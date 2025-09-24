Lash lift: Sve što trebate znati o tretmanu za savršeno uvijene trepavice

Ako želiš prirodno uvijene trepavice bez maskare i umjetnih nastavaka, lash lift je tretman koji ti to omogućuje. Ovaj popularni beauty postupak naglašava pogled, daje trepavicama lijepu formu i dugotrajan efekt, a pri tom izgleda potpuno prirodno

U svijetu ljepote, gdje se trendovi neprestano mijenjaju, potraga za dugim i zavodljivim trepavicama ostaje vječna. Iako su maskare, uvijači i ekstenzije popularni alati za postizanje dramatičnog pogleda, mnogi žude za rješenjem koje je praktičnije, dugotrajnije i prirodnije. Upravo tu na scenu stupa lash lift – polu-trajni tretman koji je osvojio svijet i postao nezaobilazan dio beauty rutine za sve koji sanjaju o besprijekornim trepavicama bez svakodnevnog napora.

Sve što trebaš znati o lash liftu, koliko traje i gdje se u Zagrebu može napraviti, pročitaj u nastavku.

Što je lash lift?

Lash lift je, najjednostavnije rečeno, keratinski minival za tvoje prirodne trepavice. Riječ je o inovativnom kozmetičkom postupku koji podiže i uvija trepavice od samog korijena, čineći ih vizualno dužima, gušćima i definiranijima. Za razliku od ekstenzija trepavica, koje uključuju lijepljenje sintetičkih dlačica na tvoje prirodne, lash lift radi isključivo s onim što već imaš. Tretman naglašava prirodnu ljepotu, otvara pogled i stvara iluziju dužih trepavica bez dodavanja umjetnih materijala. Idealan je izbor ako preferiraš suptilan i elegantan izgled ili ako želiš odmor od svakodnevnog nanošenja maskare i korištenja uvijača.

Glavna prednost tretmana je u tome što je relativno dugotrajan, ne košta puno i nakon njega nema potrebe za nošenjem maskare jer su trepavice već istaknute. Uz sve to, lash lift poboljšava izgled prirodnih trepavica i pogodan je za većinu ljudi.

Unsplash

Kako izgleda lash lift postupak?

Cijeli proces je potpuno bezbolan, a mnogi ga opisuju i kao opuštajuće iskustvo. Obično traje između 45 i 60 minuta, što ga čini savršenim tretmanom koji se lako može uklopiti i u najgušći raspored. Postupak se odvija u nekoliko koraka:

Konzultacije i priprema: Svaki tretman započinje razgovorom s tehničarem o željenom izgledu. Ovisno o tome želiš li dramatičniji ili prirodniji izgled, odabire se odgovarajuća veličina silikonskog jastučića. Nakon toga, područje oko očiju se temeljito čisti kako bi se uklonila sva šminka, ulja i nečistoće.

Na tvoj kapak se postavlja silikonski jastučić uz liniju trepavica. Tvoje se trepavice zatim nježno začešljaju prema gore i fiksiraju na jastučić pomoću posebnog ljepila. Nanošenje losiona za podizanje: Prvi losion koji se nanosi služi za omekšavanje strukture trepavica, čime se omogućuje njihovo preoblikovanje. Ovisno o debljini i stanju tvojih trepavica, losion djeluje između 10 i 15 minuta.

Pexels

Koliko dugo traju rezultati koji se postižu lash liftom?

Jedna od najvećih prednosti lash lifta je njegova dugotrajnost. Rezultati obično traju od 6 do 8 tjedana, što ovisi o tvom prirodnom ciklusu rasta trepavica. Kako tvoje stare trepavice prirodno ispadaju i rastu nove, efekt uvijenosti postepeno slabi.

Kako bi rezultati trajali što duže, ključna je pravilna njega, osobito u prva 24 sata nakon tretmana:

Izbjegavaj vodu i paru: U prvih 24 do 48 sati trepavice ne smiju doći u kontakt s vodom, parom ili vlagom. To znači da nema tuširanja, plivanja ili vježbanja koje uzrokuje znojenje.

Izbjegavaj maskaru i proizvode na bazi ulja u području oko očiju jer ulje može oslabiti učinak losiona za podizanje. Budi nježna: Nemoj trljati oči niti povlačiti trepavice. Spavanje na leđima može pomoći da se izbjegne pritisak na trepavice tijekom noći.

Kakva su iskustva onih koji su isprobali lash lift?

Iskustva žena koje su isprobale tretman lash liftom u većini su slučajeva pozitivna. Najveću razliku nakon tretmana primijetit će žene s jako ravnim trepavicama. Važno je istaknuti i da je tretman najbolje raditi u provjerenim kozmetičkim salonima, a prije samog tretmana preporuča se otići na savjetovanje s kozmetičarom. Treba imati na umu da su svake trepavice drugačije pa prije tretmana treba odabrati i veličinu jastučica koji se lijepe na trepavice te dogovoriti sve ostale detalje.

Iako je riječ o univerzalnom tretmanu koji odgovara svakom obliku trepavica i osobama koje imaju osjetljive oči ili nose leće, najveće razlike primijetit će žene s ravnim, izrazito svijetlim ili spuštenim trepavicama.

Pexels

Je li lash lift pravi izbor za tebe?

Lash lift je fantastična opcija za gotovo sve, bez obzira na dužinu trepavica (iako je minimalna preporučena dužina 4 mm). Posebno je koristan ako imaš ravne trepavice koje odbijaju ostati uvijene, ako želiš uštedjeti vrijeme u jutarnjoj rutini ili jednostavno tražiš alternativu ekstenzijama. Tretman je siguran, no kao i kod svakog kozmetičkog postupka, važno je odabrati certificiranog i iskusnog stručnjaka te napraviti test na alergiju ako imaš osjetljivu kožu.

Gdje raditi lash lift u Zagrebu?

Lash lift tretman danas je dostupan u brojnim kozmetičkim salonima i estetskim centrima u gradovima diljem Hrvatske. Što se tiče cijena, one se mogu znatno razlikovati od salona do salona, no obično se kreću od 30 do 40 eura.

U nastavku izdvajamo nekoliko najpopularnijih lokacija u Zagrebu: