Nakon seksa se ljudi najčešće osjećaju sretno i euforično, a često i malo umorno. I dok jedni uživaju u naletu sreće, drugi katkada ili često iskuse jednu neugodnu pojavu – tugu ili čak plač nakon seksa. Zamisli scenarij: znaš da je seks lijepo iskustvo i do prije koju si minutu uživala u senzualnim dodirima te si doživjela vrhunac. Nikako ti nije jasno što je pošlo po krivu i zašto ti se plače. Ne brini, to je zapravo normalna reakcija. Osjećaj tuge i tjeskobe te plač nakon intimnog odnosa pojavljuju se češće nego što misliš.

Ova tema donedavno je bila nedovoljno istražena pa su australski istraživači proveli dvije sveučilišne studije – jednu među ženskim, a drugu među muškim ispitanicima. U prvoj studiji (Schweitzer, O’Brien i Burri, 2015) sudjelovalo je 230 ispitanica i njih čak 46 posto reklo je da se barem jednom tijekom seksualnog života nakon odnosa osjećalo tužno i/ili da je zaplakalo. Druga je studija provedena među 1208 muškaraca od kojih je 41 posto njih reklo da su, umjesto sreće, iskusili tugu.

Seks je intimno iskustvo te u nama može probuditi različite emocije i ranjivost. Tuga i plač nakon seksa mogu se javiti zbog hormona. Tijekom seksa, uzbuđenja i orgazma tijelo je zasićeno hormonima, a onda dolazi do njihovog pada. To može rezultirati različitim reakcijama pa i plačem. Osim toga, osjećaš li se u minutama nakon seksa kao da ćeš zaplakati, to ne mora značiti da je seks bio loš – upravo suprotno. Intenzivan orgazam može pobuditi od osjećaja sreće do pokoje suze.

Neki nikada nisu htjeli zaplakati nakon seksa, dok se drugima to češće događa. Primijetiš li da to remeti tvoje seksualno zadovoljstvo te da traje i do nekoliko sati nakon odnosa, trebalo bi pokušati ustanoviti uzrok i sukladno tome reagirati. Teško je reći što konkretno učiniti jer postoji niz mogućih uzroka. Ako je posrijedi plač i depresija zbog osjećaja srama, trebalo bi izgraditi pozitivan odnos naspram seksualnosti, a ako si pak u tim trenucima shvatila da nisi sigurna u taj ljubavni odnos, tu bi jedino mogao pomoći razgovor.

Uglavnom, dobro je pokušati 'pročitati' poglede i osjećaje tijekom i nakon seksa te djelovati sukladno tome. Uz to, upravo u tim sekundama nakon intimnosti par ima moć zbližiti se i razgovarati.

Djelić smo ti otkrile, a u nastavku donosimo najčešće uzroke osjećaja tuge nakon seksa.

Krivnja zbog seksa

Iako seks nije nešto čega se treba sramiti, ljudi koji su odgajani da je intimnost nešto 'prljavo', mogli bi se suočiti s osjećajem tuge ili tjeskobe. To se može dogoditi kad osobe, pod utjecajem impulsa i želje, pristanu na seks, a nakon toga žale tu odluku. Moguće je da se takvi osjećaji jave tijekom prvog, ali i svakog sljedećeg spolnog odnosa ili pak samo jednom. Važno je stoga preispitati svoje želje i u odnose ulaziti onda kad to ti želiš.

Osjećaji naspram veze

U minutama nakon seksa posebno ranjivi, a time i posebno emotivni. Upravo tada ljudi mogu shvatiti da ni sami ne znaju na čemu su u odnosu ili da seks sam po sebi neće riješiti probleme koji se gomilaju. Seks, naime, ne može biti flaster svim lošim problemima u vezi, a to otkriće može biti razlog suzama. Također, osoba se može osjećati loše jer joj se partner ne posvećuje ili jer je shvatila da nisu toliko bliski. Tjeskoba, tuga i zabrinutost katkada se javlja i kad osoba pati od manjka samopouzdanja pa se suviše opterećuje time kako izgleda i što partner misli o njoj.

Briga oko 'izvedbe'

Kod nekih se intenzivne emocije javljaju zbog nesigurnosti pa tako osoba može osjećati tugu ili tjeskobu jer brine kakva je 'u krevetu'. Sve je to povezano pa nju ili njega brine što druga strana misli o njemu, ali i hoće li se odnos ikada više ponoviti. Posebno to vrijedi u slučajevima kad seks ne ispadne onako kako ste željeli. No treba znati da seks u stvarnosti nikada ne izgleda kao na filmu te da bi se partneri trebali prihvaćati onakvi kakvi su, bez 'nabijanja' kompleksa i nesigurnosti. Otvoreni razgovor povećat će zadovoljstvo.

Izostanak orgazma

Dobar orgazam može pokrenuti lavinu emocija, no isto se može dogoditi i u slučaju izostanka vrhunca te osobe ili partnera. Recimo, zamisli da je žena doživjela orgazam, a partner nije jer su sve brzo prekinuli. Pati li od manjka samopouzdanja te je nesigurna u osjećaje partnera, žena bi mogla posumnjati da 'posao' nije dovršen zbog nje ili se pitati je li mu privlačna. To može dovesti do intenzivne reakcije pa i plača. Osim toga, ima slučajeva kad se osoba koja ne može doživjeti orgazam pita je li s njom sve u redu te joj se čini da seks nije potpun.

Dakle, niz čimbenika, ali i hormoni mogu utjecati na tvoje osjećaje nakon seksa. Nije strašno poželiš li pustiti suzu nakon seksa jer je to normalna reakcija, no važno je pokušati prepoznati zašto se to događaja te uvijek biti otvoren s partnerom. Tek se tako mogu s vremenom otkloniti sve sumnje i nesigurnosti te uživati – što i je bit seksa.