Pet top savjeta kako odmah popraviti seksualni život

Duge veze nude stabilnost – a osim toga, kako vrijeme prolazi osjećamo se sve opuštenije jedno uz drugo. No, to ima i svoju manje lijepu stranu – previše opuštenosti može s godinama smanjiti ili čak u potpunosti ugasiti plamen među vama, a rezultat je zatišje u spavaćoj sobi. Svi znamo kako je redovit seksualni život važan za naše psiho-fizičko zdravlje, ali je jednako važan i za samu vezu. Redovite igrice pod plahtama snažnije će vas povezati i produbiti vaš odnos – ova vrsta intime sastavni je dio svake dobre i kvalitetne veze.

Zapitaj se kad ste se ti i tvoj partner zadnji put stvarno dobro zabavili u spavaćoj sobi. Ako je to bilo nedavno, čestitamo, no ako je prošlo puno vremena ili se čak ni ne možeš sjetiti kada je to bilo, krajnje je vrijeme da ponovno oživiš svoj seksualni život. Donosimo ti pet jednostavnih ideja kako to možeš učiniti – već večeras:

Opuštanje

Prvi i najvažniji preduvjet za dobar seks jest taj da ste i ti i tvoj partner opušteni. Pogotovo mi žene imat ćemo problem s postizanjem vrhunca bude li naše tijelo pod stresom. Ponekad nije lako zaboraviti na svakodnevne brige, posao, kućanske i obiteljske obaveze – ali to je nužno ako doista želiš osjetiti istinsku strast. Ugasi mobitel i prepusti se uživanju u sadašnjem trenutku, fokusiraj se na ono što radite. U same igrice pod plahtama možeš se uvesti uz erotičnu masažu ili zajedničku pjenušavu kupku. Također, vrlo je važna poticajna atmosfera – zapali mirisne svijeće, podesi temperaturu i svjetlo u prostoriji i ne zaboravi na glazbu koja će vas oboje dovesti u pravo raspoloženje. Zvuči previše jednostavno? Onda je to upravo ono što trebaš probati.

Vrući tuš

Prema jednom britanskom istraživanju loša higijena veliki je ubojica strasti. Kako bi spriječila neugodne mirise u spavaćoj sobi, pozovi svog partnera na zajedničko tuširanje. Teško da postoji bolja vrsta predigre jer ćete oboje biti goli, međusobno ćete se mazati gelom za tuširanje i polijevati vodom. Ovo iskustvo može biti toliko uzbudljivo za oboje da je sasvim moguće da nećete ni stići do spavaće sobe.

Lijepe riječi

Ne bi vjerovala, ali put do vrućih igrica pod plahtama počinje – komplimentima. Svi volimo dobiti kompliment, a pogotovo je važno ne štedjeti na lijepim riječima upućenim našem partneru. Naime, ako se osjećamo poželjno i generalno dobro u svojoj koži, bit ćemo automatski puno raspoloženiji za seks. Iskoristi svaku priliku u danu da svom partneru daš kompliment – a ako si na poslu, možeš mu poslati i nekoliko lijepih riječi porukom. Na ovaj ćeš način započeti predigru riječima koja će dovesti do rasplamsalih strasti u spavaćoj sobi. Budi kreativna i prisjeti se svega što voliš na svom partneru - osobito što se tiče njegovih fizičkih karakteristika. Vidjet ćeš da će ovo itekako imati efekta na podizanje njegova samopouzdanja.

Smijanje

Zvuči gotovo banalno, ali smijeh je također odličan začin svake predigre. Zajedničko smijanje pomaže vam da se opustite i bolje povežete. Smijeh će nam pomoći da budemo bolje raspoloženi i da barem na tren zaboravimo brige i probleme. Ako možeš, pokušaj nasmijati svog partnera i održi kontakt očima – ti će jednostavni postupci pomoći da produbite osjećaj intime i sasvim će prirodno doći i sljedeći korak – onaj ka spavaćoj sobi.

Foto: Pexels

Novo je uzbudljivo

S druge strane nije nužno da to bude spavaća soba – možeš probati inicirati vruće igrice i negdje drugdje u stanu - ili izvan njega. Budi maštovita i ohrabri se na promjene, ako uvedeš bilo koji novi element u vašu intimu to će itekako povećati uzbuđenje. Stalno ista rutina u krevetu prije ili kasnije postaje dosadna, ako partner može predvidjeti svaki tvoj pokret, razumljivo je da će ovo loše utjecati na libido. Novost može biti bilo što – od same promjene mjesta radnje, do uvođenja seksi igračke ili nekog novog poteza kojim ćeš ga iznenaditi. Čak i ako ne uspije kako si zamislila i sve ispadne smiješno, barem ćete se zajedno dobro nasmijati – a seks je ionako igra koja treba biti zabavna i opuštena.