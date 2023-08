Voliš ga, ali ti se ne sviđa kao osoba? Evo zašto je ova situacija tako uobičajena

Jesi li ikada razmišljala o tome da ti se ne sviđaju ljudi koje voliš? Zašto se to događa i može li se nešto učiniti? Prvo treba znati da svatko ima svoju definiciju ljubavi, ali to obično podrazumijeva da nam je stalo do neke osobe i da želimo da bude sretna. Imamo posebno mjesto u srcu i cijenimo dobre stvari odnosu. No opet može se dogoditi da postoji ljubav, da jako volimo određenu osobu, ali da nam se ne sviđa njezina osobnost. Upravo se ovom temom bavi autor i bračni terapeut John Amodeo.

Događa li se često ova situacija?

"Možda ovo zvuči čudno, ali ljudi često vole nekoga tko im se ne sviđa. Ljubav može postojati odvojeno od naših svakodnevnih interakcija s osobom. Kada razmišljamo o takvoj osobi osjetimo toplinu oko srca. I možemo osjetiti brigu, naklonost i ljubaznost. No opet ako s tom osobom provedemo više od sat vremene nećemo se osjećati dobro", objašnjava John Amodeo za Psychology Today.

Dalje dodaje, da možemo razmisliti o odnosima s roditeljima ili braćom i sestra. Neki ljudi su blagoslovljeni te imaju odnose pune ljubavi, razumijevanja i podrške. Ljudima sviđa i osobnost i uživaju u međusobno druženju te postoje česti kontakti.

No opet postoje i one druge priče. Ljudi vole svoje bližnje, ali nakon posjeta ili telefonskog razgovara osjećaju se iscrpljeno. Potrebno im je vrijeme za oporavak. Možda će se zakleti da će u budućnosti manje vremena provoditi zajedno. Ali njihova ljubav i briga kasnije mogu nadjačati taj zavjet, sve dok se još jednom ne podsjete kako im se ta osoba jednostavno ne sviđa.

"Postoje li takvi ljudi u tvom životu? Možda se radi o rođaku, prijatelju ili čak supružniku. Stalo ti je i voliš ga, ali ga jednostavno ne možeš podnijeti u svojoj blizini. Svaka osoba ima potrebu da ju čuju i da je poštovana. Čeznemo za osjećajem lakoće, ali u nekim odnosima ne stižemo na taj put. Možda im je stalo do nas, ali žele da budemo sretni pod njihovim uvjetima govoreći nam što da radimo, osjećamo ili mislimo. Ili su toliko obuzeti vlastitim brigama i brigama da se ne mogu baviti našim osjećajima, potrebama i brigama. Kad počnemo govoriti o sebi, oni mogu brzo okrenuti razgovor prema sebi", dalje objašnjava Amodeo.

Zašto nam se sviđaju ljudi?

"Kada nam se netko sviđa onda je glavni osjećaj emocionalna sigurnost. Osjećamo se ugodno dok razgovaramo ili šutimo; nema posebnog pritiska. Ne osjećamo se prisiljenima čuvati svoje riječi ili se braniti. Lako nam je biti prisutan s osobom. Možemo biti ozbiljni, ali i bezbrižni i šaljivi. Osjećamo se sretno, angažirano i oduševljeno u prisutnosti. Spontano zadovoljstvos partnerom, prijateljem ili rođakom je znak da nam se osoba sviđa", dalje dodaje Amodeo.

No što je zapravo ljubavi i odabiremo li one ljude koje je lakše voljeti?

"Skloni smo voljeti ljude koji su emocionalno zdravi, koji znaju svoju vrijednost i imaju kontroliru, ugodne su naravi i samopouzdani bez arogancije i kontrole. Teže je voljeti ljude koji su emocionalno oslabljeni. Bez zdrave samokontrole, bijesne, pune sarkazma i okrivljavanj. Ljude koji su zaokupljeni sobom, i sramom, neautentične, pretjerano pričljive bez uzvraćanja ili nespremne pokazati ranjivost - sve takve ljude je puno teže voljeti", objašnjava John Amodeo.

Razlozi zašto nam se netko ne sviđa mogu biti različiti? "Sigurno postoji više razloga zašto nam se neka osoba ne sviđa. Možda otkriva neke ranjivosti i ne osjećaš se ugodno zbog toga. Možda je uspješnija od tebe i osjećaš strah zbog toga. Možda te podsjeća na roditelja ili bivšeg partnera koji ti se nije svidio. Možda ti se ne sviđa prijateljica jer se razvela, a ti želiš učiniti isto. Dok otkrivaš ove mračne aspekte zašto ti se netko ne sviđa, nešto bi se moglo pomaknuti u tebi– a zatim i između vas", kaže Amodeo na kraju te dodaje da ne treba eliminirati ljudi koji nam se ne sviđaju. Blagoslov je imati ljude koje voliš i cijeniš. No treba ostati otvoren za druge ljude i povezivanje, što je najvažnije - treba njegovati kod sebe one osobine koje ti sviđaju kod drugih.

