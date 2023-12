Zagrljaj može spasiti brak – i druge iznenađujuće stvari koje osnažuju odnos

Svaka je veza na početku vrlo uzbudljiva. Međutim, nakon godina i godina provedenih s jednim partnerom, sve je manje onih elemenata iznenađenja, a rutina i mnoštvo obaveza polako izjedaju odnos. Partneri sve rjeđe iznenađuju i oduševljavaju jedno drugo i umjesto toga vode beskonačne rasprave o banalnim temama poput one o tome tko je trebao isprazniti perilicu posuđa.

Međutim, stručnjaci za odnose ističu da čak i dugoročna veza ili brak mogu postati uzbudljivi – uz samo malo truda. Postoje brojni trikovi i savjeti za oživljavanje odnosa, a ponekad čak i male stvari, poput svakodnevnih dodira, mogu osnažiti odnos, piše Oprahdaily.

Posvetite se novim i uzbudljivim aktivnostima

Studija koju je objavila Amy Muise, docentica na odjelu psihologije sveučilišta York u Torontu, pokazala je da jednostavne aktivnosti poput odlaska na izlet ili zajedničkih kućanskih aktivnosti (poput ličenja stana) mogu unijeti dozu uzbuđenja u odnos i povećati zadovoljstvo samom vezom. Druga studija psihologinje Charlotte Reissman je otkrila da su parovi koji su svaki tjedan isprobavali novu i uzbudljivu 90-minutnu aktivnost bili sretniji u svojoj vezi u usporedbi s onima koji su radili samo nešto što im je 'ugodno', ali ne i novo i uzbudljivo. Sudionici istraživanja sami su birali aktivnosti, ali uvjet je bio da to bude nešto izvan njihove uobičajene rutine. Prema tome, parovi koji se barem jednom tjedno posvete takvim aktivnostima mogu značajno poboljšati kvalitetu svog odnosa.

Foto: Pexels

Nemojte zanemarivati dodire

Ispostavilo se da čak i tapšanje partnera po ramenu može pozitivno djelovati na vezu. Studija koju su proveli psiholozi sa sveučilišta Syracuse pokazala je da nježno dodirivanje partnera na udoban, topao i pozitivan način, poput držanja za ruke ili stavljanja ruke na ramena, doprinosi jačanju veze. Parovi koji su sudjelovali u ovom eksperimentu izjavili su da su se osjećali sigurnije kada su dodirivali svog partnera tijekom gledanja TV emisije, za razliku od onih koji su također zajedno gledali TV, ali bez dodirivanja i fizičkog kontakta.

Znanstvenici smatraju da postoji i logično objašnjenje za takve emocije jer su istraživanja pokazala da nježno dodirivanje partnera povećava razinu oksitocina, poznatijeg i kao hormona ljubavi. Drugim riječima, svakodnevni mali dodiri i zagrljaji su itekako važni za održavanje intimnosti u dugoročnoj vezi ili braku.

Izađite na dvostruki spoj

'Double dejtovi' odnosno zajednički izlasci s drugim parovima ne samo da su zabavni, već su istraživanja pokazala i da je to stvarno dobro za vezu. Naime, studije su otkrile da dvostruki spojevi djeluju poput afrodizijaka. Otkriveno je da izlazak u četvero može povećati strast među partnerima. Razlog za to je, kažu psiholozi, reagiranje drugog para. Zabavni izlasci s drugima dokaz su da se nekome sviđate kao par, a zauzvrat to povećava zadovoljstvo samom vezom. Bolje se osjećamo u odnosu, i sa svojim partnerom. Prednosti izlazaka s drugim parovima su višestruke jer to vam omogućava da upoznate nove i zanimljive ljude, da se zabavite kao par i da ponovno otkrijete jedno drugo.

Foto: Pexels

Održavajte društvene odnose s drugima

Čovjek je društveno biće, a održavanje socijalnih odnosa značajno utječe na našu sreću. Sudjelovanje u zajednici povećava kvalitetu života, a to su potvrdila i brojna istraživanja. Partner ti može biti najbolji prijatelj, ali ne bi ti trebao biti jedini prijatelj. Nemoj zanemarivati druge bliske ljude i svoje društvene potrebe izvan odnosa. Brojna su istraživanja potvrdila da je važno imati 'raznolik društveni portfelj'. To ne samo da poboljšava naše mentalno zdravlje i podiže kvalitetu života, već doprinosi i jačanju odnosa s partnerom, pokazuju studije.

