Ponašaš li se u vezi poput 'lude djevojke'? Pripazi na ova toksična ponašanja

Muškarci i žene se razlikuju u mnogim stvarima pa tako i po ponašanju u vezama. I dok mi žene volimo detaljno analizirati svaku situaciju, frajeri su u nekim stvarima puno ležerniji i opušteniji.

Dakako, nema ništa gore od muškaraca koji omalovažavaju žene ili ih vrijeđaju govoreći im da su 'lude' svaki put kad izraze svoju zabrinutost u određenim situacijama ili pak neke neugodne emocije. Često se događa i u većini slučajeva takve su optužbe neosnovane.

Međutim, postoje i oni trenuci ili određene situacije u vezi kada naše ponašanje malo izmakne kontroli. Sve mi ponekad izgubimo živce ili nam je naprosto dosta svega, no ipak je jako važno paziti na koji način izražavamo svoje emocije ili kako reagiramo u nekim situacijama jer sve to utječe na kvalitetu samog odnosa.

Ponekad imamo pogrešnu percepciju o tome kako bi savršena veza trebala izgledati pa se toliko trudimo izgraditi taj savršeni odnos da ni ne primjetimo da smo malo pretjerale sa svojim zahtjevima i tada naše ponašanje počinje biti toksično. Ako radiš neke od ovih stvari, onda si savršeno utjelovljenje 'lude djevojke':

Uzrujana si ako ti se nije prvi javio

Naša ovisnost o tehnologiji značajno je utjecala i na to koliko smo privrženi jedni drugima i koliko jedni od drugih očekujemo da stalno budemo dostupni. Iako to ima svojih prednosti, ima i puno negativnih strana. Ako očekuješ od njega da će ti biti dostupan i komunicirati s tobom u bilo koje doba dana te se uzrujati ako ti se nije prvi javio, takvo je ponašanje doista pretjerano.

Stalno provjeravaš kada je posljednji put bio online

Prošlo je sat vremena otkako ste se čuli, a tebe već lagano hvata panika. Provjeravaš njegove statuse i aktivnosti na svim društvenim mrežama i kada je zadnji put bio online. Napeto čekaš da vidiš je li nešto lajkao ili komentirao kako bi ga mogla 'prozvati' zašto ti se nije javio.

Braniš mu da se druži s prijateljima

Čak i u vezi, oba partnera trebala bi imati vrijeme za sebe, za druženje s prijateljima i za svoje hobije i aktivnosti. Muškarci vole provoditi vrijeme sa svojom ekipom i to je nešto što mu ne bi trebala braniti. On ne može biti s tobom cijelo vrijeme, a ti to ne bi ni trebala od njega tražiti.

Želiš biti uključena u sve njegove planove

Bez obzira na to koliko ga voliš, trebala bi imati život i izvan veze, kao i svoje prijatelje. Ne moraš stalno biti s njim i uključivati se u sve njegove planove. U redu je da neke stvari radite odvojeno stoga ga nemoj pritiskati da te uključi u sve svoje planove.

Stalno ga podsjećaš na njegove pogreške

Iritantno je i neugodno imati nekoga tko nam stalno predbacuje za svaku stvar koju smo učinili pogrešno. Nitko nije savršen i svi mi griješimo, ali to je prilika da iz toga nešto naučimo. Ako mu svaki put kad te naljuti na nos nabijaš sve ono što je napravio krivo, to je vrlo loše i takvim ćeš ga toksičnim ponašanjem odgurnuti od sebe. Umjesto toga, probaj mu na pozitivan način pružiti konstruktivne povratne informacije.

Pokušavaš kontrolirati njegov raspored

Potreba za kontrolom u vezi smatra se toksičnim ponašanjem. Svaki muškarac će pobjeći od žene koja mu pokušava kontrolirati život. Samo zato što si njegova djevojka ne znači da mu imaš pravo govoriti što da radi i upravljati njegovim rasporedom iz dana u dan. To bi trebala biti veza, a ne diktatura.