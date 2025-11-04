Kultna francuska A313 krema. Evo kako je koristiti i koje su moguće nuspojave

Ova krema već je godinama sastavni dio beauty rutine Francuskinja, koje su dobro poznate po svojoj lijepoj i besprijekornoj koži, a od prošle je godine dostupna i na našem tržištu

U beauty zajednici jako često se pojavljuju neki novi (ili stari) proizvodi koji ubrzo postaju viralni, a slično se dogodilo i s A313 kremom. Naime, ova krema već je godinama sastavni dio beauty rutine Francuskinja, koje su dobro poznate po svojoj lijepoj i besprijekornoj koži, a obožava je i slavna holivudska glumica Gwyneth Paltrow.

U vrlo kratkom roku, A313 krema stekla je velik broj obožavatelja i postala pravi hit na društvenim mrežama, a od prošle godine je dostupna i na našem tržištu. No, u čemu je tajna A313 kreme i zašto u posljednje vrijeme ovu plavo-bijelu tubicu viđamo doslovno posvuda?

Što je A313 krema?

Popularna A313 krema sadrži retinol - snažan oblik vitamina A. Retinol je dobro poznat kao čudotvorni anti-age sastojak koji se stimulira proizvodnju kolagena i bori se protiv starenja kože. Ovaj proizvod učinkovito i trenutno djeluje na znakove starenja, koži daje zdrav i gladak izgled, smanjuje vidljivost linija i bora te istodobno djeluje protiv hiperpigmentacije.

A313 gusta krema s retinil palmitatom potiče stvaranje kolagena, posebno je indicirana kod iritacije kože i pomaže u održavanju mladenačkog izgleda kože, a ovo su neke od njezinih glavnih značajki:

štiti kožu od starenja i smanjuje vidljivost već postojećih bora

potiče regeneraciju stanica kože

poboljšava neujednačen ten te posvjetljuje i prevenira hiperpigmentaciju

djeluje protiv prištića

zaglađuje površinu kože i poboljšava njezin cjelokupni izgled

S obzirom na sve te prednosti, i ne čudi nas da je A313 krema s retinolom postala jedan od najtraženijih kozmetičkih proizvoda u posljednje vrijeme te da jako brzo nestaje s polica. Zbog svojih je značajki, A313 krema idealan izbor za osobe s masnom i problematičnom kožom, kao i kod kože koje je počela pokazivati prve znakove starenja.

Krema A313 učinkovita je zahvaljujući specifičnoj kombinaciji sastojaka retinola i makrogola. Makrogol se koristi u kozmetičkim preparatima jer izuzetno dobro privlači vlagu. Formula na površini kože stvara tanki svilenkasti film koji privlači vodu na površinu te stvara barijeru sprječavajući prekomjerni gubitak vlage. Na taj način, koža postaje punija i zaglađenija, a ten izgleda svježije.

A313 krema iskustva

Oni koji su isprobali kultnu A313 kremu s retinolom ističu njezinu moć kada je riječ o održavanju mladolikosti i hidratacije kože. Korisnici u recenzijama navode da je koža vidno svježija već nakon samo jedne upotrebe.

Kao jedna od ključnih prednosti A313 kreme navodi se njezina sposobnost da smanji vidljivost bora i finih linija, a nakon dulje upotrebe, koža postaje elastičnija, glatkija i mekša na dodir. Uz sve to, retinol djeluje i na hiperpigmentacije i tamne mrlje i koži daje onaj zdrav, blistav sjaj, a pomaže i kod problematične kože koja je sklona nepravilnostima.

Valja istaknuti da je riječ o kremi guste i masne teksture, pa možda to neće odgovarati svima, s obzirom na to da svatko od nas ima drugačije prioritete kad je u pitanju njega kože. Kod većine osoba koje su isprobale A313 kremu iskustva su pozitivna te tvrde da ona doslovno djeluje preko noći. Koža, navodno, već nakon prve upotrebe djeluje punije, čvršće i hidratiziranije.

Međutim, s obzirom na to da krema sadrži retinol, koji je prilično snažan sastojak, oni s osjetljivom, reaktivnom i jako suhom kožom lica trebali bi biti na oprezu, posavjetovati se s dermatologom te proizvod u svoju skincare rutinu uvoditi postupno i zatim pratiti reakcije svoje kože.

Kako se koristi A313 krema?

A313 krema za lice se koristi kao lokalni retinoidni tretman za bore, akne i neujednačenu teksturu kože. Za početak, A313 kremu najbolje je postupno uvoditi u svoju rutinu te je koristiti jednom do dva puta tjedno jer je koži potrebno neko vrijeme da se navikne na retinol. Nakon što se koža prilagodila, može se povećati učestalost primjene i koristiti se svakodnevno ili svaki drugi dan, ovisno o tipu kože.

Treba istaknuti i da je koža tijekom tretmana retinolom osjetljivija na sunce pa se preporuča koristiti ovaj proizvod isključivo noću, i to u malim količinama. Krema se nanosi ravnomjerno na čistu i suhu kožu. Kako bi se izbjegle iritacije i prevelika osjetljivost kože, retinol se ne smije koristiti istovremeno s drugim aktivnim sastojcima kao što su AHA i BHA kiseline.

Prema tome, A313 kremu s retinolom najbolje je koristiti u večernjoj rutini njege kože, zasebno ili pak u kombinaciji s hidratantnom kremom (kod osjetljive kože). Kod pojave crvenila, svrbeža ili drugih znakova iritacije, potrebno je smanjiti učestalost upotrebe ili pauzirati s korištenjem kreme na neko vrijeme.

Gdje kupiti A313 kremu?

A313 krema se proizvodi u Francuskoj, a na stranom je tržištu već odavno zadobila kultni status. Prije dvije godine se pojavila na hrvatskom tržištu, a može se kupiti u ljekarnama i dm prodavaonicama bez recepta. Cijena joj je od 27 do 30 eura.

Koje su moguće nuspojave kod korištenja A313 kreme?

Tijekom tretiranja retinolom koža je osjetljivija na sunce i podložna opeklinama te ju je potrebno zaštititi od sunčevog zračenja. Ako se A313 krema koristi danju, obavezno treba nanijeti i proizvod sa zaštitnim faktorom.

Kod osjetljive ili reaktivne kože, korištenje proizvoda s retinolom može izazvati pojavu crvenila, svrbeža te druge znakove iritacije. U tom slučaju, najbolje je prestati koristiti proizvod i posavjetovati se s dermatologom.

S obzirom na to da A313 sadrži i lanolin, trebale bi je izbjegavati osobe koje su alergične na vunu. Ne smije se koristiti kod trudnica, dojilja i djece.