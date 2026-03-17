Moda
SHOPPING VODIČ

Bomber jakna je jedan od najcool komada za topliju sezonu

Žena.hr
17. ožujka 2026.
Bomber jakna je jedan od najcool komada za topliju sezonu
Proljetni dani često donose promjenjivo vrijeme, zbog čega su lagane jakne ključni dio svake garderobe. Među modelima koji se iz sezone u sezonu vraćaju u fokus posebno mjesto imaju bomber jakne – svestrani komad koji spaja ležernost, stil i praktičnost

Jakne su tijekom proljeća nezaobilazan komad jer omogućuju slojevito odijevanje i lako prilagođavanje promjenjivim temperaturama. Upravo zato svake sezone u kolekcijama pronalazimo raznolike modele, od klasičnih balonera do traper jakni i laganih kaputa. Posljednjih nekoliko sezona posebno se ističu bomber jakne koje su zahvaljujući svojoj svestranosti postale pravi modni favorit.

Bomber jakna prepoznatljiva je po opuštenom kroju, lagano spuštenim ramenima i elastičnim rubovima koji joj daju karakterističnu siluetu. Iako je nekada bila povezana prvenstveno s casual stilom, danas se nosi u mnogo različitih kombinacija, od dnevnih do elegantnijih. Upravo ta sposobnost prilagodbe čini je komadom koji se lako uklapa u različite stilove.

Ove sezone bomber jakne dolaze u brojnim varijantama. U kolekcijama se mogu pronaći elegantni satinirani modeli koji odlično funkcioniraju u večernjim kombinacijama, ali i klasične verzije od kože, trapera ili brušene kože koje unose dozu cool estetike u svakodnevne outfite. Neutralne i zemljane nijanse uvijek su siguran izbor, dok modeli u pastelnim tonovima ili s upečatljivim detaljima mogu postati pravi statement komad proljetne garderobe.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Mia Luckie (@mialuckie)

Kada je riječ o stiliziranju, bomber jakna nudi gotovo beskonačne mogućnosti. Odlično izgleda uz klasične traperice i bijelu majicu za ležeran dnevni look, ali jednako dobro funkcionira i prebačena preko slip haljine ili midi suknje za ženstveniju kombinaciju. Može se nositi i uz poslovne hlače i loaferice za modernu, pomalo opuštenu verziju uredskog stila.

Zahvaljujući svojoj praktičnosti i bezvremenskoj privlačnosti, bomber jakna i ovog je proljeća komad koji vrijedi imati u ormaru. U nastavku donosimo naše favorite iz aktualne high street ponude koji će se lako uklopiti u svaku proljetnu garderobu.

H&M - 54,99 €

H&M - 59,99 €

H&M - 39,99 €

H&M - 34,99 €

Mango - 69,99 €

Mango - 79,99 €

Mango - 79,99 €

Mango - 69,99 €

Massimo Dutti - 125 €

Massimo Dutti - 125 €

Zara - 149 €

Zara - 29,95 €

Zara - 29,95 €

Zara - 49,95 €

Zara - 99,95 €

Zara - 39,95 €

Najčitanije
Iz naše mreže
×
