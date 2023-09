Sedam stvari koje snažne i mudre žene nikad neće tražiti od partnera

Mnogo puta pisali smo o tome što to snažne i karizmatične žene čine drugačije. U čemu je njihova tajna i kako to one uspijevaju privući muškarce i onda održavati uspješne i kvalitetne veze?

Bilo da su u vezi ili pak solo, snažne žene jako dobro poznaju sebe, svjesne su svojih vrijednosti te su pune samopouzdanja, a sve to omogućava im da vode ispunjen život.

Kad je riječ o odnosima, njihovo samopouzdanje pomaže im kod pronalaska kvalitetnog partnera, ali i da s njim grade vezu koja se temelji na ljubav, povjerenju i poštovanju. Snažne žene jako su dobro svjesne da između muškaraca i žena postoje određene razlike i da neke zahtjeve nikad ne bismo trebale uputiti svojim partnerima. Također, znaju da su određena ponašanja u romantičnim odnosima naprosto neprihvatljiva stoga ih izbjegavaju.

Primjerice, snažna žena nikad neće tjerati svog frajera da je vodi svugdje sa sobom jer bi time pokazala svoju nesigurnost, a njega bi vjerojatno dovela u vrlo neugodnu poziciju. Koje još to stvari snažna, mudra i samopouzdana žena nikad ne bi tražila od muškarca pročitaj u nastavku:

POGLEDAJ VIDEO: Kako uspješno postaviti granice u odnosima?

Da vodi njezine bitke

Vrlo je važno da se uz partnera osjećaš ugodno i sigurno, no to ne znači da bi on trebao voditi sve tvoje bitke i spašavati te iz neugodnih situacija na poslu ili pak uskakati kada se svađaš s prijateljicama.

Da 'dokaže' svoju poslušnost

Jedna je stvar zamoliti partnera za određenu uslugu, a druga stvar je tjerati ga da čini nešto što mu je možda neugodno samo kako bi ti dokazao da je poslušan i da mu je do tebe stalo. Primjerice, tjeraš ga da ti drži torbicu u javnosti ili da ti kupuje tampone iako ti nisu potrebni.

Da provodi manje vremena sa svojim prijateljima

Kada su veze u pitanju, važno je imati na umu da bi oba partnera, bez obzira na to koliko se vole, trebala imati svoj život izvan odnosa. Snažna žena nikad neće braniti muškarcu da se druži sa svojim prijateljima ili da uživa u nekim svojim hobijima i aktivnostima. Sve dok on nalazi vremena za tebe, dopusti mu da se bavi svojim stvarima kada ste razdvojeni.

Da je vodi sa sobom na sve događaje

Bilo da je riječ o poslu, obitelji ili njegovim prijateljima, normalno je da će tvoj partner imati i svoj život izvan onoga koji dijeli s tobom. Uzrujanost jer te nije pozvao da mu se pridružiš na piću s kolegama s posla ili pak na druženje u lokalnom sportskom baru s dečkima samo će učiniti da izgledaš nesigurno.

Da s njom vodi 'ženske' razgovore

Kada se žene okupe, pričaju o svemu. Kada su u pitanju frajeri, oni se samo druže. Dakako da je otvorena komunikacija ključna za održavanje zdrave veze, no nemoj se ljutiti na svog partnera ako je nezainteresiran kada mu govoriš o smiješnim odjevnim kombinacijama kolegice s posla ili propalim vezama svojih prijateljica. Njemu takvi 'ženski' razgovori naprosto nisu zanimljivi.

Da se promijeni

Tražiti od partnera da promijeni svoju osobnost ili život općenito jedno je veliko ne u svakom odnosu. Bilo da je u pitanju njegov izgled, karijera ili prijatelji, od partnera nikad ne bi trebala tražiti da donosi odluke koje nisu u skladu s njegovim željama. Jednom kada počneš razmišljati o frajeru kao o svom projektu, a ne kao o partneru, te mu ukazuješ na nedostatke koje bi željela da popravi, vaša će veza krenuti nizbrdo. Snažna žena to nikad ne bi napravila.

Da loše govori o vlastitoj obitelji

Bez obzira na to kakva je njegova obitelj, žena nikad ne bi trebala tjerati svog partnera da loše govori o njima. Čak i ako mu je majka noćna mora, ako želiš biti s njim, moraš je prihvatiti. Osim ako on to ne spomene, razina disfunkcionalnosti njegove obitelji ne bi vam trebala biti tema za ogovaranje.