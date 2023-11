Vatreni prsten: evo što se skriva iza vrućeg naziva ove poze za spavaću sobu

U potrazi si za novim položajem u spavaćoj sobi koji će tvoj seksualni život prodrmati – iz temelja? Onda definitivno trebaš isprobati ovu vruću pozu koja ispunjava baš to što joj naziv i obećava. Ako te zanima kako istinski zapaliti strast među vama, čitaj dalje. Jer kad je legendarni Johnny Cash pjevao 'Love is a burning thing and it makes a fiery ring', možda mu je kao nadahnuće poslužila upravo ova vruća poza iz Kama Sutre koja pruža vatreno ljubavno iskustvo.

Kako funkcionira poza Vatreni prsten

Kod ove poze ti i tvoj partner trebate najprije sjesti na krevet, jedno nasuprot drugom. Zatim trebaš nogama obgrliti bokove svog partnera, tako da se tvoja zdjelica nađe u njegovom krilu. Pri tom, rukama se podupireš prema natrag. Partner treba premjestiti težinu na jedan lakat i lagano se okrenuti u stranu. Kako pomiče svoje tijelo – pomiče i tvoje. Sad se polagano rotira sve dok nogu koja je ispod ne položi bočno na krevet.

Zatim partner gornju nogu stavlja oko tvojeg struka, a svoje stopalo smješta na koljeno druge noge. Nakon ovoga, konačno je vrijeme za akciju: partner slobodnom rukom umeće penis u vaginu, pridržava te za bedro i počinje s nježnom penetracijom. Inače, Vatreni prsten također dobro funkcionira i sa strap-onom.

Foto: Unsplash

Zašto je Vatreni prsten tako hot

Istina, na prvu se Vatreni prsten može činiti malo kompliciran, no vidjet ćeš da je u praksi prilično jednostavan za izvedbu. Smatraju ga jednim od najstrastvenijih položaja jer su partneri u Vatrenom prstenu međusobno isprepleteni i vrlo blizu jedno drugom.

Doista partneri u ovom položaju postaju kao jedno tijelo koje se i kreće u istom ritmu – a to je tako seksi. Osim toga, u pozi Vatreni prsten partneri se tijekom cijele 'igre pod plahtama' mogu gledati u oči – a za mnoge je parove ovo veliki plus radi kojeg će se rado vraćati ovoj vrućoj igrici.

