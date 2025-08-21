Cargo hlače su opet hit: Chic alternativa trapericama za jesen

Cargo hlače se vraćaju u velikom stilu! Udobne, ležerne i chic, savršene su za prve jesenske kombinacije i kao modernija alternativa trapericama

Moda se uvijek vrti u krug, a jedan od najvećih povrataka ove sezone bez sumnje su cargo hlače. Inspirirane 90-ima i ranim 2000-ima, ponovno su se našle u središtu pozornosti, viđene su na modnim pistama, ali i u street style kombinacijama. Supermodeli poput Belle Hadid i Hailey Bieber već ih nose, a dizajnerske kuće Loewe, Burberry, Dior i Tod’s uvrstile su ih u svoje kolekcije za 2025. godinu.

Zašto su cargo hlače idealne za jesen?

Osim što su praktične i udobne, cargo hlače donose dozu nonšalantnog chic prizvuka svakoj kombinaciji. Zahvaljujući krojevima koji variraju od oversized do elegantnih, predstavljaju odličnu alternativu trapericama za prijelazni period i prve jesenske dane. Uz to, neutralne boje poput maslinasto zelene, bež ili crne lako se uklapaju u svaki ormar.

Kako nositi cargo hlače?

Za casual dnevni look kombiniraj ih s jednostavnom bijelom majicom i tenisicama, a za chic street style dodaj crop top, bomber jaknu i kožne čizme. Cargo hlače ravnih nogavica sjajno će se uklopiti i u minimalističke uredske kombinacije - spoji ih s oversized košuljom i loafericama.

Povratak 90-ih s modernim zaokretom

Ako se prisjetiš, cargo hlače su nekad nosile Avril Lavigne, Gwen Stefani i Rihanna, a danas dolaze u modernijim krojevima – široke, ali sofisticirane, s naglaskom na udobnost i trendi dizajn. Umjesto isključivo ležernih modela, high street brendovi nude i elegantnije verzije koje se lako uklapaju u različite stilove.

Na kraju, ako tražiš savršen par za nadolazeću sezonu – donosimo high street favorite iz aktualnih kolekcija koje će obilježiti jesen.

Zara - 35,95 €

Zara - 35,95 €

Zara - 25,95 €

Zara - 35,95 €

Stradivarius - 25,99 €

Mango - 45,99 €

Mango - 22,99 €

H&M - 34,99 €

H&M - 29,99 €