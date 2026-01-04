Vodič za hiperpigmentaciju: Zašto nastaju tamne mrlje i kako ih se riješiti

Tamne mrlje na koži jedan su od najčešćih estetskih problema s kojima se susreću žene svih dobi. Iako se često povezuju s izlaganjem suncu, hiperpigmentacija može imati niz različitih uzroka – od hormonalnih promjena do upalnih procesa i nepravilne njege. U ovom vodiču objašnjavamo zašto nastaju tamne mrlje, kako ih razlikovati te koje metode i navike mogu pomoći u njihovom liječenju i prevenciji

Hiperpigmentacija je vrlo čest estetski problem koji se očituje pojavom tamnijih mrlja na koži u odnosu na okolno područje. Iako je u većini slučajeva bezopasna, može značajno utjecati na samopouzdanje, pogotovo kada se javlja na licu. Uzrok leži u prekomjernoj i nepravilnoj proizvodnji melanina, pigmenta koji koži daje boju, a koji proizvode stanice melanociti. Srećom, danas postoji niz učinkovitih rješenja, od ciljane kućne njege do naprednih dermatoloških tretmana koji mogu ujednačiti ten i vratiti koži sjaj.

Što potiče stvaranje tamnih mrlja?

Razumijevanje uzroka prvi je korak prema uspješnom rješavanju problema hiperpigmentacije. Prekomjernu proizvodnju melanina može potaknuti nekoliko čimbenika, a često je riječ o njihovoj kombinaciji. Najvažniji vanjski okidač je izlaganje suncu. Ultraljubičasto (UV) zračenje potiče melanocite na proizvodnju više melanina kao obrambenog mehanizma kože. Novije studije pokazuju da i vidljiva svjetlost, osobito kod osoba tamnije puti, može pogoršati pigmentacijske promjene.

Hormonalne promjene također igraju veliku ulogu. Fluktuacije ženskih spolnih hormona estrogena i progesterona, primjerice tijekom trudnoće, korištenja oralne kontracepcije ili hormonske nadomjesne terapije, mogu dovesti do specifičnog tipa hiperpigmentacije. Uz to, svaka upala ili ozljeda kože, od akni i ekcema do opeklina, posjekotina ili čak agresivnih kozmetičkih tretmana, može kao posljedicu ostaviti tamne mrlje. Konačno, genetika i prirodni proces starenja doprinose sklonosti razvoju hiperpigmentacije.

Pexels

Najčešći oblici hiperpigmentacije

Iako je uzrok u osnovi isti, tamne mrlje mogu se manifestirati na različite načine. Najčešće se javljaju mrlje na licu, rukama i dekolteu, odnosno na dijelovima tijela koji su najviše izloženi suncu.

Jedan od najpoznatijih oblika je melazma, stanje koje se znatno češće javlja kod žena. Karakteriziraju je veće, simetrične mrlje smeđe do sivkaste boje, koje se tipično pojavljuju na obrazima, čelu, nosu i iznad gornje usne. Zbog česte pojave u trudnoći, poznata je i pod nazivom "trudnička maska". Melazma je tvrdokorna i sklona ponovnom vraćanju, zbog čega zahtijeva dugotrajno i uporno liječenje.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Drugi vrlo čest tip su postupalne mrlje, poznate i kao postinflamatorna hiperpigmentacija (PIH). Ove mrlje nastaju kao posljedica zacjeljivanja upalnog procesa na koži, a najčešći uzrok su akne. Nakon što se upala smiri, na tom mjestu ostaje tamna mrlja čija boja može varirati od ružičaste do tamnosmeđe. Ovaj tip hiperpigmentacije posebno je izražen kod osoba s tamnijim tonovima kože, kod kojih su melanociti prirodno reaktivniji. Uz akne, uzrok mogu biti i ekcemi, psorijaza ili bilo kakva trauma kože. Tu su još i takozvane staračke pjege ili sunčane pjege (solarni lentigo), koje su izravna posljedica kumulativnog oštećenja od sunca tijekom godina.

Pexels

Hiperpigmentacija liječenje: od prevencije do profesionalnih zahvata

Liječenje hiperpigmentacije zahtijeva strpljenje, dosljednost i najčešće kombinirani pristup. Temelj svakog liječenja, ali i prevencije, jest svakodnevna i rigorozna zaštita od sunca. Korištenje kreme sa širokim spektrom zaštite (UVA i UVB) i visokim zaštitnim faktorom (SPF 30 ili više) je apsolutno neophodno, čak i tijekom oblačnih dana. Za osobe sklone melazmi preporučuju se mineralne kreme koje sadrže željezov oksid jer pružaju dodatnu zaštitu od vidljivog dijela spektra svjetlosti.

Kada je riječ o aktivnom tretiranju postojećih mrlja, dermatolozi na raspolaganju imaju širok arsenal topičkih pripravaka. Zlatnim standardom dugo se smatrao hidrokinon, snažan depigmentirajući agens koji inhibira proizvodnju melanina. Često se koristi u kombiniranim formulama s retinoidima i kortikosteroidima. Retinoidi, poput tretinoina, ubrzavaju izmjenu stanica kože i pomažu da tamne mrlje brže izblijede. Učinkovitima su se pokazali i drugi aktivni sastojci poput azelaične kiseline, koja je odličan izbor za postupalne mrlje od akni, zatim vitamina C, snažnog antioksidansa, niacinamida, koji sprječava prijenos pigmenta na stanice kože, te traneksamične i kojične kiseline.

Unsplash

Za tvrdokornije i dublje smještene pigmentacije, topička terapija ponekad nije dovoljna. Tada se preporučuju profesionalni dermatološki tretmani. Kemijski pilinzi, koji koriste kiseline poput glikolne ili salicilne, uklanjaju površinski sloj kože i potiču regeneraciju, čime se smanjuje vidljivost mrlja. Laserski tretmani i tretmani intenzivnim pulsirajućim svjetlom (IPL) ciljano uništavaju melanin u koži. Ove metode mogu dati izvrsne rezultate, no važno je da ih izvodi iskusan stručnjak jer kod nestručnog rukovanja postoji rizik od pogoršanja stanja, osobito na tamnijoj koži. Sve popularniji je i tretman mikroiglicama (microneedling), koji potiče obnovu kože i omogućuje bolje prodiranje aktivnih sastojaka.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Na kraju, važno je naglasiti da put do ujednačenog tena nije jednostavan. Koji god pristup odabrali, ključ uspjeha leži u dosljednoj primjeni, redovitoj zaštiti od sunca i, po potrebi, konzultaciji s dermatologom koji će preporučiti najbolji plan liječenja prilagođen vašem tipu kože i vrsti hiperpigmentacije.