Vrijeme je za šparoge - donosimo tri recepta koja morate isprobati

Osim što su lagane i zdrave, šparoge su i iznimno svestrane u kuhinji te se mogu pripremiti na brojne načine – za doručak, ručak ili večeru. Ako tražite inspiraciju kako ih uklopiti u svoj jelovnik, donosimo tri jednostavna i ukusna recepta koja savršeno slave ovu sezonsku deliciju

Nježni zeleni vrhovi koji se probijaju kroz zemlju nepogrešiv su znak da je proljeće napokon stiglo. Šparoge, sa svojim prepoznatljivim okusom koji spaja travnate note, blagu gorčinu i neočekivanu slatkoću, vladarice su tržnica i tanjura tijekom kratke, ali dragocjene sezone. Iako se u trgovinama mogu pronaći tijekom cijele godine, upravo su sada, ubrane svježe, najukusnije i nutritivno najbogatije. Njihova sezona, osobito divljih sorti koje rastu u priobalju i Istri, traje od ožujka do kraja travnja, dok su uzgojene najdostupnije sve do lipnja.

Kako prepoznati svježe i kvalitetne šparoge?

Pri odabiru savršenog svežnja šparoga, ključno je obratiti pažnju na nekoliko detalja. Tražite stabljike jarke, vibrantne zelene boje s čvrsto zatvorenim i kompaktnim vrhovima. Rascvjetani ili mekani vrhovi znak su da su šparoge već neko vrijeme ubrane. Stabljika mora biti čvrsta i krhka; ako je pokušate saviti, trebala bi lako puknuti uz prepoznatljiv zvuk, a ne se savijati poput gume. Dno stabljike ne smije biti suho i drvenasto. Zanimljiv test svježine je i lagano trljanje dviju stabljika jedne o drugu; ako čujete tiho "škripanje", to je znak da su svježe.

Kako biste im produljili svježinu kod kuće, skinite gumicu koja ih drži na okupu, odrežite im donji, drvenasti dio i stavite ih uspravno u čašu s dva do tri centimetra vode, poput buketa cvijeća. Na taj način u hladnjaku mogu ostati svježe i do tjedan dana.

Pexels

Zelena riznica zdravlja

Osim što su iznimno ukusne, šparoge su i pravi nutritivni dragulj. Sadrže svega dvadesetak kalorija na sto grama, što ih čini idealnom namirnicom za lagane proljetne obroke. Izvrstan su izvor vlakana te vitamina A, C i E. Posebno se ističu visokim udjelom vitamina K, ključnog za zdravlje kostiju, te folne kiseline, koja je iznimno važna za trudnice i opće zdravlje organizma. Poznate su i kao prirodni diuretik zahvaljujući aminokiselini asparagin, koja pomaže tijelu da se riješi viška tekućine i soli, čime potiče rad bubrega.

Tri recepta sa šparogama

Šparoge su nevjerojatno svestrane, no njihov se okus najbolje ističe u jednostavnim, klasičnim jelima. Bilo da se odlučite za tradicionalnu fritaju, kremasti rižoto ili brzu tjesteninu, nećete pogriješiti. Donosimo tri provjerena recepta koji će postati nezaobilazan dio vašeg proljetnog jelovnika.

Domaća fritaja sa šparogama i pršutom

Ovo jelo miriše na tradiciju i savršen je doručak, ručak ili lagana večera.

Sastojci:

jedna vezica divljih šparoga

četiri do šest jaja

50 g pršuta narezanog na trakice

jedan mladi luk

maslinovo ulje

sol i papar

Priprema:

Šparoge operite i rukom prelomite na mjestu gdje stabljika postaje tvrda. Taj dio bacite, a mekane dijelove natrgajte na manje komade.

U tavi na malo maslinovog ulja kratko popržite pršut dok ne postane hrskav, a zatim ga izvadite na tanjur.

Na istoj masnoći pirjajte nasjeckani mladi luk i šparoge pet do sedam minuta, dok ne omekšaju.

U zdjeli razmutite jaja, posolite i popaprite. Budite oprezni sa soli zbog slanosti pršuta.

Vratite pršut u tavu, promiješajte sa šparogama i sve prelijte razmućenim jajima.

Pecite na laganoj vatri, povremeno miješajući, dok se jaja ne stisnu, ali ostanu sočna. Poslužite odmah uz krišku domaćeg kruha.

Pexels

Kremasti rižoto sa šparogama

Rižoto je savršen način da se istakne nježan okus šparoga, a krajnji rezultat je elegantno i zasitno jelo.

Sastojci:

500 g svježih šparoga

250 g riže (Arborio ili Carnaroli)

jedan manji luk

dva režnja češnjaka

100 ml suhog bijelog vina

800 ml toplog povrtnog temeljca

50 g maslaca

50 g naribanog parmezana

maslinovo ulje, sol i papar

Priprema:

Šparoge pripremite tako da odlomite drvenasti dio, a mekane stabljike narežete na kolutiće, ostavljajući vrhove cijele.

Na maslinovom ulju pirjajte sitno sjeckani luk dok ne omekša. Dodajte protisnuti češnjak i kratko pirjajte.

Dodajte rižu i tostirajte je minutu-dvije dok ne postane staklasta.

Podlijte vinom i miješajte dok alkohol ne ispari.

Postupno dodajte topli temeljac, kutlaču po kutlaču, neprestano miješajući. Novu kutlaču dodajte tek kad je riža upila prethodnu.

Nakon desetak minuta kuhanja, dodajte narezane stabljike šparoga, a pet minuta prije kraja i vrhove.

Kad je riža kuhana al dente, maknite posudu s vatre, umiješajte maslac i parmezan za kremoznost, začinite solju i paprom te odmah poslužite.

Pexels

Tjestenina sa šparogama i hrskavom pancetom

Brzo, jednostavno i nevjerojatno ukusno jelo koje spaja najbolje okuse proljeća.

Sastojci:

350 g tjestenine po izboru

jedna vezica šparoga

100 g pancete narezane na kockice

200 ml vrhnja za kuhanje (ili nekoliko žlica vode od kuhanja tjestenine)

jedan češanj češnjaka

naribani parmezan ili pecorino

sol i svježe mljeveni papar

Priprema: