Pereš kosu svaki dan? Evo kako stati na kraj masnoj kosi

Postoji ona fora da pranje kose treba tempirati prema životnim obavezama. Možda si se neki put našla u situaciji u kojoj si razmišljala je li kosu bolje oprati ujutro ili navečer, danas ili sutra? Hoće li biti masna do večere na koju moraš ići ili do posla koji moraš obaviti? Muka je još veća zimi kad je moramo dobro osušiti. I dok neke žene kosu ne trebaju prati po tjedan ili dva, drugima je kosa masna već dan ili dva od pranja. Što onda učiniti?

Kako piše portal Glamour, nije ništa strašno masni li ti se kosa, no tada treba razmisliti kakve preparate koristiš. Trebalo bi isprobati više proizvoda i vidjeti koji najbolje odgovara kosi i tvom načinu života. Kosa se masti zbog prekomjerne proizvodnje sebuma.

Kako kaže slavna frizerka Min Kim to se događa zbog raznih čimbenika – hormonalnih promjena, genetike, ali i načina života.

Dakako, i izbor određenih šampona koji ti ne odgovaraju ili pretjerivanje preparatima može ubrzati pojavu. Uz to, ''bilo kakve fluktuacije u lojnim žlijezdama tijekom stresa ili životnih razdoblja poput puberteta, trudnoće ili stres mogu dovesti do promjena u proizvodnji sebuma", kaže slavna frizerka.

U nastavku saznaj neke savjete kako doskočiti problemu masne kose.

Rjeđe peri kosu

Sigurno si čula za ovaj savjet, no nije rješenje kosu prati dvaput dnevno ili svaki dan jer bi to moglo dovesti do kontraefekta. Ukratko, prečesto pranje može pridonijeti još većoj masnoći te ukloniti prirodna ulja s vlasišta. Zbog toga će žlijezde proizvoditi još više ulja pa tako ulaziš u začarani krug. Zato frizeri sugeriraju da kosu pereš samo kad je stvarno neophodno te da postupno produljiš razdoblje između pranja da bi vlasište uravnotežilo proizvodnju masnoće.

Reguliraj stres i prehranu

Frizerka Min Kim napominje da visoke razine stresa mogu utjecati na hormonalnu ravnotežu i, zauzvrat, na proizvodnju masnoće. Zato bi bilo dobro kad bi nastojala regulirati stres, više vremena provoditi na otvorenom i u tjelesnoj aktivnosti. Tako bi razina kortizola trebala biti na adekvatnoj razini. Osim toga, prehrana bogata mineralima i vitaminima. "Izbjegavajte pretjeranu konzumaciju masne, pržene i slatke hrane, jer mogu utjecati na proizvodnju masnoće u vlasištu", kaže ona. Postoje i dodaci prehrani i vitamini za koje je utvrđeno da kontroliraju prekomjernu proizvodnju sebuma, poput vitamina B6 i B2 (riboflavin). Vitamini B nalaze se u mesu peradi, ribi, škampima, mlijeku, siru, leći, grahu, ali i špinatu.

Odaberi adekvatne preparate

Ovo je vjerojatno najteži zadatak, no korištenje određenih preparata, istiskivanje gomile šampona za samo jedno pranje te nanošenje regeneratora na tjeme kose može nepovoljno utjecati na tvoju kosu. Od nekih bi ti šampona kosa mogla postati više masna pa nije loše da se kod frizera raspitaš o pametnom i kvalitetnom izboru. Osim toga, bolje je birati preparate namijenjene masnoj kosi. Okreni se opcijama 'bez ulja' te nipošto nemoj nanositi regenerator po cijeloj kosi nego samo po vrhovima.

Budi nježna prema vlasištu

Pregrubo trljanje i agresivno pranje samo će pogoršati situaciju. Pretjerano četkanje ili snažno trljanje tjemena može dovesti do povećane proizvodnje masnoće'', tvrdi frizerka. Zato si radije priušti nježno pranje nalik masaži. Nakon pranja, odaberi nježnu četku, a ne tvrde opcije. Ljudi s masnom kosom često se bore i s peruti pa se u tim slučajevima okreni šamponima koji su kreirani baš za taj problem.

