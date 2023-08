Najsretnije i najteže godine braka: Je li sedma godišnjica stvarno kritična?

Parovi se u svijetu pa i Hrvatskoj nažalost često razvode. Niz je razloga zašto je to tako – gomilanje konflikata, nekompatibilnost, loše navike, afere, ali i drugačiji pogledi na budućnost. Sigurne smo da na dan vjenčanja nitko ne razmišlja o razvodu. Obasjani idilom i novim početkom vjerojatno su uvjereni da im ništa neće stati na put i da će biti sretni u dobru i zlu.

No stvarnost pokaže drugačije. I dok je nekima prva godina najsretnija jer i dalje uživaju u fazi medenog mjeseca, strasti i zajedničkom vremenu, drugima je prva godina braka izazovna jer se tek trebaju upoznati i postaviti temelje bračnog života. Pronaći i urediti dom te se naučiti živjeti u paru. No, to nije teško uz zaljubljenost, poštovanje i angažiranost. Jasno, neki parovi već u prvoj godini shvate da to nije 'to' te krenu svatko svojim putem.

Ljudi znaju reći da će oni koji su sretni u prvih sedam godina braka biti sretni zauvijek. Je li sedma godišnjica stvarno prijelomna?

I je i nije. Tijekom prvih nekoliko godina braka mnogi preispituju svoj brak. Izašli su iz savršene faze medenog mjeseca i suočili se s određenim preprekama. Život pa ni brak nije uvijek med i mlijeko pa treba biti svjestan svojih mana i vrlina, ali i onih tvog partnera. Adekvatnom komunikacijom, razumijevanjem i funkcioniranjem poput tima par će uspjeti 'izgladiti' nedoumice te početi zajedno stvarati. Zato više istraživanja sugerira da je treća godina braka najispunjenija i najsretnija. Par je, reći ćemo, postavio dobre temelje.

Kad nastupi kriza…

Ipak, nije svačiji brak isti. Više je studija pokazalo da je peta godina braka kritična jer je 'početna' sreća narušena, par upada u rutinu i pita se je li to zaista 'to'. Mnogi tada dobiju djecu što njihov odnos stavlja u drugi plan pa nestaje onih malih romantičnih trenutaka. S druge strane, par nije toliko vezan zajedničkim investicijama. Možda imaju kredite i dijete, no nemaju još toliko investicija koje bi im otežale razvod.

Nakon 'kritične' pete godine, dolazi prijelomna sedma godišnjica. Zašto prijelomna? Možda si čula da se parovi najviše razvode u sedmoj godini jer dolazi do pada sreće. "Istraživanja pokazuju da u mnogi braku dolazi do smanjenja zadovoljstva i ispunjenosti, a onda i sveukupne sreće. To se najčešće događa u prvih sedam godina braka'', kaže klinički psiholog dr. Joseph Cilona za Women's Health.

Ipak, bračna i obiteljska terapeutkinja Lesli Doares tvrdi da se ta kriza može dogoditi kad god. Nije stvar u 'ukletoj' sedmoj godišnjici nego o osjećaju. Do sedme godine parovi samo shvate ispunjava li ih brak.

Tko najviše uživa?

No da ne bi sve bilo crno, otkrit ćemo ti jedan iznenađujući podatak. Istraživanje objavljeno u časopisu Social Networks and the Life Course ustanovilo je da su bračni parovi najsretniji – pazi sad – nakon 20 godina braka! Istraživači su ispitali preko dvije tisuće parova i otkrili da oni koji su u braku 20 godina u zajedničkom vremenu uživaju više od 'friških' parova.

Kako je objašnjeno u istraživanju, to je tako jer su u dva desetljeća zajedničkog života postigli iznimnu razinu uvažavanja, bliskosti i zadovoljstva pa sad uživaju u onome što vole – a i djeca su, u većini slučajeva, odrasla pa imaju više vremena za sebe.

Dakle, unatoč svim usponima i padovima u braku – što je sasvim normalno – čini se da najbolje tek dolazi. Ili ti je već stiglo? Ipak, neovisno o tome koliko ste u braku, nastojte razgovarati jedno s drugim, naći nove načine zbližavanja, povremeno pobjeći iz rutine te uživati.

