Kada je najbolje piti kavu? Tajna leži u tvom hormonu stresa

Kava je za mnoge neizostavan jutarnji ritual, ali znanost otkriva da nije svejedno kada je pijemo

Kava je za milijune ljudi diljem svijeta omiljeni jutarnji ritual – napitak koji obećava razbuđivanje, bolji fokus i nalet energije. No, jesi li se ikada zapitala kada je zapravo idealno vrijeme za ispijanje prve šalice? Nova istraživanja pokazuju da odgovor ne leži samo u tome koliko kave piješ, već i kada je piješ. Ključ se krije u usklađivanju s prirodnim ritmom tvog tijela i hormonom stresa – kortizolom.

Ako kavu popijemo prerano, ona može imati slabiji učinak, a u nekim slučajevima čak i narušiti našu energiju tijekom dana. Zato je važno znati kada je najbolje vrijeme za uživanje u omiljenom napitku kako bismo izvukli maksimum iz svake šalice.

Kada je najbolje piti kavu?

Iako mnogi posežu za šalicom kave čim otvore oči, stručnjaci sugeriraju da to možda nije najmudrija odluka. Razlog leži u prirodnom ciklusu kortizola, hormona koji je ključan za budnost i fokus. Razine kortizola prirodno su najviše unutar 30 do 45 minuta nakon buđenja. Taj jutarnji skok, poznat kao "odgovor kortizola na buđenje", pomaže ti da se razbudiš i pripremiš za dnevne izazove.

Pijenje kave u tom periodu, kada je kortizol već na vrhuncu, može biti kontraproduktivno. Kofein, kao stimulans, dodatno potiče lučenje kortizola. Ako to činiš redovito, tvoje tijelo može s vremenom razviti toleranciju na kofein, što znači da će ti trebati sve veće doze za postizanje istog učinka.

Stoga se preporučuje da s prvom šalicom kave malo pričekaš. Optimalno vrijeme je sredinom ili kasnije ujutro, otprilike između 9:30 i 11:30 sati, kada razina kortizola prirodno počinje opadati. Tada će kofein imati najučinkovitiji stimulativni učinak, pružajući ti energiju upravo kada ti je najpotrebnija.

Pexels

Što je kortizol i kako djeluje na organizam?

Kortizol je steroidni hormon koji proizvode nadbubrežne žlijezde. Često ga nazivaju "hormonom stresa" jer igra ključnu ulogu u odgovoru tijela na opasnost ili stresne situacije, pokrećući takozvanu "bori se ili bježi" reakciju.

Međutim, njegova uloga daleko je šira od samog upravljanja stresom. Kortizol je neophodan za brojne tjelesne funkcije, uključujući:

Regulaciju metabolizma ugljikohidrata, masti i proteina

Kontrolu ciklusa spavanja i buđenja

Održavanje krvnog tlaka

Smanjenje upalnih procesa

Povećanje razine šećera u krvi za brzu energiju

Problem nastaje kada su razine kortizola dugotrajno povišene zbog kroničnog stresa, što može negativno utjecati na gotovo sve procese u tvom tijelu i povećati rizik od zdravstvenih problema.

Simptomi povišenog kortizola

Dugotrajno povišene razine kortizola mogu dovesti do niza simptoma. Važno je prepoznati ove znakove na vrijeme kako bi mogla reagirati. Neki od najčešćih simptoma uključuju:

Debljanje: Posebno nakupljanje masnih naslaga u području trbuha i lica.

Posebno nakupljanje masnih naslaga u području trbuha i lica. Problemi s kožom: Pojava akni, stanjivanje kože, lako nastajanje modrica i crvenilo lica.

Pojava akni, stanjivanje kože, lako nastajanje modrica i crvenilo lica. Mišićna slabost i umor: Osjećaj opće slabosti i kroničnog umora.

Osjećaj opće slabosti i kroničnog umora. Mentalni problemi: Razdražljivost, poteškoće s koncentracijom i osjećaj "moždane magle".

Razdražljivost, poteškoće s koncentracijom i osjećaj "moždane magle". Povišen krvni tlak i glavobolje.

Poremećaji spavanja: Problemi s usnivanjem ili isprekidan san.

Ako primijetiš nekoliko ovih simptoma, preporučuje se posjetiti liječnika radi provjere razine kortizola.

Pexels

Kava i njezini učinci na zdravlje

Osim utjecaja na kortizol, važno je uzeti u obzir i druge učinke kave. Jedna studija pokazala je da ispijanje jake crne kave prije doručka, posebno nakon noći s lošim snom, može negativno utjecati na kontrolu šećera u krvi. Stoga je pametnije prvo pojesti uravnotežen doručak bogat proteinima, a tek onda uživati u kavi.

Također, ne zaboravi na san. Kofeinu je potrebno u prosjeku 5-6 sati da mu se koncentracija u tijelu prepolovi. Kako bi izbjegla ometanje sna, stručnjaci preporučuju da uvedeš "policijski sat za kavu" i izbjegavaš kofein najmanje 6 do 8 sati prije spavanja.

Pexels

Postoje li zdravije alternative za kavu?

Ako želiš smanjiti unos kofeina ili tražiš druge opcije za jutarnje razbuđivanje, postoji mnogo zdravih i ukusnih zamjena za kavu.

Kava od cikorije: Najpoznatija zamjena za kavu, bez kofeina, a bogata prebioticima koji podržavaju zdravlje probave.

Najpoznatija zamjena za kavu, bez kofeina, a bogata prebioticima koji podržavaju zdravlje probave. Zeleni čaj ili matcha: Sadrže manje kofeina od kave, ali i aminokiselinu L-teanin koja potiče opuštanje i smanjuje nervozu koju kofein može izazvati.

Sadrže manje kofeina od kave, ali i aminokiselinu L-teanin koja potiče opuštanje i smanjuje nervozu koju kofein može izazvati. Zlatno mlijeko: Umirujući napitak na bazi kurkume s protuupalnim svojstvima, idealan za početak ili kraj dana.

Umirujući napitak na bazi kurkume s protuupalnim svojstvima, idealan za početak ili kraj dana. Voda s limunom: Jednostavan napitak koji hidratizira tijelo i osigurava dozu vitamina C.

Na kraju, optimalno vrijeme za ispijanje kave ovisi o tvom individualnom ritmu i osjetljivosti na kofein. Slušaj svoje tijelo i prilagodi navike kako bi maksimalno iskoristila prednosti ovog popularnog napitka, bez narušavanja prirodne ravnoteže svog organizma.