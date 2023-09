Ljudi se često uspoređuju pa se onda mnogi parovi pitaju koliko često drugi ljudi vode ljubav. Seks je područje života u kojem se mnogi žele hvaliti ili ne žele otkrivati neke detalje jer se boje da će biti "lošiji" od svoje okoline. No ipak neka istraživanja pokazuju kakvo je prosječna učestalost seksualnih odnosa pa tako Hrvati ne koriste previše seksualne igračke, ali se seksaju 134 puta godišnje, dok je svjetski prosjek 103 puta. No bez obzira što se radi o području života koji je vrlo individualan ipak se mnogi pitaju bi li bilo dobro voditi ljubav svaki dan.

Koliko često bi trebalo imati spolne odnose?

"Odgovor je vrlo jednostavan, dobro je ono što je ljudima ugodno. Sigurno je imati seks svaki dan, čak i više puta dnevno. No isto je u redu imati seksualne odnose puno rjeđe", objašnjava psihijatrica Michelle DiBlasi. Studije pokazuju da ljudi koji imaju intimne odnose svaki dan imaju istu razinu sreće kao ljudi koji imaju seks jednom tjedno ili manje, dodaje dalje za The Healthy. Istraživanje bjavljeno 2017. godine u časopisu Archives of Sexual Behavior otkrilo je da 15 posto muškaraca i 26 posto žena nije imalo seks te godine i da osjećaja istu razinu sreće kao i osobe koje su seksualno aktivne. Sreće ovisi o potrebama svake osobe.

