Ljudi se često uspoređuju pa se onda mnogi parovi pitaju koliko često drugi ljudi vode ljubav. Seks je područje života u kojem se mnogi žele hvaliti ili ne žele otkrivati neke detalje jer se boje da će biti "lošiji" od svoje okoline. No ipak neka istraživanja pokazuju kakvo je prosječna učestalost seksualnih odnosa pa tako Hrvati ne koriste previše seksualne igračke, ali se seksaju 134 puta godišnje, dok je svjetski prosjek 103 puta. No bez obzira što se radi o području života koji je vrlo individualan ipak se mnogi pitaju bi li bilo dobro voditi ljubav svaki dan.

Koliko često bi trebalo imati spolne odnose?

"Odgovor je vrlo jednostavan, dobro je ono što je ljudima ugodno. Sigurno je imati seks svaki dan, čak i više puta dnevno. No isto je u redu imati seksualne odnose puno rjeđe", objašnjava psihijatrica Michelle DiBlasi. Studije pokazuju da ljudi koji imaju intimne odnose svaki dan imaju istu razinu sreće kao ljudi koji imaju seks jednom tjedno ili manje, dodaje dalje za The Healthy. Istraživanje bjavljeno 2017. godine u časopisu Archives of Sexual Behavior otkrilo je da 15 posto muškaraca i 26 posto žena nije imalo seks te godine i da osjećaja istu razinu sreće kao i osobe koje su seksualno aktivne. Sreće ovisi o potrebama svake osobe.

Što se događa kada su seksualni odnosi česti?

Najveća dobrobit od čestih seksualnih odnosa je smanjenja razina kortizola u tijelu. "Ovo je hormon koji se oslobađa kada je tijelo pod stresom, a seks smanjuje stres pa se ljudi nakn njega osjećaju smirenije i može pomoći kod boljeg sna", objašnjava DiBlasi. Neposredno seks oslobađa endorfine u mozgu. Ovi hormoni sreće prirodni su elementi koji pomažu protiv boli i podizači raspoloženja.

Redoviti seksualni odnosi mogu pomoći kod još jedne važne stvari - jačaju vezu između partnera. Tijela proizvode oksitocin, a to je jedan od hormona koji pomaže kod povezivanja. "Ima jedna zanimljivost, nakon seksa - ili čak samo bliskog fizičkog dodira ili maženja, oksitocin se može još zadržavati u tijelu još dva dana", kaže dr. DiBlasi.

Istraživanje objavljeno European Journal of Preventive Cardiology pokazalo je da seks može utjecati i na produljene životne dobi. Studija je pokazala da ljudi koji imaju seks barem jednom tjedno imaju 10 do 21% manji rizik od smrti od bolesti srca, 44 do 49% pad smrtnosti od drugih bolesti i 69% nižu smrtnost od raka.

Mogu li česti seksualni odnosi imati negativan utjecaj?

Svakodnevni seks može biti zdrav za neke ljude, ali problematičan za druge, dalje objašnjava liječnica. Na primjer, ako žena ne želi imati seks, ali osjeća partnerov veliki pritisak onda neće uživati u dobrobitima seksa, a to može negativno utjecati na mentalno zdravlje i vezu.

Česti seksualni odnosi ipak mogu povećati rizik od određenih fizičkih problema. "Može se pojaviti pojačana bol ili koža može biti osjetljiva zbog trljanja, a mogu se pojaviti infekcije mokraćnog sustava", objašnjava dr. DiBlasi. Na kraju sve ipak ovisi o paru te se sve svodi se na ono što je ljudima najugodnije i zadovoljava ih. "Najbolji način je međusobno razgovarati i uvijek je biti iskren i transparentan. Započni razgovor objašnjavajući što ti je važno i saznaj partnerove osjećaje, što želi i koji kompromisi su važni za vašu vezu", kaže na kraju dr. DiBlasi.