13 savršenih: Bijeli sako podiže svaki look, a mi smo pronašli najbolje modele

Bilo da ga nosiš uz traperice, haljine ili klasične hlače, bijeli sako je bezvremenski komad koji uvijek izgleda dotjerano i chic. Donosimo 13 favorita koji će osvježiti svaki look

Svakim danom sve smo bliže ljetu, a na to nas podsjećaju i modni brendovi koji su već počeli predstavljati kolekcije za one najtoplije dane pred nama. S dolaskom proljeća, na modnoj sceni opet u fokus dolaze laganiji materijali i svjetlije nijanse, a upravo se bijela boja ističe se kao jedan od bezvremenskih favorita. Već je zavladala kolekcijama brojnih high street brendova – od haljina i traperica do jakni – no posebno mjesto zauzimaju bijeli sakoi koji unose dozu svježine i elegancije u svaku kombinaciju.

Bijeli sako odavno je nadmašio status klasičnog komada i postao nezaobilazan element moderne capsule garderobe pa i ne čudi da ga obožavaju brojne slavne dame, od Zendaye do Rosie Huntington-Whiteley. Zbog svoje je svestranosti izvrstan izbor za različite prilike - sjajno izgleda i uz traperice, ali i uz elegantnije hlače ili haljine. Nosiv je u ležernim i u formalnijim prilikama i uz njega svaki outfit djeluje malo profinjenije.

Kada je riječ o krojevima i dizajnu koji vladaju ove sezone, izbor je zaista raznolik. Klasični, strogo krojeni modeli i dalje su siguran izbor za minimalistice, dok oni skloniji modnim eksperimentima mogu posegnuti za verzijama s upečatljivim detaljima poput visokih ovratnika, vezanja u struku, asimetričnog kopčanja ili naglašenih ramena. Upravo takvi mali detalji donose svježinu i omogućuju da bijeli sako postane statement komad, a ne samo neutralna baza.

Osim što djeluje chic, bijeli sako je i praktičan izbor jer se lako uklapa u svaku garderobu te omogućuje bezbroj kombinacija bez potrebe za velikim promjenama. Dovoljan je jedan kvalitetan model kako bi se kreiralo više različitih outfita koji funkcioniraju od jutra do večeri.

Ako si u potrazi za novim komadom za toplije dane koji će unijeti dozu osvježenja u tvoju garderobu, bijeli sako je savršen izbor. Naše favorite iz aktualnih kolekcija donosimo u nastavku.

Mango - 99,99 €

Mango - 69,99 €

Mango - 69,99 €

COS - 179 €

Massimo Dutti - 169 €

Massimo Dutti - 199 €

Zara - 59,95 €

Zara - 49,95 €

Zara - 49,95 €

Zara - 45,95 €

Zara - 49,95 €

Zara - 49,95 €