Šest najčešćih pogrešaka pri odabiru bob frizure i profesionalni savjeti kako ih izbjeći

Postoji toliko različitih varijanti bob frizura i ne pristaje svaka svima, a ako razmišljaš o novoj bob frizuri, ovo su neke od najčešćih pogrešaka na koje moraš obratiti pažnju

Frizura je to koju već posljednjih nekoliko sezona viđamo posvuda, a i ove joj se godine predviđa velika popularnost. Riječ je, naravno, o bezvremenskoj bob frizuri za koju se odlučuje sve više žena, a svi se slažu da je to kultni stil koji je nevjerojatno svestran i laska baš svima. Od talijanskog i francuskog boba do box boba i boyfriend boba - postoji toliko varijanti da je teško odabrati onu pravu za sebe, no kada je riječ o odabiru boba, moraš jako dobro razmisliti i pronaći bob koji će ti najbolje odgovarati.

Kao i sve druge frizure, i bob ima potencijal izgledati nevjerojatno, ali ako odabereš pogrešan stil, možeš završiti s frizurom koja nikako ne odgovara obliku tvog lica i teksturi tvoje kose. Srećom, tu su frizeri i stručnjaci koji nam mogu podijeliti nekoliko savjeta kako odabrati savršenu bob frizuru, a treba imati na umu i najčešće pogreške koje bi ti se mogle "potkrasti". Dakle, prije nego što rezerviraš termin za šišanje, pogledaj koje su to najčešće pogreške koje možeš napraviti prilikom odabira bob frizure, koje se uz savjete stručnjaka lako mogu izbjeći.

Biraš pogrešnu duljinu kose za svoj oblik lica

Kada odlučuješ kakvu duljinu boba želiš, moraš uzeti u obzir svoj oblik lica, upozorava frizerka Zoë Irwin. Naime, dok dulji bob bolje pristaje uz određene oblike lica, kraći bob bolje pristaje uz neke druge oblike, a kako ne bi bilo dileme, najbolje je da se posavjetuješ sa svojim frizerom. "Bobovi dužine do brade ne izgledaju dobro na okruglim licima", kaže frizer Neil Moodie i umjesto toga preporučuje dulji bob, a za one s duguljastim licem najbolji je izbor bob koji je svega nekoliko centimetara duži od linije čeljusti.

Zanemaruješ teksturu svoje kose

Stručnjaci se slažu da kada odlučuješ koji bob odabrati, moraš uzeti u obzir teksturu svoje kose. To će samim time odrediti koja je najbolja frizura za tvoj tip kose, ali i pomoći ti da shvatiš kako ju stilizirati. "Ako odabereš frizuru koja je najbolja za tvoj tip kose, zahtijevat će puno manje održavanja – ali ako ideš protiv prirodnog izgleda svoje kose, onda će biti puno kompliciranije održavati ju", ističe Moodie. Tako će, primjerice, za gustu kosu najbolji biti teksturirani i slojeviti bob, a ako imaš tanku kosu, nije loše odabrati neke proizvode koji će joj dati dodatni volumen. Kako god bilo, nabolje je posavjetovati se s frizerom.

Zanemaruješ svoju svakodnevnu rutinu stiliziranja kose

Kao što znamo, određene frizure kompliciranije su za održavanje od drugih, a isto vrijedi i za različite tipove bob frizura. Ako se, primjerice, odlučiš za bob sa šiškama, vjerojatno ćeš svaki dan morati nanovo stilizirati svoje šiške, što će ti oduzeti puno vremena. Dakle, moraš uzeti u obzir to koliko vremena svakog jutra imaš i koliko vremena možeš utrošiti u oblikovanje svoje frizure. A ako nemaš previše vremena, odaberi bob frizuru koja nije toliko komplicirana za održavanje i stiliziranje.

Koristiš pogrešne proizvode za njegu kose

Uz toliko različitih proizvoda za njegu i oblikovanje kose dostupnih na tržištu, ovo je pogreška koju je lako napraviti. "Zamoli svog frizera da ti preporuči najbolje proizvode za oblikovanje kose za tvoju novu bob frizuru", savjetuje Moodie. Od najboljeg šampona i regeneratora do najboljih maski za kosu, tvoj će te frizer moći opremiti s popisom proizvoda koji će osigurati da tvoja frizura izgleda kao iz salona, a dat će ti i savjete kako da ju pravilno stiliziraš.

Frizer ti ne ošiša kosu simetrično

Moodie ističe da je ovo pogreška koju često mogu napraviti frizeri, ali se može izbjeći ako znaš što želiš. "Preporučljivo je ne šišati bob na razdjeljak sa strane", kaže Moodie i dodaje da će tada, ako se razdjeljak malo pomakne, na jednom dijelu tvoja kosa biti kraća, a na drugom dulja. Najbolje je, dakle, kosu ošišati simetrično, s razdjeljkom na srediti, a ako preferiraš razdjeljak sa strane, kasnije kosu samo tako počešljaj i bolje će izgledati.

Ne šišaš se dovoljno često

Jedna od najčešćih pogrešaka kod bob frizura je preskakanje termina kod frizera. Bob frizure treba održavati i one zahtijevaju redovito šišanje, a iako je opće pravilo svakih 8-10 tjedana, to varira i možda ćeš morati češće ići kod frizera. "Kad imaš bob frizuru, važno je da je šišaš svakih 6-8 tjedana", kaže Irwin i dodaje da će redovito šišanje pomoći tvojoj kosi da ostane zdrava, a i općenito ćeš bolje izgledati.