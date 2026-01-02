Deset parfema iz Zare koji mirišu poput skupocjenih dizajnerskih klasika

Zara kroz svoju kolekciju parfema nudi mirise koji asociraju na istinske dizajnerske klasike, često s vrlo sličnim notama i karakterom, ali po znatno pristupačnijoj cijeni

Svi vole mirisati dobro, no dizajnerski parfemi koji plijene pažnju svojim elegantnim bočicama i još privlačnijim mirisnim notama često dolaze s cijenom koja predstavlja pravi mali udarac za novčanik. Srećom, posljednjih godina jedan od omiljenih high-street brendova postao je neočekivani heroj za sve ljubitelje luksuznih mirisa. Riječ je, naravno, o Zari, čija je kolekcija parfema postala globalni fenomen, prvenstveno zahvaljujući društvenim mrežama gdje korisnici neprestano otkrivaju nove mirisne "dvojnike" slavnih i znatno skupljih parfema.

Zarine mirisne kreacije često su toliko vjerne svojim dizajnerskim inspiracijama da bi čak i istrenirani nosovi na slijepom testu teško uočili razliku. Iako im postojanost ponekad nije na razini originala, njihova iznimno pristupačna cijena omogućuje da ih bez grižnje savjesti ponovno nanesete tijekom dana. Dodatnu težinu Zarinoj parfemskoj kolekciji daje i činjenica da su na nekim od najpopularnijih mirisa radili svjetski poznati parfumijeri, uključujući i Jo Malone. Ako želite mirisati luksuzno bez velikih izdataka, u nastavku donosimo deset Zarinih parfema koji su se dokazali kao najbolje alternative slavnim dizajnerskim mirisima.

Red Temptation kao dvojnik Baccarat Rouge 540

Vjerojatno najpoznatiji i najviralniji Zarin parfem, Red Temptation, stekao je kultni status kao gotovo savršena alternativa slavnom mirisu Baccarat Rouge 540 kuće Maison Francis Kurkdjian. Baš kao i njegov skupocjeni uzor, ovaj parfem spaja note slatke praline, toplog jantara i senzualnog jasmina, obogaćene šafranom i korijanderom. Rezultat je intenzivan, odvažan i nevjerojatno luksuzan miris koji satima ostaje na koži i odjeći te redovito privlači komplimente. Za cijenu od 15,95 € za 50 ml, nudi dašak ekskluzivnosti dostupan svima.

Golden Decade kao alternativa za YSL Libre

Ako volite tople, snažne i profinjene mirise, Zara Golden Decade je za vas. Mnogi ga uspoređuju s kultnim YSL Libre, a sličnost je doista nevjerojatna. Oba mirisa dijele opojni buket bijelog cvijeća, prvenstveno jasmina i cvijeta naranče, uz umirujuću notu lavande. Golden Decade je elegantan, senzualan i izrazito dugotrajan, što ga čini idealnim izborom za večernje izlaske ili posebne prigode kada želite ostaviti dojam. Cijena: 15,95 €

Gardenia kao YSL Black Opium za svaki dan

YSL Black Opium jedan je od najpopularnijih parfema posljednjeg desetljeća, a Zarin Gardenia nudi vrlo slično mirisno iskustvo. U srcu oba parfema nalaze se note cvijeta naranče i opojne kave, zaokružene slatkom vanilijom. Dok je Black Opium izrazito intenzivan, Gardenia je nešto blaža i nosivija verzija, savršena za one kojima je original prejak za svakodnevnu upotrebu. Cijena od 12,95 € za 90 ml čini ga pristupačnim luksuzom.

Ebony Wood, miris s potpisom Jo Malone

Dio Zarine kolekcije Emotions, nastale u suradnji s legendarnom britanskom parfumijerkom Jo Malone, Ebony Wood je miris koji se često uspoređuje s njezinim klasikom Wood Sage & Sea Salt. Ipak, Zarin je miris nešto bogatiji i drvenastiji. S notama ebanovine, klinčića i ružičastog papra, ovaj parfem je topao, začinjen i blago slatkast, idealan za one koji vole jedinstvene i karakterno jake mirise. Savršen je za jesenske i zimske dane. Cijena: 29,95 € za 100 ml.

Applejuice kao podsjetnik na Marc Jacobs Daisy

Sjećate li se svježine i zaigranosti parfema Daisy Marca Jacobsa? Zara Applejuice budi upravo takvu nostalgiju. Ovaj izrazito svjež, voćno-cvjetni miris spaja note jabuke, grejpa i naranče s buketom ruža, jasmina i božura. Kao stvoren je za proljetne dane i svakodnevno nošenje, a mnogi ga uspoređuju i s Chanelovim Chance Eau Tendre. Za samo 7,95 € dobivate miris koji odiše optimizmom.

Sublime Époque za ljubitelje Armani My Way

Giorgio Armani My Way osvojio je srca ljubitelja bijelog cvijeća, a Zara Sublime Époque nudi gotovo identičan mirisni doživljaj. Dominantne note slatkog jasmina i tuberoze ugrijane su bazom od vanilije i cedra. Zarina verzija donosi i svježi citrusni element zahvaljujući cvijetu naranče, čineći ga izrazito ženstvenim i elegantnim mirisom. Cijena: 19,95 € za 80 ml.

Cherry Smoothie kao slađa verzija Tom Ford Lost Cherry

Tom Ford Lost Cherry je raskošan i provokativan miris, a Zara Cherry Smoothie njegova je pristupačnija i nešto slađa inačica. Oba parfema slave notu višnje, kombinirajući je sa slatkim i kremastim bademom. Zarina verzija dodatno je obogaćena vanilijom, što joj daje toplinu i čini je neodoljivo gurmanskom. Cijena: 9,95 € za 30 ml.

Hypnotic Vanilla kao dvojnik Dior Hypnotic Poison

Već i samo ime sugerira inspiraciju. Zara Hypnotic Vanilla nevjerojatno je slična Diorovom klasiku Hypnotic Poison. Riječ je o misterioznom i senzualnom mirisu u kojem dominira zlatna vanilija, stvarajući opojan i slatkast oblak s cvjetnim podtonovima. Ovaj parfem traje iznenađujuće dugo i idealan je za sve koji vole ostaviti zagonetan trag za sobom. Cijena: 19,95 € za 80 ml.

Fields at Nightfall za obožavatelje Zadig & Voltaire This is Her!

Viralni miris Zadig & Voltaire This is Her! poznat je po svojoj kremastoj toplini, a Zara Fields at Nightfall uspješno replicira taj osjećaj. Note praline, jasmina i sandalovine stvaraju multifacetiran, ugodan i pomalo zavodljiv miris koji se predivno razvija na koži. Cijena: 17,95 € za 100 ml.

Energetically New York kao alternativa za Le Labo Santal 33

Le Labo Santal 33 je niche miris s vojskom obožavatelja, a Zarin Energetically New York, također kreiran u suradnji s Jo Malone, dijeli njegovu prepoznatljivu drvenastu srž. Iako je Zarina verzija nešto začinjenija zbog izraženije note kardamoma, esencija sandalovine koja je proslavila Santal 33 itekako je prisutna, čineći ga sofisticiranim uniseks mirisom. Cijena: 29,95 € za 100 ml.

U konačnici, iako Zarini parfemi možda ne nude istu slojevitost i trajnost kao njihovi dizajnerski uzori, oni predstavljaju izvanrednu vrijednost za novac. Omogućuju istraživanje različitih mirisnih profila i pronalaženje novih favorita bez straha od velikog troška, dokazujući da dobar stil i luksuzan miris ne moraju uvijek imati visoku cijenu.