima koje ćeš moći nositi još sezonama.

Leopard print

Bez imalo sumnje, upravo je leopard print jedan od najvećih trendova ove sezone. Dolazi u spoju s haljinama, bluzama, suknjama i hlačama i idealan je izbor za upečatljive proljetne kombinacije. Hlače začinjene leopard printom komad su u koji vrijedi investirati jer se lako kombiniraju i sigurno će biti u trendu još narednih nekoliko sezona.

Sézane, 125 eur

Elegantni prsluci

Uz klasične blejzere, ovog proljeća jako će popularni biti i prsluci od odijela koji se mogu pronaći u ponudi brojnih brendova. Idealan su dodatak poslovnoj garderobi, no odlično izgledaju i u kombinaciji s običnom T-shirt majicom.

COS, 89 eur

Duge bijele suknje

Kada stignu topliji dani češće posežemo za svjetlijim nijansama, a bijela je nepogrešiv izbor. Ove sezone u trendu su duge bijele suknje koje će unijeti dozu elegancije u svaki look.

Zara, 40 eur

Upečatljive ogrlice

Kad je riječ o nakitu, ovog proljeća naglasak je na statement komadima pa su tako jako trendi velike efektne ogrlice koje će začiniti i one najjednostavnije kombinacije.

&Other Stories, 35 eur

Traper na traper

Komadi od trapera zasigurno su jedan od najvećih trendova sezone, a čini se da će denim nastaviti dominirati modnom scenom i tijekom jeseni. Jako je popularno nositi traper na traper pa tako stylish cure svoje omiljene traperice kombiniraju s košuljama ili jaknama od trapera.

Zara, 26 eur

Zara, 30 eur

Nježna žuta nijansa

Blijedo žuta nijansa idealan je izbor za proljetnu sezonu jer je neutralna, ali istovremeno i nekako svježa. Djeluje pomalo skupocjeno i s lakoćom će se uklopiti u svačiji stil.

H&M, 35 eur

Kontrastne loaferice

Loaferice odnosno mokasinke su vječni klasik, a ovog proljeća jako su trendi kontrastni dvobojni modeli uz koje će svaki outfit djelovati zanimljivo i pomalo drugačije.

Sézane, 165 eur

Zara, 50 eur

Foto: Instagram, COS, H&M, Sézane, &Other Stories, Zara