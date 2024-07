Kako se riješiti uraslih dlaka? Donosimo savjete i trikove koji zaista pomažu

U ljetnim danima više vremena provodimo u kratkim hlačama, majicama bez rukava i kupaćim kostimima pa je samim time naše tijelo više izloženo pogledima. Lijepa, glatka i njegovana koža prioritet je gotovo svake žene, no s češćim uklanjanjem dlačica na koži se javlja i problem uraslih dlaka.

Osim što ne izgledaju baš privlačno, urasle dlake mogu uzrokovati i upale na koži pa ih je potrebno znati tretirati na pravilan način. S obzirom na to da ovaj problem muči mnoge žene, napravili smo kompletan vodič o tome kako se boriti s uraslim dlakama.

Kako izgleda urasla dlaka?

Urasle dlake najveća su noćna mora mnogih žena tijekom ljeta, kada depilacija i brijanje postaju neizostavan dio naše skincare rutine. Nepravilna tehnika uklanjanja dlačica može dovesti do uraslih dlaka. Bez obzira na to uklanjaju li se dlake brijanjem, voskom ili epilatorom, mogu se pojaviti iritacije i urasle dlake. Sam proces može uzrokovati oticanje, što može iritirati kožu i dovesti do prištića i uraslih dlaka.

"Tehnički, naše dlake nisu ovdje s namjerom da ih uklonimo - tu su zbog evolucijskog razloga. Kada ih brijemo, to 'naljuti' folikulu dlake, što dovodi do upale kao vrste obrambenog mehanizma", za Marie Claire kaže dermatologinja i izvanredna profesorica sa sveučilišta Yale, Mona Gohara.

Foto: Pexels

Urasle dlake mogu se pojaviti na gotovo bilo kojem dijelu tijela gdje se uklanjaju dlačice – na nogama, bikini zoni ili ispod pazuha. Urasla dlaka izgleda poput male izbočine, crvene kvržice ili pustule, a ponekad i koža oko nje može biti malo tamnija. Uz to, često je praćena svrbežom i osjećajem boli i nelagode, osobito ako se javlja na bikini zoni.

Kod nekih ljudi postoji veći rizik od nastanka uraslih dlaka. One su češća pojava kod osoba s kovrčavom i gustom kosom, a sklonije su im i osobe koje imaju osjetljivu i jako suhu kožu. Najčešće se javljaju na stidnom području i bikini zoni jer su tu dlake grublje od dlaka na ostalim dijelovima tijela.

Koji su simptomi urasle dlake?

Dlake nakon uklanjanja ponovno rastu i većina će dlačica bez problema izrasti i probiti kožu. Međutim, ponekad dlake rastu ispod kože i zatim se javlja problem uraslih dlaka jer naše tijelo takvu dlaku tretira kao strani objekt pa se javljaju simptomi poput:

oticanja,

crvenila,

svrbeža i boli.

Kako spriječiti pojavu uraslih dlaka?

Problem uraslih dlaka moguće je riješiti pa čak i spriječiti pravilnom njegom i pripremom kože prije uklanjanja dlačica. U većini slučajeva urasle dlake mogu se tretirati kod kuće, no ako upala postane dublja, preporuka je posjetiti liječnika.

Prije uklanjanja dlačica s tijela, dobro je napraviti piling kože kako bi se uklonile mrtve stanice kože. Najbolje je to napraviti prilikom tuširanja ili kupanja, nakon što koža omekša od tople vode. Uklanjanjem mrtvih stanica kože omogućit ćemo folikuli dlačice normalan rast. Prljavština i nečistoća mogu začepiti pore i onemogućiti normalan rast dlačica što tada uzrokuje urastanje. Topla će voda, također, omekšati dlačice pa će se one moći i lakše ukloniti.

kože kako bi se uklonile mrtve stanice kože. Najbolje je to napraviti prilikom tuširanja ili kupanja, nakon što koža omekša od tople vode. Uklanjanjem mrtvih stanica kože omogućit ćemo folikuli dlačice normalan rast. Prljavština i nečistoća mogu začepiti pore i onemogućiti normalan rast dlačica što tada uzrokuje urastanje. Topla će voda, također, omekšati dlačice pa će se one moći i lakše ukloniti. Prilikom uklanjanja dlačica britvicom ne smiju se koristiti tupe britvice . S obzirom da su na njima stare dlačice, vjerojatno su se tijekom vremena već nakupile bakterije koje mogu izazvati upale na svježe obrijanoj koži. Treba pripaziti i na tehniku uklanjanja dlačica - britvica treba ići uz dlaku , a ne u suprotnom smjeru, jer to može izazvati iritaciju kože, upalu i urastanje dlačica.

. S obzirom da su na njima stare dlačice, vjerojatno su se tijekom vremena već nakupile bakterije koje mogu izazvati upale na svježe obrijanoj koži. Treba pripaziti i na tehniku uklanjanja dlačica - , a ne u suprotnom smjeru, jer to može izazvati iritaciju kože, upalu i urastanje dlačica. Kod upotrebe voska ili aparata za depilaciju također treba biti oprezan. Naime, neke dlake će prilikom uklanjanja jednostavno puknuti na površini kože . Ako se to dogodi, nemoj ih više pokušavati ukloniti voskom niti aparatićem. Učini to koristeći britvicu ili, ako nisu vidljive, ostavi ih nekoliko dana dok ne narastu dovoljno za uklanjanje britvicom.

. Ako se to dogodi, nemoj ih više pokušavati ukloniti voskom niti aparatićem. Učini to koristeći britvicu ili, ako nisu vidljive, ostavi ih nekoliko dana dok ne narastu dovoljno za uklanjanje britvicom. Njega nakon depilacije ili brijanja također je vrlo važna kako bi se spriječila pojava uraslih dlačica. Redovitim laganim pilinzima uklanjaju se mrtve stanice kože pa će dlačice lakše rasti prema gore. Uz to, održavanje kože hidratiziranom još je jedan od važnih koraka koji može spriječiti urastanje dlačica. Mlijeko ili krema za tijelo trebale bi biti bez mirisa i drugih sastojaka koji bi mogli iritirati kožu. Nakon depilacije treba izbjegavati tijesnu odjeću kako bi se smanjilo trenje i iritacije kože.

Foto: Pexels

Kako liječiti urasle dlake kod kuće?

Ako se urasle dlake ipak pojave, ovo su koraci koje bi trebalo slijediti:

Piling - ukloni mrtve stanice kože pilingom, ručnikom, spužvicom ili pak posebnim rukavicama uz nježno trljanje kože. Topli oblozi – nakon pilinga, na kožu nanesi krpicu ili ručnik umočen u toplu vodu. Obloge je potrebno stavljati na kvržice nekoliko puta dnevno te lagano masirati upaljeno područje kružnim pokretima. Na taj će način dlačica omekšati i lakše izaći na površinu. Lagano čupanje dlake – ako je dlaka počela izbijati na površinu, možeš je probati izvaditi sterilnom pincetom, no nikako nemoj kopati po koži jer to može pogoršati problem i uzrokovati infekciju. Antiseptik – bez obzira na to jesi li uspjela izvaditi uraslu dlaku ili ne, najbolje je na to mjesto nanijeti antiseptk (antiseptičku kremu, sprej ili ulje čajevca), kao dodatnu zaštitu od infekcije. U slučaju da simptomi ne nestaju ili se upala širi, najbolje je posjetiti liječnika koji će propisati antibiotsku terapiju.

Postoje i brojni prirodni lijekovi za tretiranje uraslih dlaka, a među vrlo popularnima je eterično ulje čajevca. Ovo ulje ima antibakterijsko djelovanje i može biti učinkovito kod uraslih dlaka. Na kožu se nanosi razrijeđeno u baznom ulju ili vodi. Uz to, od pomoći mogu biti i domaći pilinzi poput onoga od smeđeg šećera i meda. Šećer će ukloniti mrtve stanice kože, a med ubija bakterija i hidratizira kožu. Smjesu treba nanijeti na upaljeno područje, masirati kružnim pokretima i zatim isprati toplom vodom. Osim šećera i meda, za piling se može koristiti i soda bikarbona pomiješana s vodom.