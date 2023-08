Samo opcija, a ne prioritet: Znakovi koji otkrivaju da mu uopće nisi važna

Kada smo u vezi, sasvim je normalno da od partnera očekujemo da mu budemo na prvom mjestu ili barem pri vrhu liste njegovih prioriteta. Biti nekome samo opcija sve dok ne naiđe netko bolji prilično je loš osjećaj i biti u takvoj vezi uistinu nema smisla.

Međutim, kako prepoznati jesi li frajeru prioritet ili pak samo opcija? Prema mišljenju stručnjaka, postoje neki vrlo očiti znakovi prema kojima ćeš to moći zaključiti. Ako ste već neko vrijeme zajedno, vaš odnos trebao bi biti prilično jasan. Ipak, ako se on ponaša kao da ste tek započeli vezu i ako si primijetila da mu nije stalo do tebe ni do vašeg odnosa, možda bi trebala razmisliti želiš li uistinu biti u takvoj vezi.

U nastavku ti otkrivamo nekoliko najčešćih znakova koji pokazuju da mu nisi na prvom mjestu.

Vaši dejtovi se događaju neplanirano i u zadnji čas

On uvijek voli vidjeti koje sve opcije ima prije nego se s tobom dogovori za dejt. To vjerojatno znači da će te nazvati u zadnji čas i pozvati te da izađete. Kada frajeru nisi na prvom mjestu, to je posve očito.

Ne vodi te sa sobom na važne događaje

Bliži se vjenčanje njegovog prijatelja? Ako si mu prioritet, onda se podrazumijeva da ćete ići zajedno. Ako si mu samo opcija, onda će vjerojatno otići s nekim drugim ili reći da ide sam. Za takvo ponašanje nema izgovora. Ne samo da te ne stavlja na prvo mjesto, već te čak ni ne uzima u obzir.

Nije mu stalo do stvari koje su tebi važne

Stvari koje su tebi važne, njemu nisu. Ako zatrebaš njegovu podršku ili pomoć, opravdava se da je 'zauzet' iako ti dobro znaš da to nije istina. Sve to samo pokazuje da mu nisi prioritet pa bi bilo bolje da što prije izađeš iz takve veze.

Samo ti se trudiš oko vašeg odnosa

Da li si ti ta koja uvijek prva šalje poruke, planira i dogovara spojeve? Trudi li se on uopće oko vašeg odnosa? U zdravom odnosu oba bi partnera trebala sudjelovati i podjednako ulagati u svoju vezu. Odnosi u kojima samo jedna strana nosi sav teret baš i nemaju budućnost. Ako mu nije stalo do vaše veze, vjerojatno si za njega samo opcija.

Stalno ga moraš opravdavati pred drugima

Kada tvoji prijatelji ili netko iz tvoje obitelji komentira njegovo loše ponašanje, uvijek se trudiš opravdavati ga i ispričavati se u njegovo ime. Neugodno je, no ne želiš da tvoji bližnji misle da se poigrava tobom pa ćeš ga braniti čak i ako ni sama ne vjeruješ u ono što govoriš.

Ne pamti detalje koji su ti važni

Ljudi pamte ono što im je važno. Ako si primijetila da te ne sluša kada mu nešto govoriš ili je zaboravio detalje o tvom životu koji su tebi posebno važni, jasno je da mu nisi na prvom mjestu.

Nesretna si cijelo vrijeme

Budi iskrena prema sebi i zapitaj se jesi li uistinu sretna u tom odnosu ili se osjećaš tužno kada si u njegovoj blizini? Biti u vezi s nekim tko te čini nesretnom nema smisla. Umjesto da trošiš vrijeme na nekoga tko te nije zaslužio, radije pronađi partnera koji će te cijeniti i voljeti.