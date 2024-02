Traper jakne - 15 modela za razigrane proljetne kombinacije

Zakoračili smo u novu sezonu koja označava transformaciju unutar naših ormara te vladavinu nekih posve novih trendova na modnoj sceni. Ako je suditi prema kolekcijama modnih brendova, glavna zvijezda ovog proljeća je – traper.

Svestrani i efektni komadi od trapera stigli su na police high street trgovina i izgledaju bolje nego ikad. Od traperica u raznim modelima i bojama pa do upečatljivih trapera haljina, u danima pred nama traper će biti idealna kombinacija u svakoj prilici.

Još jedan ključni komad unutar proljetne garderobe su i jakne, a modeli od trapera ovog će proljeća biti veliki modni hit. Svestrane i prilagodljive svakom stilu, traper jakne idealan su dodatak svakom ormaru, a već se sada mogu pronaći u kolekciji gotovo svakog brenda.

Za razliku od prethodnih sezona, ove godine traper jakne dobile su novo ruho pa osvježene novim trendovima i zanimljivim detaljima izgledaju uistinu neodoljivo. Uz one klasične modele, jako su trendi traper jakne oversized kroja te one u stilu sakoa koje su odličan izbor i za poslovni look.

U svakom slučaju, s traper jaknom ovog proljeća ne možeš pogriješiti. Jako 'kul' modele imaju H&M, Mango i Zara, a favorite smo izdvojile u nastavku.

H&M, 40 eur

H&M, 60 eur

H&M, 40 eur

H&M, 40 eur

H&M, 60 eur

H&M, 45 eur

Mango, 60 eur

Mango, 30 eur

Mango, 20 eur

Mango, 80 eur

Mango, 50 eur

Mango, 60 eur

Zara, 36 eur

Zara, 36 eur

Zara, 40 eur