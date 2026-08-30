Ovaj TikTok trik za ljepše trepavice je hit, ali stručnjaci upozoravaju da nije baš siguran

Vazelin je postao neočekivana zvijezda novog TikTok beauty trenda. Korisnici ga nanose na trepavice kako bi ih dodatno naglasili, podigli i zadržali uvijenima bez maskare, no stručnjaci upozoravaju da ovaj jednostavan trik ipak nije potpuno bezazlen

Društvene mreže ponovno su lansirale beauty trend koji obećava efekt kao nakon profesionalnog tretmana, i to uz proizvod koji većina vas vjerojatno već ima kod kuće. Ovoga puta u fokusu su trepavice, a glavni "protagonist" je obični vazelin. Na TikToku se nižu videi s milijunima pregleda u kojima korisnici pokazuju kako ga nanose na trepavice kako bi ih podigli, uvili i dali im sjaj – i to bez maskare.

Na prvi pogled, trik djeluje jednostavno, brzo i prilično bezazleno. Vazelin oblaže trepavice, daje im sjajniji izgled i može pomoći da uvijenost dulje potraje. No, prije nego što ga počnete svakodnevno nanositi na trepavice, vrijedi znati što o ovom trendu kažu stručnjaci i koji se potencijalni problemi mogu pojaviti.

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Kako funkcionira viralni trik?

Upravo je jednostavnost jedan od razloga zašto je ovaj trend toliko brzo postao popularan. Jedna od metoda podrazumijeva da malu količinu vazelina nanesete na trepavice prstom ili čistom četkicom, od korijena prema vrhovima. Nakon toga trepavice se uviju uvijačem i lagano pritisnu desetak sekundi. Rezultat bi trebale biti podignute, sjajnije i vizualno gušće trepavice koje izgledaju kao da ste nanijeli vrlo lagani sloj maskare. Na TikToku korisnici pritom pokazuju rezultate prije i poslije, što dodatno pridonosi dojmu da je riječ o malom beauty čudu.

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Postoji i nešto jednostavnija varijanta – umjesto da vazelin izravno nanesete na trepavice, možete staviti vrlo tanak sloj na gumeni dio uvijača pa zatim uviti trepavice. Na taj se način proizvod ravnomjernije raspoređuje i cijeli je postupak nešto manje neuredan. Neki vazelin koriste i prije maskare, kao svojevrsni primer. Ideja je da trepavice izgledaju mekše i sjajnije, a maskara se lakše nanese. No upravo je kod ove metode potreban dodatni oprez jer kombinacija vazelina i maskare može biti prilično teška za trepavice.

Vazelin može omekšati trepavice, ali ih neće učiniti duljima

Prije nego što povjerujete u obećanja o bržem rastu i gušćim trepavicama, važno je razjasniti što vazelin zapravo može napraviti. Petrolatum, odnosno vazelin, poznat je po tome što na površini kože ili dlačica stvara zaštitni sloj koji pomaže zadržati vlagu.

Kada ga nanesete na trepavice, one mogu izgledati sjajnije, zaglađenije i zdravije. Također, zbog toga što ih omekšava i čini fleksibilnijima, može pomoći u smanjenju lomljenja uzrokovanog uvijanjem ili trljanjem prilikom skidanja šminke. Ali to ne znači da će trepavice zbog njega početi brže rasti.

Za sada nema znanstvenih dokaza da vazelin potiče rast trepavica, povećava njihov prirodni volumen ili ih čini duljima. On nema aktivne sastojke koji bi izravno djelovali na folikule i potaknuli njihov rast. Drugim riječima, može poboljšati njihov izgled, ali ne mijenja njihov prirodni ciklus rasta. Ako želite stvarno potaknuti izgled duljih i gušćih trepavica, za to su ipak namijenjeni specijalizirani serumi.

Zašto stručnjaci upozoravaju na područje oko očiju?

Iako se vazelin na prvi pogled čini kao prilično jednostavan proizvod, područje oko očiju ipak zahtijeva dodatni oprez. Jedna od potencijalnih briga odnosi se na Meibomove žlijezde koje se nalaze uz rub kapaka i proizvode uljnu komponentu suznog filma. Budući da je vazelin vrlo gust i okluzivan, njegovo nanošenje blizu ruba kapka potencijalno može pridonijeti začepljenju tih žlijezda. To može biti posebno problematično kod osoba koje već imaju problema sa suhim ili nadraženim očima.

Osim toga, vazelin može zadržavati nečistoće i bakterije ako se nanosi na područje koje nije potpuno čisto. Time se potencijalno povećava rizik od iritacije, ječmenca ili halaciona. Ako proizvod dospije izravno u oko, može izazvati privremeno zamućenje vida i neugodan osjećaj. A ako nosite kontaktne leće ili ste skloni očnim infekcijama, s ovakvim beauty trikovima svakako biste trebali biti posebno oprezni.

Ako ipak želite isprobati trend, budite oprezni

Ako vas je TikTok ipak uvjerio da isprobate vazelin na trepavicama, higijena bi trebala biti na prvom mjestu. Prije nanošenja dobro operite ruke i koristite potpuno čist aplikator. Također, nemojte pretjerivati s količinom – dovoljan je zaista vrlo tanak sloj.

Najvažnije je izbjegavati nanošenje proizvoda izravno uz rub kapka i u područje gdje bi lako mogao završiti u oku. Ovaj trik također nije potrebno ponavljati svakoga dana. Ako primijetite crvenilo, peckanje, svrbež ili bilo kakvu drugu iritaciju, prestanite s korištenjem i isperite oči.

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Vazelin na trepavicama može biti zanimljiv beauty trik ako želite postići sjajniji i zaglađeniji izgled te privremeno naglasiti uvijenost trepavica. No nemojte očekivati da će ih učiniti prirodno duljima ili gušćima. A budući da je riječ o vrlo osjetljivom području, TikTok trendove ipak bi trebalo isprobavati s malo više opreza nego inače.

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