'Vrući' kviz: Odgovori na ovih 15 pitanja i saznaj koliko si pametna 'pod plahtama'

Seksualna terapeutkinja dr. Emily Morse posljednjih desetak godina izdala je čak pet knjige u kojima otvoreno progovara o seksualnom užitku te savjetuje parove kako maksimalno uživati u strastvenim trenucima. Piše o načinima povezivanja sa sobom i partnerom, o blokadama koje te možda koče u užitku i intimnim odnosima pristupa iz nove vizure. Osim što redovito snima podcast pod nazivom Sex With Emily, dr. Morse je nedavno objavila knjigu pod nazivom Smart Sex: How to Boost Sex IQ and Your Own Pleasure.

Knjiga, osim savjeta i istraživanja na temu seksualnosti, donosi ekskluzivan kviz u kojemu možeš otkriti koliki je tvoj seksualni IQ. To, kako tvrdi autorica, nije mjera za to koliko si dobra u krevetu nego pokazatelj otvorenosti prema seksu i užitku. Ovaj kviz mogao bi ti osvijestiti koliko ti je seks – ili nije – važan i uživaš li u njemu onoliko koliko bi trebala. Također otkriva i koliko poznaješ sebe i dopuštaš li seksualnim željama da isplivaju na površinu.

Seksualni IQ nije fiksan. Tvoj se apetit, želje i užitak mogu mijenjati s godinama. Možda se on poveća s godinama jer se često događa da parovi u četrdesetima više uživaju u seksu od dvadesetogodišnjaka. Baš zato što su opušteniji i sigurniji u ono što žele. A i manje se brinu oko (nevažnih) sitnica koje mogu pokvariti 'trenutak'.

Izdvoji malo vremena za ovaj kviz u nastavku. Četiri su moguća odgovora, a pored svakoga se nalazi određeni broj (1,2,3,4). Izaberi odgovor koji vrijedi za tebe, izbroji bodove i saznaj svoj seksualni IQ! Sukladno rezultatu, mogla bi otkriti na čemu bi mogla poraditi kako bi uživala u svakom trenutku.

Tijekom seksa sam prisutan/na, uživam u podražajima i znam što mi odgovara, a što ne.

Uopće se ne slažem: 1

Ne slažem se: 2

Niti se slažem niti se ne slažem: 3

Slažem se: 4

Osjećam da sam dobrog zdravlja. Uravnoteženo se hranim, redovito vježbam i liječim zdravstvene tegobe koje imam (ako ih imaš).

Uopće se ne slažem: 1

Ne slažem se: 2

Niti se slažem niti se ne slažem: 3

Slažem se: 4

Uvijek znam što mi je potrebno prije seksa kako bi se opustio/la i to uspijevam.

Uopće se ne slažem: 1

Ne slažem se: 2

Niti se slažem niti se ne slažem: 3

Slažem se: 4

U potpunosti se slažem: 5

Istražio/la sam svoje tijelo i znam kakvi me dodiri vode do najvećeg užitka.

Uopće se ne slažem: 1

Ne slažem se: 2

Niti se slažem niti se ne slažem: 3

Slažem se: 4

U potpunosti se slažem: 5

Rado se samozadovoljavam i znam sam/a sebi pružiti užitak.

Uopće se ne slažem: 1

Ne slažem se: 2

Niti se slažem niti se ne slažem: 3

Slažem se: 4

U potpunosti se slažem: 5

Uživam i osjećam se ugodno tijekom oralnog seksa.

Uopće se ne slažem: 1

Ne slažem se: 2

Niti se slažem niti se ne slažem: 3

Slažem se: 4

U potpunosti se slažem: 5

S partnerom otvoreno razgovaram o seksu i onome što nas uzbuđuje. Otvoreno razgovaramo o seksualnim problemima (ako postoje).

Uopće se ne slažem: 1

Ne slažem se: 2

Niti se slažem niti se ne slažem: 3

Slažem se: 4

U potpunosti se slažem: 5

Volim eksperimentirati s različitim seks pozama.

Uopće se ne slažem: 1

Ne slažem se: 2

Niti se slažem niti se ne slažem: 3

Slažem se: 4

U potpunosti se slažem: 5

U seksualni život uključujem i seksualne igračke.

Uopće se ne slažem: 1

Ne slažem se: 2

Niti se slažem niti se ne slažem: 3

Slažem se: 4

U potpunosti se slažem: 5

Prihvaćam svoje tijelo. Možda nije savršeno, ali zahvalan/na sam na svemu i uživam u njemu.

Uopće se ne slažem: 1

Ne slažem se: 2

Niti se slažem niti se ne slažem: 3

Slažem se: 4

U potpunosti se slažem: 5

Prihvaćam i izvlačim maksimum iz prijašnjih seksualnih iskustava. Ako sam doživio/la seksualnu traumu zatražio/la sam pomoć kako bi započeo/la proces ozdravljenja.

Uopće se ne slažem: 1

Ne slažem se: 2

Niti se slažem niti se ne slažem: 3

Slažem se: 4

U potpunosti se slažem: 5

Vjerujem da zaslužujem užitak, ljubav i intimnost.

Uopće se ne slažem: 1

Ne slažem se: 2

Niti se slažem niti se ne slažem: 3

Slažem se: 4

U potpunosti se slažem: 5

Znam što me uzbuđuje i kako se želim osjećati tijekom seksa.

Uopće se ne slažem: 1

Ne slažem se: 2

Niti se slažem niti se ne slažem: 3

Slažem se: 4

U potpunosti se slažem: 5

Imam bujnu maštu koja mi pomaže dok se samozadovoljavam ili dok sam s partnerom.

Uopće se ne slažem: 1

Ne slažem se: 2

Niti se slažem niti se ne slažem: 3

Slažem se: 4

U potpunosti se slažem: 5

U seksu rado preuzimam (različite) uloge (dominacija, submisivnost…)

Uopće se ne slažem: 1

Ne slažem se: 2

Niti se slažem niti se ne slažem: 3

Slažem se: 4

U potpunosti se slažem: 5

OK, sad izbroji svoje bodove i saznaj rezultat!

Ako si ostvarila 64-75 bodova

Svjesna si svoje seksualnosti te su ti usklađene želje i osjećaji. Cijeniš tijelo i užitak koji ti pruža i potpuno si usredotočena na seks tijekom strastvenih trenutaka. Ugodno ti je izražavati seksualne želje i potrebe, a vodiš i računa o svim aspektima zdravlja. Za daljnje unaprjeđenje seksualnog IQ-a i zadovoljstva, razmisli o seksu na novoj lokaciji i/ili novom položaju. Uvijek ima nečeg novog za istražiti! Bravo, samo uživaj.

Ako si ostvarila od 63-52 boda

Vjerojatno imaš zadovoljavajući seksualni život i usklađena si sa željama, fantazijama i užitkom. Ali ima prostora za napredak! Razmisli koliko i kako s partnerom komuniciraš o seksualnom životu i onome što želiš. Slobodno bez srama reci da želiš 'začiniti' stvari i zajednički pronađite rješenje. Ne ustručavaj se izreći da postoji problem i da bi željela dinamičniji seksualni život.

Ako si ostvarila 51-28 bod

OK, savladala si osnove, no sad je vrijeme da seksualni život podigneš na novu razinu. Slobodno izdvoji vrijeme za sebe i u opuštenoj atmosferi otkrij što te uzbuđuje i kakvi te podražaji 'pale'. Prije seksa s partnerom, razmisli što želiš od tog odnosa i o tom razgovaraj s partnerom. Dodaj neke nove stvari u seksualni život kako bi mu se više veselila!

Ako si ostvarila 27-17 bodova

Na putu si da doživiš više ugode i zadovoljstva. Sjajan korak prema tome jest da osvijestiš kako se uzbuditi prije seksa. Trebala bi se opustiti u uživati u trenutku, odnosno shvatiti što ti u kojem trenutku 'krade' užitak. Važno je da ti i partner razgovarate, budete strpljivi i korak po korak unaprjeđujete seksualni život. Potrebno ti je vremena kako bi otpustila kočnice. Seks je zabavno, zdravo i uzbuđujuće iskustvo – to tek trebaš otkriti. To nije stvar koja se 'odrađuje'.

Ako si ostvarila od 16 ili manje bodova

Itekako zaslužuješ užitak! Potrebno ti je puno rada na sebi i uklanjanje barijera i kočnica. Seksualni život za većinu je važan i svatko ima pravo na orgazme i nježnost. Tek trebaš otkriti što ti čini zadovoljstvo i što ti paše. Prvi korak jest da se probaš povezati sa sobom i tijelom i istražiti njegove mogućnosti. Možeš krenuti od meditacije, vježbi disanja, a svakako se nastoji kretati i zdravo hraniti. Aktivan način života mogao bi ti potaknuti bolji dotok krvi. Pokušaj regulirati stres i razmisliti što te usrećuje. Uz savjet bliske osobe ili stručnu pomoć kroz neko bi vrijeme u svoj život mogla unijeti više elana što bi trebalo utjecati i na tvoju seksualnu želju. Užitak rađa užitak – učini prvi korak prema uživanju u životu pa i seksu.