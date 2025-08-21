Vraća se bob iz 90-ih - chic frizura koja budi nostalgiju

Bob iz 90-ih nije samo trend, već frizura koja savršeno spaja nostalgiju i suvremeni duh

Bob je oduvijek bio frizura koja ne izlazi iz mode, no ove jeseni poseban fokus stavlja se na njegovu retro i pomalo nostalgičnu verziju – bob iz 90-ih. Riječ je o frizuri koja odiše šarmom, ženstvenošću i dozom ležernosti, a istovremeno izgleda chic i sofisticirano. Nekoć su ga nosile supermodeli poput Christy Turlington i glumice poput Winone Ryder, a danas ga obožavaju Hailey Bieber, Victoria Beckham i brojne influencerice.

Što je bob iz 90-ih?

Za razliku od klasičnih bobova, verzija iz 90-ih ima specifičan karakter – kosa se reže do razine brade ili tik iznad ramena, često s blagim valovima ili uvojcima, a ponekad i sa šiškama. Frizura daje volumen, ističe liniju vrata i dekolte te čini kosu vizualno gušćom. Ima i pariški prizvuk, pa ne čudi što se često opisuje kao spoj elegancije i nonšalantnosti.

Kome pristaje i kako je stilizirati

Ova frizura najbolje pristaje onima koje žele odmak od srednje duge kose i žele frizuru s karakterom. Odlično funkcionira na valovitoj kosi jer prirodni pokreti dolaze do izražaja, no i ravna kosa dobiva novu dinamiku ako se doda malo teksture. U salonu se preporučuje tražiti slojevito šišanje koje daje volumen i pokret, a umjesto zaobljene siluete odabrati kvadratniji oblik. Za styling je dovoljno malo pjene ili spreja za teksturu i lagani valovi napravljeni figarom ili uz pomoć četke.

Ideje za inspiraciju

Ako razmišljaš o šišanju, donosimo nekoliko prijedloga kako ove jeseni nositi bob iz 90-ih:

Beachy tekstura

Hailey Bieber pokazuje kako bob do brade s mekanim valom izgleda opušteno i chic.

Lagani flip

Selena Gomez dodaje blago uvijene vrhove, što stvara dojam razigranosti i retro šarma.

Razbarušeni slojevi

Nicola Peltz Beckham kombinira bob s modernim slojevima, podsjećajući na ikoničnu Posh Spice frizuru.

Nježni uvojci

Ayo Edebiri naglašava prirodnu teksturu kose nježnim uvojcima.

Off-Duty Chic

Alexa Chung unosi dašak 20-ih godina s blagim finger wave valovima.

Bočni razdjeljak

Chic varijanta s bočnim razdjeljkom i laganim uvojcima.

Glamur starog Hollywooda

Uz retro naočale i mekane valove, bob postaje glamurozna oda 90-ima.