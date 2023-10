Onaj trenutak kad znaš da se vrijedi potruditi oko osobe? Evo kako to opisuju različiti ljudi

Ponekad se u životu dogodi jednostavno povezivanje s drugom osobom, na nekoj posebnoj razini i tada ljudi znaju da se radi o važnoj osobi i da je važno uložiti vrijeme i trud. Ipak ponekad situacija zna biti vrlo izazovna jer se ljudi boje riskirati i vidjeti što će se dalje dogoditi odnosno ne žele biti povrijeđeni. Možda postoji neko neslaganje oko važnih životnih uvjerenja ili vizije oko budućnosti.

Razvoj događa, bez obzira na okolnosti, uvijek ovisi o pojedincima i određenim okolnostima. No ponekad dok ljudi razmišljaju što bi napravili se dogodi trenutak u kojem je sve jasno. Ponekad srce da sve odgovore, a kako to izgleda u stvarnom životu možeš pogledati u nastavku i vidjeti kako su neki ljudi shvatili da se radi o ljubavi i osobi zbog koje su možda spremni i mijenjati život.

Nasmijavala me

"Uvijek sam se smijao. Kada sam bio u njezinoj blizini bio sam uvijek sretan i nisam želio da ta sreća prestane. Nije željela ostati u mom gradu, a meni je zbog obitelji i posla bio jako važno. Pa je to bio veliki rizik, ali znao sam da želim vidjeti taj osmijeh što je više moguće i nisam ga mogao pustiti." — Jess

Ostao je sa mnom kada sam se razboljela

"Imala sam bolove u želucu i bila sam tri dana kao mrtva. Povraćanje, problemi s crijevima, a on je sva tri dana bio uz mene i brinuo se o meni. Čak je propustio koncert s prijateljima kako bi se brinuo o meni. Tada sam znala da je on pravi muškarac za mene." — Naya

Dao mi je svoj pomfrit

"Izašla sam s muškarcem s kojim sam se slagala i već smo bili na nekoliko spojeva, otišli smo u restoran koji je on predložio i naručio je krumpiriće. Bili su s tartufima, češnjakom i ružmarinom i svim tim fantastičnim dodacima. Dao mi pola pomfrita i nisam razmišljala o tome sve dok sljedeći dan nismo izašli s njegovim prijateljima, a oni su mi rekli kako mu je taj pomfrit najdraži u gradu i kako ga nikad ne dijeli s njima. Tada sam znala da je zaštitnik." — Jamie

Najslađe me budila

"Probudila me poljubivši me u prsa i prstima prolazila kroz kosu, a zatim mi se nasmiješila i rekla: 'Dušo, vrijeme je da se probudiš'. Znala je da imam dogovor s prijateljem, pa mi je namjestila alarm jer sam očito zaboravio i pobrinula se da dođem na vrijeme. Njezina brižnost i način na koji me probudila naveli su me da shvatim da je vrijedna truda i da se treba izložiti riziku da budem povrijeđen." — Dane

"Što želiš, dušo?"

"Iskreno, rekao mi je: 'Što želiš, dušo?' na najprivlačniji način, ali i vrlo romantično. Bila sam zabrinuta jer je djelovao hladno i izgledao je kao igrač, a nisam željela biti povrijeđena. No vjerovala sam svom instinktu da me stvarno želi usrećiti i staviti na prvo mjesto. On je savršena kombinacija dominantnog, alfa mužjaka s nježnom stranom koji svoju ženu stavlja na prvo mjesto." - Becca