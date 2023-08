Pet stvari koje mnoge žene rade na prvom spoju, a odbijaju muškarce

Što muškarce smeta i odbija na prvom spoju? Ovo jednostavno i konkretno pitanje ima vrlo različite odgovore i ovisi o svakom individualcu. "Žene su obično analitičnije odnosno kritičnije kada se radi o ponašanjima na spojevima koje ih iritira — izboru odijevanja, manirima, izboru predjela, poljupcu za laku noć, itd. Popis se nastavlja. Žene su emotivnije i ekspresivnije, pa njihov prvi dojam formiraju nijanse poput govora tijela i manira. Vrlo često dobar spoj završi jer joj se nije svidjelo kako ju je poljubio za laku noć ili držao za ruku", objašnjava Marina Margulism za Your Tango, a bavi se upravo spajanjem ljudi.

S druge strane, muškarci puno manje objašnjavaju što im se ne sviđa kod žena. "Kada mi muški klijenti objašnjavaju što im se svidjelo, a što nije svidjelo na njihovim prvim spojevima, njihovi prvi dojmovi obično su jezgroviti, nagli i površniji - njezina kosa, njezine noge, njezina odjeća. Potrebno je puno detektivskog rada s moje strane da dobijem pravu sliku o situaciji", dodaje dalje. No tijekom svog rada s ljudima shvatila je što muškarce smeta na prvim dejtovima, a najčešće se radi o sljedećim stvarima.

Kašnjenje

Da, možda, će ovo mnogima biti neobično, ali muškarcima nije zabavno kada žena kasni. Možda si to smislila kako ćeš se pojaviti kasnije, a on će primijetiti sav tvoj sjaj - frizuru, nove cipele i haljinu koju ti savršeno pristaje. Većina muškaraca priznaje da očekuje da će žena kasniti oko 15 minuta i nemaju ništa protiv toga. No sve dulje od toga postaje problem, osim što je nepristojno, muškarac će postati nervozan, gladan i razmišljati zašto je uopće došao na spoj.

Nepristojnost

Žene može biti savršeno ljubazna prema muškarcu, ali vrlo neugodna prema konobaru i to je nešto što može odbiti. Ako svoje nezadovoljstvo pokazuje na grub i neljubazan način onda takvo ponašanje puno otkriva kaka je osoba, a nitko se ne želi družiti s neljubaznim ljudima.

Previše pričanja, premalo slušanja

Nažalost, za to su krivi i muškarci i žene, ali to je tema koja je pala na pamet mnogim muškarcima. U određenim trenucima razgovora ipak bi bilo najbolje predahnuti i procijeniti treba li se nešto reći. Da, svi imamo puno toga za reći. Međutim, kada se ljudi nađu na prvom sastanku onda razmišljaju postoji li budućnost s osobom. Dakle, najbolje je više razgovarati, a manje voditi monologe.

Dopisivanje

Što je toliko hitno da se ne može odložiti telefon tijekom večere, ručka, kave ili što god radite na spoju? Osim ako osoba nije stvarno dežurna na poslu ili mora provjeriti što radi dijete jer se radi o izvanrednim situacijama. Savršeno je prihvatljivo ispričati se i odvojiti minutu kako bi se provjerile poruke, ali samo ako je stvarno važno. I potrebno je reći istinu. Međutim, nije prihvatljivo da žena tipka dok sjedi dva metra od potencijalne ljubavi svog života. To je jednostavno nepristojno i bezobzirno.

Ravnodušnost i nedostupnost

Od ravnodušnosti do čiste hladnoće, žene inzistiraju na tome da muškarci trebaju biti vitezovi koji će osvojiti lednu kraljicu. No s druge strane to ne znači da je potrebno odmah nakon prve kave završiti u krevetu nego da treba pokazati jednostavno prijateljsko ponašanje i otvorenost za nov odnos. Nije potrebno hladno reagira na svaku njegovu šalu nego je važno pokazati interes za osobu koja sjedi sa druge strane stola.