Novi must-have sastojak u anti-age njezi kože: Najbolji proizvodi s peptidima

Peptidi su posljednjih mjeseci u središtu beauty industrije jer se povezuju s čvršćom, glađom i vidljivo svježijom kožom. Ovi mali, ali moćni molekuli potiču obnovu kože i sve češće se nalaze u serumima i kremama namijenjenima mladolikom izgledu

Ako pratite svijet njege kože, sigurno ste primijetili da su peptidi postali nezaobilazan sastojak u borbi protiv znakova starenja. Ovi moćni sastojci često se opisuju kao "botoks u bočici", obećavajući zaglađenu, čvršću i mladoliku kožu bez potrebe za iglama. No, što se krije iza ove popularnosti i mogu li serumi i kreme doista oponašati učinak estetskih tretmana?

Znanost koja stoji iza peptida fascinantna je i nudi konkretne odgovore. Oni nisu samo prolazni trend, već utemeljeni saveznici u očuvanju zdravlja i strukture kože, a njihova primjena postaje sve sofisticiranija.

Što su peptidi i zašto su ključni za mladolikost?

Najjednostavnije rečeno, peptidi su kratki lanci aminokiselina, temeljnih gradivnih blokova proteina. U kontekstu kože, najvažniji proteini su kolagen, elastin i keratin, koji joj daju čvrstoću, elastičnost i otpornost. Nažalost, prirodna proizvodnja kolagena počinje opadati već nakon dvadeset i pete godine života, što s vremenom dovodi do pojave finih linija, bora i gubitka tonusa.

Tu na scenu stupaju peptidi. Kada se nanesu na kožu, oni djeluju kao signalne molekule ili "glasnici". Prodirući u dublje slojeve, šalju stanicama kože specifične poruke, potičući ih da se ponašaju kao da su mlađe. Ovisno o svojoj strukturi, mogu narediti stanicama da proizvode više kolagena, ubrzaju procese obnove, smire upale ili ojačaju zaštitnu barijeru kože. Njihova uloga nije da zamijene postojeće proteine, već da potaknu kožu da ih sama proizvodi učinkovitije.

Pexels

Vrste peptida i njihova specifična uloga

Nisu svi peptidi isti. U kozmetičkoj industriji koristi se nekoliko stotina različitih vrsta, a svaka ima svoju jedinstvenu funkciju. Mogu se svrstati u nekoliko glavnih kategorija, od kojih svaka cilja na specifične probleme kože.

Signalni peptidi su najčešća i najistraženija skupina. Njihov je zadatak potaknuti fibroblaste, stanice u dermisu, na proizvodnju novog kolagena, elastina i drugih ključnih komponenti izvanstaničnog matriksa. Primjeri poput Palmitoyl Pentapeptide-4 (poznatiji kao Matrixyl) dokazano poboljšavaju teksturu i čvrstoću kože.

su najčešća i najistraženija skupina. Njihov je zadatak potaknuti fibroblaste, stanice u dermisu, na proizvodnju novog kolagena, elastina i drugih ključnih komponenti izvanstaničnog matriksa. Primjeri poput Palmitoyl Pentapeptide-4 (poznatiji kao Matrixyl) dokazano poboljšavaju teksturu i čvrstoću kože. Inhibitori neurotransmitera su upravo oni peptidi kojima dugujemo nadimak "botoks u bočici". Najpoznatiji među njima je Acetyl Hexapeptide-3, poznat i kao Argireline. Ovi peptidi djeluju tako da privremeno ometaju signale između živaca i mimičkih mišića, uzrokujući njihovo blago opuštanje. Posljedica je omekšavanje i smanjenje vidljivosti dinamičkih bora, poput onih na čelu ili oko očiju, koje nastaju zbog facijalnih ekspresija. Učinak je, naravno, suptilniji i manje dugotrajan od pravog botoksa, ali predstavlja izvrsnu neinvazivnu alternativu.

su upravo oni peptidi kojima dugujemo nadimak "botoks u bočici". Najpoznatiji među njima je Acetyl Hexapeptide-3, poznat i kao Argireline. Ovi peptidi djeluju tako da privremeno ometaju signale između živaca i mimičkih mišića, uzrokujući njihovo blago opuštanje. Posljedica je omekšavanje i smanjenje vidljivosti dinamičkih bora, poput onih na čelu ili oko očiju, koje nastaju zbog facijalnih ekspresija. Učinak je, naravno, suptilniji i manje dugotrajan od pravog botoksa, ali predstavlja izvrsnu neinvazivnu alternativu. Prijenosni (ili noseći) peptidi djeluju kao transporteri, dostavljajući esencijalne minerale poput bakra ili magnezija izravno u stanice. Bakreni peptidi (GHK-Cu), na primjer, igraju ključnu ulogu u cijeljenju rana, smanjenju upala i sintezi kolagena, čineći kožu otpornijom i zdravijom.

Tu su i inhibitori enzima, koji sprječavaju razgradnju postojećeg kolagena blokiranjem enzima metaloproteinaza, čija se aktivnost povećava izlaganjem UV zračenju i drugim vanjskim stresorima.

Kako ih pravilno koristiti za najbolje rezultate?

Peptidi su poznati po svojoj nježnosti i izvrsnoj podnošljivosti, što ih čini pogodnima za gotovo sve tipove kože, uključujući i osjetljivu. Njihova učinkovitost najviše dolazi do izražaja u proizvodima koji ostaju na koži, poput seruma, krema i krema za područje oko očiju. Proizvodi za čišćenje koji sadrže peptide uglavnom su beskorisni jer se prekratko zadržavaju na koži da bi aktivni sastojci mogli djelovati.

Mogu se koristiti i u jutarnjoj i u večernjoj rutini. Odlično se slažu s drugim hidratantnim i obnavljajućim sastojcima kao što su hijaluronska kiselina, niacinamid i ceramidi, čime se postiže sinergijski učinak jačanja kožne barijere i poboljšanja općeg izgleda kože.

Pexels

Mjere opreza: S čime ne kombinirati peptide?

Iako su vrlo sigurni, postoji jedno važno pravilo. Niska pH vrijednost može narušiti njihovu strukturu i smanjiti im učinkovitost. Zbog toga se ne preporučuje nanositi peptide u istom koraku s proizvodima koji sadrže jake kiseline, poput AHA i BHA kiselina (glikolna, salicilna) ili čistog vitamina C u obliku L-askorbinske kiseline. Najbolje rješenje je koristiti ih odvojeno, na primjer, kiseline navečer, a peptide ujutro.

Odabrani proizvodi s peptidima

Tržište je prepuno izvrsnih formulacija s peptidima, a ovo su neki od favorita koji se ističu svojom učinkovitošću i popularnošću.

The Ordinary Argireline Solution 10%

Koncentrirana otopina koja cilja izravno na mimičke bore. Ovaj proizvod je esencija "botoksa u bočici" i idealan je za ciljanu primjenu na čelu i oko očiju. Cijena: oko 12 €

Promo

Olival Peptide Serum P

Domaći favorit s kompleksom peptida Matrixyl 3000 i Matrixyl Synthe'6, namijenjen ublažavanju dubljih i finih bora te poboljšanju elastičnosti kože. Cijena: oko 24 €

Promo

Medik8 Liquid Peptides

Vrhunski serum s trideset posto peptidnog koktela, uključujući bakrene peptide, koji dubinski hidratizira i pruža snažan anti-age učinak, ostavljajući kožu vidljivo punijom i zaglađenijom. Cijena: oko 60 €

Promo

The Ordinary Multi-Peptide + HA Serum

Poznat i kao "Buffet", ovaj serum je svestrana formula koja kombinira nekoliko peptidnih tehnologija s hijaluronskom kiselinom za sveobuhvatnu njegu protiv starenja. Cijena: oko 20 €

Promo

Paula’s Choice Pro-Collagen Multi-Peptide Booster

Snažan booster sa šest prokolagenskih peptida koji ciljano djeluju na gubitak čvrstoće i pojavu bora, vraćajući koži punoću i mladenački izgled. Cijena: oko 59 €

Promo

COSRX The 6 Peptide Skin Booster

Lagani serum korejskog brenda koji sadrži šest različitih peptida za poboljšanje tonusa, teksture i umirivanje kože. Idealan je kao prvi korak njege nakon čišćenja. Cijena: oko 25 €

Promo

CeraVe Skin Renewing Peptide Night Cream

Pogodna za sve tipove kože, CeraVe noćna krema za obnovu kože sadržava kompleks biomimetičkih peptida, hijaluronsku kiselinu i tri esencijalna ceramida koji zajedno zadržavaju vlažnost kože i pomažu obnoviti zaštitnu barijeru vaše kože tijekom noći. Cijena: oko 30 €

Promo

Peptidi su bez sumnje jedan od najuzbudljivijih sastojaka u modernoj njezi kože. Iako ne mogu ponuditi trenutačne i dramatične rezultate injekcija, oni predstavljaju znanstveno utemeljenu, sigurnu i dugoročno učinkovitu strategiju za održavanje zdrave, čvrste i otporne kože. Dosljednom upotrebom, oni zaista mogu pomoći da vaša koža izgleda i funkcionira najbolje što može, potvrđujući svoj status ključnog sastojka u anti-age njezi.