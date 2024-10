Obožavat ćete! 8 savjeta za najbolji orgazam njegovog života

Žene su s Venere, a muškarci su .... Hm.. Tko zna od kuda, ali definitivno nisu s iste planete. Ova i druge metafore ukazuju na zajedničku istinu: da su muškarci i žene različiti kada je riječ o ljubavi i seksu. Žene vole biti mažene i muškarci vole seks. Žene vole razgovarati, a muškarci žele seksati. Ok, ovo nije uvijek točno, jer svi smo mi različiti. Ima i puno žena koje žele samo seks, kao i mnogo muškaraca koji žele maženje i emocije.

Orgazam kod muškaraca

Kad govorimo o muškom orgazmu, on se u društvu uzima zdravo za gotovo. Odnosno smatra se da budući da gotovo svaki muškarac ejakulira tijekom odnosa i doživljava orgazam, zasigurno uvijek proživljava najbolji osjećaj orgazma. No muški orgazam složen je fenomen, iako je za muškarce i žene vrlo sličan, postoji mnogo psiholoških, emotivnih i fizičkih čimbenika koji pridonose kvaliteti orgazma.

Iako se često misli da muškarci doživljavaju samo jedan orgazam po seksualnoj aktivnosti, neki postižu višestruke orgazme bez ejakulacije. Ova praksa zahtjeva određenu kontrolu i svijest o vlastitom tijelu. Nakon orgazma, nivo testosterona može privremeno porasti, što može utjecati na seksualnu želju i energiju. Međutim, odmah nakon ejakulacije, nivo testosterona može pasti i uzrokovati osjećaj umora.

Muški orgazam često se percipira kroz prizmu društvenih i kulturnih normi, koje mogu utjecati na to kako muškarci doživljavaju svoju seksualnost i osjećaj sramote ili pritiska oko postizanja orgazma. Muškarci koji pak prakticiraju svijest o tijelu, rade na emocionalnoj povezanosti s partnericom, često tvrde da doživljaju dublje i bolje orgazme.

Savjeti za muški orgazam

Svaki muškarac je, naravno, drugačiji, ali mi znamo za 8 isprobanih, i zapravo vrlo jednostavnih, savjeta koji će pojačati intenzitet orgazma kod muškaraca.

1. Znaj kada je blizu

Upoznaj dobro svog partnera, njegovo tijelo i reakcije njegovog tijela. Uvijek postoje znakovi koji odaju da se bliži orgazmu. Ako naučiš znakove koji otkrivaju kada će tvoj partner doživjeti vrhunac, možeš mu pomoći da orgazam bude intenzivniji. Za neke će već biti dovoljno da u tom trenutku stegneš vaginalne mišiće.

2. Razgovaraj s njim

Kada neki muškarac može pasti pomalo u depresiju? Kada, primjerice, osjeti da je ejakulirao prerano. Reci mu kada želiš da se to dogodi. Već i to moglo bi biti dovoljno da se opusti na načine na koje se prije nije mogao, a samim time i doživi intenzivniji orgazam.

3. Reci mu gdje da…

Nemoj me krivo sada shvatiti – ti ne moraš glumiti "glasno-uzdišućeg" komada iz pornića da bi zadovoljila svog tipa. Ali ako ti to ne smeta (ili ako te čak to pali), pozvati ga da ejakulira negdje drugdje po tvom tijelu može biti nešto što će vam se oboje svidjeti. Ako ti je to pak odbojno, i to je u redu. Postoje različiti načini za postizanje boljeg orgazma.

4. Uhvati ga za stražnjicu

Za vrijeme seksa, kad osjetiš da se on bliži kraju – zgrabi ga za stražnjicu i privuci sebi.

Foto: Shutterstock

5. Bradavice

Nemaju svi muškarci osjetljive bradavice, ali mnogi imaju. Poigravaj se jezikom ili prstima oko njegove bradavice, lagano ga štipaj prije nego doživi orgazam. To mu može pojačati intenzitet i dovesti do orgazma cijelim tijelom.

6. Odugovlači (ali ne previše)

Što dulje seks traje, to bolje. Osim ako ne traje cijelu vječnost. Sretna sredina je da se potrudiš da se on što brže uzbudi, dođe na korak do orgazma – a onda se ti odmakneš i zadirkuješ ga kako bi produljila užitak. To nas dovodi do sljedeće točke…

7. Prekini seks

Za vrijeme seksa, privremeno prestanite i radite nešto drugo - recimo, ljubite se. Prekidanje seksa ne samo da će pojačati intenzitet njegovog orgazma, već i tvog.

8. Pokaži mu prst

Nekim muškarcima orgazam postaje intenzivniji ukoliko se rektum stimulira prstom. Da, dobro si čula. Možda tajna najboljeg muškog orgazma u životu, leži upravo u ovom potezu. Ipak, kako se radi o osjetljivoj temi – prvo malo „ispipaj“ teren pa ćeš vidjeti je li spreman za ovakve igrice. Ako te upitno pogleda što radite, reci mu da bi htjela isprobati nešto. Također, ukoliko se i sama ne osjećaš ugodno, ne moraš uvoditi ovu igru u vaš seksualni odnos.

Stimulacijom perineuma ili anusa podražavaš taj unutarnji dio, no pravi užitak nalazi se otprilike pet do sedam centimetara unutar anusa. Ovdje se nalazi prostata, kojoj je nadimak muška G-točka.

U svijetu gdje se često naglašava važnost otvorene komunikacije o seksualnim temama, ovi savjeti i poznavanje muškog orgazma, mogli biti pomoći poboljšati vaš seksualni život.